Sàng lọc sơ sinh - nền tảng nâng cao chất lượng dân số

Tài chính thị trường ngày 21/5: Hộ kinh doanh chịu áp lực chi phí khi chuyển sang kê khai thuế 21/05/2026 07:45 Nhiều hộ kinh doanh phải thuê kế toán, mua phần mềm hóa đơn điện tử và lo rủi ro sai thủ tục khi chuyển sang kê khai thuế online. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 21/5: Ngày nắng, chiều tối có mưa dông 21/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 21/5: Ngày nắng; đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 - 35 độ C.

Nơi lưu dấu "Thám hoa đất La Sơn" 20/05/2026 08:46 Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Phan Kính (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) không chỉ là nơi tưởng niệm một bậc hiền tài mà còn trở thành điểm tôn vinh truyền thống hiếu học và đạo lý của cha ông.

Tài chính thị trường ngày 20/5: Cuộc đua lãi suất ngân hàng "nóng" trở lại 20/05/2026 07:45 Từ đầu tháng 5/2026, các ngân hàng thương mại đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất huy động, đặc biệt ở kênh gửi tiền trực tuyến. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 20/5: Mưa rào và dông rải rác 20/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 20/5: Nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ từ 25 - 34 độ C.

Những "gương mặt vàng" của Karate Hà Tĩnh 19/05/2026 15:47 Thời gian qua, nhiều vận động viên đã gặt hái nhiều thành tích ấn tượng tại các giải đấu trong nước và quốc tế, góp phần đưa Karate trở thành môn thể thao mũi nhọn của Hà Tĩnh.

Khởi công dự án sân golf 36 hố ở Hà Tĩnh 19/05/2026 14:25 Dự án được triển khai trên diện tích 180 ha ở xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) với quy mô gồm sân golf 36 hố và các công trình quản lý, vận hành kinh doanh, cơ sở lưu trú, dịch vụ

Tài chính thị trường ngày 19/5: Sàn thương mại điện tử tăng phí, người bán chịu áp lực lợi nhuận 19/05/2026 07:45 Shopee và TikTok Shop đồng loạt tăng phí bán hàng, khiến nhiều người bán đối mặt áp lực lợi nhuận khi tổng chi phí vận hành có thể vượt 25% doanh thu. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 19/5: Có mưa rào vài nơi, ngày nắng gián đoạn 19/05/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 19/5: Nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông. Nhiệt độ dao động từ 25 - 33 độ C.

Công bố quyết định bổ nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 18/05/2026 20:35 Chiều 18/5, tại Tòa án nhân dân Hà Tĩnh, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

"Chìa khóa" tạo hiệu quả trong quản lý và sản xuất 18/05/2026 16:42 Lấy công nghệ làm đòn bẩy phát triển, Hà Tĩnh đang tạo chuyển biến rõ nét trong quản lý, sản xuất, nâng cao hiệu quả điều hành và chất lượng sống người dân.

Hà Tĩnh làm việc với Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội về đào tạo nhân lực và AI 18/05/2026 14:47 Sáng 18/5, UBND tỉnh Hà Tĩnh làm việc với Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội về hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, ứng dụng AI, triển khai giáo dục STEM - AI - Robotics.

Tài chính thị trường ngày 18/5: Tiêu thụ điện lập kỷ lục, đề xuất hỗ trợ vốn lắp điện mặt trời 18/05/2026 07:45 Bộ Công thương đề xuất cơ chế hỗ trợ vốn và tín dụng ưu đãi cho hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 18/5: Ngày nắng, chiều mưa rào và dông 18/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 18/5: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có nắng gián đoạn; chiều có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 25 - 32°C.

Sống khỏe cùng BHT: Hiểu đúng về tiền mãn kinh ở phụ nữ 17/05/2026 10:00 Những dấu hiệu nào cần lưu ý về tiền mãn kinh và làm sao để vượt qua giai đoạn này nhẹ nhàng hơn? Bác sĩ Phan Quang Anh - Phó Trưởng khoa Phụ sản, Trung tâm Y tế Thành Sen sẽ trực tiếp giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 17/5: Ngày nắng, chiều tối có mưa rải rác 17/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 17/5: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều có mưa rào và dông; nhiệt độ từ 26 - 35 độ C.

Nỗi bất an khi qua cầu Tân Dừa 16/05/2026 18:00 Dù có lượng phương tiện lưu thông lớn, tuy nhiên cầu Tân Dừa (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) không có lan can, thiếu đèn đường vào ban đêm nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn...

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 16/5: Nắng nóng gay gắt, có nơi 37 độ C 16/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 16/5: Mây thay đổi đến ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 - 37 độ C.

Hương Khê nỗ lực giải phóng mặt bằng thi công các dự án 15/05/2026 15:00 Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, xã Hương Khê (Hà Tĩnh) đã tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân để giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công các dự án.

Tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp Nhật Bản tìm hiểu cơ hội, đầu tư các dự án 15/05/2026 14:55 Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm khẳng định Hà Tĩnh luôn sẵn sàng chào đón và với các doanh nghiệp Nhật Bản trong quá trình khảo sát, kết nối đối tác, tiếp cận thông tin, hoàn thiện thủ tục và triển khai các dự án phù hợp trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tiếp công dân định kỳ tháng 5 15/05/2026 14:14 Tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định giao các sở, ngành, địa phương tiếp tục soát xét kỹ lưỡng hồ sơ, sớm trả lời bằng văn bản cho công dân trên cơ sở quy định của pháp luật, đảm bảo quá trình giải quyết thấu tình, đạt lý.

