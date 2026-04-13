Hà Tĩnh sẽ công khai các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm

(Baohatinh.vn) - Trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026, Hà Tĩnh sẽ thành lập các đoàn kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Các cấp, ngành sẽ thành lập đoàn liên ngành kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Ảnh tư liệu

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo an ninh, an toàn thực phẩm tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh với chủ đề “Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”.

Theo đó, từ ngày 15/4 đến ngày 15/5, các sở, ngành có liên quan và các xã, phường sẽ triển khai chiến dịch tuyên truyền về bảo đảm an toàn thực phẩm; biểu dương, quảng bá các sản phẩm, các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, phù hợp quy định của pháp luật trên địa bàn. Tuyên truyền chính sách, pháp luật, kiến thức về an toàn thực phẩm.

Đặc biệt, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại các bếp ăn tập thể, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm. Đồng thời, công khai các cơ sở, cá nhân bị xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm nhằm cảnh cáo, răn đe, ngăn chặn các hành vi sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm trái pháp luật.

Các hoạt động nhằm nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm tại các cơ sở bếp ăn tập thể, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố; giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn.

Tin liên quan

#Hà Tĩnh xử phạt vi phạm an toàn thực phẩm #Ngộ độc thực phẩm ở Hà Tĩnh #Thức ăn đường phố ở Hà Tĩnh

Chủ đề An toàn vệ sinh thực phẩm

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

[Infographic] Bệnh tay chân miệng - nhận biết nhanh, phòng ngừa đúng

[Infographic] Bệnh tay chân miệng - nhận biết nhanh, phòng ngừa đúng

Bệnh tay chân miệng là một bệnh lý dễ lây lan, nhất là trong giai đoạn chuyển mùa. Đối tượng thường dễ mắc bệnh là trẻ em vì sức đề kháng của trẻ khá yếu. Cha mẹ cần hiểu biết đúng về bệnh để có thể ứng phó kịp thời, kiểm soát dịch bệnh một cách tốt nhất.
Không chủ quan trước diễn biến của bệnh tay chân miệng

Không chủ quan trước diễn biến của bệnh tay chân miệng

Dù từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh chưa ghi nhận ổ dịch tay chân miệng, song trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước, ngành y tế khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác và thực hiện các biện pháp phòng tránh.
Khai trương Phòng khám Đa khoa Nghệ Tĩnh tại xã Can Lộc

Khai trương Phòng khám Đa khoa Nghệ Tĩnh tại xã Can Lộc

Phòng khám Đa khoa Nghệ Tĩnh (xã Can Lộc, Hà Tĩnh) đi vào hoạt động với đội ngũ nhân lực chuyên môn cao, máy móc hiện đại, thực hiện khám BHYT góp phần giúp người dân có thêm cơ hội được chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.
Nữ điều dưỡng hiến máu cứu bệnh nhân

Nữ điều dưỡng hiến máu cứu bệnh nhân

Nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Diệu Thúy (Trung tâm Y tế Can Lộc - Hà Tĩnh) vừa kịp thời hiến tặng một đơn vị máu phục vụ cấp cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch.