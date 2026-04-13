Hà Tĩnh sẽ công khai các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm

(Baohatinh.vn) - Trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026, Hà Tĩnh sẽ thành lập các đoàn kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo an ninh, an toàn thực phẩm tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh với chủ đề “Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”.
Theo đó, từ ngày 15/4 đến ngày 15/5, các sở, ngành có liên quan và các xã, phường sẽ triển khai chiến dịch tuyên truyền về bảo đảm an toàn thực phẩm; biểu dương, quảng bá các sản phẩm, các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, phù hợp quy định của pháp luật trên địa bàn. Tuyên truyền chính sách, pháp luật, kiến thức về an toàn thực phẩm.
Đặc biệt, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại các bếp ăn tập thể, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm. Đồng thời, công khai các cơ sở, cá nhân bị xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm nhằm cảnh cáo, răn đe, ngăn chặn các hành vi sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm trái pháp luật.
Các hoạt động nhằm nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm tại các cơ sở bếp ăn tập thể, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố; giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn.
