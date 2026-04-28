Mỗi trạm y tế cấp xã dự kiến 15 người, tăng theo dân số

Định mức 15 người/trạm y tế, có thể điều chỉnh

Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2023/TT-BYT về vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập.

Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất định mức số lượng người làm việc tại trạm y tế xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là 15 người/trạm. Đây là mức cơ bản để các địa phương tham chiếu khi xây dựng phương án bố trí nhân lực y tế cơ sở.

Tuy nhiên, dự thảo không quy định cứng con số này. Theo đó, số lượng người làm việc tại trạm y tế có thể được điều chỉnh cao hơn hoặc thấp hơn định mức, tùy thuộc điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương và yêu cầu cung cấp dịch vụ y tế trên địa bàn.

Giám đốc trạm y tế được giao xây dựng đề án vị trí việc làm, đề xuất số lượng người làm việc trình cấp có thẩm quyền xem xét, bảo đảm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Tăng nhân lực theo quy mô dân số và vùng miền

Bên cạnh định mức cơ bản, dự thảo đưa ra cơ chế điều chỉnh số lượng người làm việc dựa trên quy mô dân số và đặc điểm vùng miền.

Cụ thể, đối với trạm y tế vùng I và vùng II có dân số trên 6.000 người, cứ tăng thêm từ 2.000 đến 3.000 dân thì bổ sung 1 người làm việc. Còn tại trạm y tế vùng III có dân số trên 5.000 người, cứ tăng thêm 1.000 dân thì bổ sung 1 người.

Ngoài ra, số lượng nhân lực còn được điều chỉnh theo hệ số vùng địa lý. Trạm y tế vùng II được áp dụng hệ số 1,2, còn vùng III là 1,3. Cơ chế này nhằm phản ánh đặc thù của từng khu vực, nhất là những nơi có điều kiện khó khăn hoặc nhu cầu chăm sóc sức khỏe cao hơn.

Việc gắn định mức nhân lực với dân số và vùng miền được kỳ vọng giúp phân bổ nguồn lực y tế sát với thực tế, thay vì áp dụng đồng đều giữa các địa bàn.

Mở rộng danh mục vị trí việc làm tại trạm y tế

Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung quy định về vị trí việc làm tại trạm y tế, theo hướng cụ thể hóa và mở rộng danh mục các chức danh.

Theo phụ lục kèm theo, các vị trí việc làm được chia thành 2 nhóm chính gồm nhóm lãnh đạo, quản lý và nhóm chuyên môn, nghiệp vụ. Nhóm lãnh đạo bao gồm giám đốc, phó giám đốc, trưởng, phó các bộ phận chuyên môn.

Đối với nhóm chuyên môn, dự thảo liệt kê nhiều vị trí như bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, dược, y tế công cộng, kỹ thuật viên, dinh dưỡng, công tác xã hội, tâm lý lâm sàng, kỹ thuật thiết bị y tế…

Các vị trí này được gắn với bậc nghề nghiệp tương ứng, phản ánh mức độ phức tạp của công việc. Theo đó, bậc 1 là thực hiện nhiệm vụ cơ bản theo quy trình có sẵn; bậc 2 là thực hiện độc lập; bậc 3 yêu cầu phân tích, xử lý tình huống; và bậc 4 đảm nhiệm vai trò chủ trì, tổ chức thực hiện.

Việc quy định cụ thể danh mục vị trí việc làm và bậc nghề nghiệp nhằm làm rõ cơ cấu nhân lực tại trạm y tế, đồng thời tạo cơ sở cho việc bố trí, sử dụng viên chức phù hợp với yêu cầu chuyên môn.

Theo dự thảo, Thông tư sửa đổi, bổ sung này dự kiến có hiệu lực từ ngày 15/8/2026. Bộ Y tế đang đề nghị các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan góp ý trước khi hoàn thiện và ban hành chính thức.