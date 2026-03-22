Nước sạch về nông thôn: Cải thiện chất lượng cuộc sống, thúc đẩy bình đẳng giới

Người dân xã Thạch Khê vui mừng vì đã được tiếp cận nguồn nước sạch.

Sau thời gian dài chờ đợi, người dân nhiều thôn trên địa bàn xã Thạch Khê đã được tiếp cận nguồn nước sạch, đáp ứng mong mỏi bấy lâu nay. Chị Dương Thị Tuyết (thôn Phúc Thanh) rất vui mừng khi nguồn nước sạch được đấu nối về tận nhà. Chị Tuyết chia sẻ: “Từ khi có nước sạch, mọi sinh hoạt thuận tiện hơn rất nhiều. Nguồn nước đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn cũng góp phần giảm nguy cơ bệnh tật, nâng cao chất lượng cuộc sống của cả gia đình, nhất là đối với trẻ nhỏ”.

Được biết, sau khi chính quyền 2 cấp được kiện toàn, cấp ủy, chính quyền xã Thạch Khê đã rà soát, phối hợp với Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc của dự án cấp nước sạch trên địa bàn; đấu nối hệ thống về từng nhà, đáp ứng mong mỏi lâu nay của người dân. Đến nay, hơn 1.000 hộ trên địa bàn toàn xã đã được đấu nối và sử dụng ổn định nguồn nước sạch từ hệ thống này.

Ông Nguyễn Việt Hiền - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Thạch Khê cho biết: “Việc đưa nước sạch đến với người dân thể hiện sự quan tâm, nỗ lực của địa phương trong thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục triển khai xây dựng, mở rộng mạng lưới cấp nước cho 9 thôn còn lại; đầu tư hệ thống đường ống đấu nối với công trình cấp nước nhằm từng bước nâng cao tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch trên địa bàn”.

Kỹ thuật viên Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh kiểm tra hàm lượng chlorine dư trong mẫu nước.

Cùng với việc đưa nước sạch đến các địa bàn còn khó khăn, công tác mở rộng, nâng cấp mạng lưới cấp nước nông thôn trên địa bàn tỉnh cũng đang được đẩy mạnh. Đầu tháng 2/2026, niềm vui đã đến với gia đình bà Nguyễn Thị Khuyên ở thôn Thái Hòa, xã Can Lộc cùng hơn 230 hộ dân trong thôn khi lần đầu tiên được sử dụng nguồn nước sạch ổn định ngay tại nhà.

Công nghệ hiện đại được sử dụng tại dự án mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt Thiên Lộc cấp cho xã Vượng Lộc giai đoạn 2 (nay là xã Can Lộc).

Đây là kết quả tích cực, có ý nghĩa lớn từ dự án mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt Thiên Lộc cấp cho xã Vượng Lộc giai đoạn 2 (nay là xã Can Lộc) do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh triển khai thực hiện.

Bà Nguyễn Thị Khuyên chia sẻ: “Nhiều năm qua, gia đình tôi chủ yếu sử dụng nước sông, nước ao hồ bơm lên rồi tự xử lý vừa tốn thời gian, công sức mà lúc nào cũng canh cánh nỗi lo về chất lượng. Nay có nước sạch, các sinh hoạt thuận tiện hơn, gia đình cũng yên tâm hơn về sức khỏe và môi trường sống”.

Niềm vui của người dân khi được sử dụng nguồn nước sạch.

Thực tế cho thấy, khi nguồn nước sạch được bảo đảm, phụ nữ ở nông thôn là một trong những đối tượng cảm nhận rõ rệt nhất sự thay đổi. Từ chỗ phải lo toan về chuyện tích trữ, xử lý nước cho sinh hoạt, họ đang có thêm nhiều điều kiện tốt hơn để chăm lo sức khỏe cho gia đình, tham gia lao động sản xuất và các hoạt động cộng đồng. Việc bảo đảm tiếp cận nước sạch vì thế không chỉ mang ý nghĩa an sinh mà còn góp phần thúc đẩy bình đẳng, công bằng xã hội từ những nhu cầu thiết yếu nhất của đời sống.

Hiện nay, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh thực hiện cấp nước cho 164.800 người.

Giai đoạn 2022 - 2025, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh đã nỗ lực hoàn thành 7 dự án mở rộng, nâng cấp mạng lưới cấp nước sạch nông thôn; tiếp nhận, vận hành 4 công trình và mạng lưới cấp nước. Nhờ đó, đến đầu năm 2026, số hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch từ các công trình do trung tâm quản lý đã tăng lên hơn 41.300 hộ, góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và thực hiện hiệu quả chủ trương “nước sạch và vệ sinh cho tất cả mọi người”.

Ông Nguyễn Mậu Đại - Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh cho biết: “Thời gian tới, trung tâm sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng nước; đẩy mạnh duy tu, bảo dưỡng, giảm thất thoát; phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát nhu cầu, ưu tiên tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng, nguồn lực và tổ chức thực hiện để từng bước nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn”.

Hà Tĩnh chú trọng đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Ngoài đầu tư hạ tầng cấp nước, thời gian qua, Hà Tĩnh cũng chú trọng đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Hằng năm, các đơn vị, tổ chức liên quan đã tổ chức nhiều lớp tập huấn; in ấn tài liệu, phát tờ rơi tuyên truyền; lồng ghép nội dung vào các chương trình xây dựng nông thôn mới tại cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ nguồn nước, môi trường, lan tỏa nhận thức về bình đẳng giới, công bằng xã hội trong tiếp cận và sử dụng nước sạch. Nhờ các giải pháp đồng bộ, đến nay, toàn tỉnh đã có trên 433.800 người dân nông thôn sử dụng nước sạch từ các công trình cấp nước tập trung.

Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng mạng lưới cấp nước sạch, hoàn thiện quy trình vận hành theo hướng linh hoạt, đa mục tiêu, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Ở góc độ quản lý nhà nước, để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, Sở NN&MT Hà Tĩnh đang tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp bảo vệ, khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước.

Ông Lê Anh Đức - Trưởng phòng Tài nguyên nước, Biển và Hải đảo (Sở NN&MT Hà Tĩnh) cho biết: “Trong bối cảnh nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên nước ngày càng gia tăng, cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền các cấp sẽ tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý, tăng cường hướng dẫn bảo vệ, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn nước. Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh nguồn nước, phục hồi các nguồn nước bị suy giảm, ô nhiễm; tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng xã hội trong sử dụng nước tiết kiệm; chú trọng bảo đảm quyền tiếp cận nước sạch công bằng, bền vững cho mọi người dân".