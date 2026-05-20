Bộ Y tế: Đưa HPV vào danh mục tiêm chủng bắt buộc từ 1/7/2026

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 13/2026/TT-BYT quy định về hoạt động tiêm chủng, có hiệu lực từ ngày 01/7/2026. Một điểm đáng lưu ý trong nội dung Thông tư là đưa HPV vào danh mục tiêm chủng bắt buộc từ 1/7/2026.

Theo Thông tư, hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia là hệ thống thông tin để phục vụ quản lý, cập nhật, lưu trữ, khai thác và chia sẻ dữ liệu hoạt động tiêm chủng trên phạm vi toàn quốc, bao gồm các phân hệ quản lý đối tượng tiêm chủng, vaccine, sinh phẩm, quy trình tiêm chủng, thống kê, báo cáo và các phân hệ khác theo yêu cầu quản lý.

Sự cố bất lợi sau tiêm chủng là hiện tượng bất thường về sức khỏe bao gồm các biểu hiện tại chỗ tiêm hoặc toàn thân xảy ra sau tiêm chủng, không nhất thiết do việc sử dụng vaccine, sinh phẩm, bao gồm phản ứng thông thường sau tiêm chủng và tai biến nặng sau tiêm chủng.

Phản ứng thông thường sau tiêm chủng là các biểu hiện lâm sàng thường gặp, có thể tự khỏi và không gây ảnh hưởng lâu dài, xảy ra sau khi sử dụng vaccine, sinh phẩm.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư 13 là quy định bệnh do virus HPV (Human Papilloma Virus) ở người thuộc danh mục bệnh phải sử dụng vaccine, sinh phẩm trong tiêm chủng bắt buộc thông qua hoạt động của Chương trình tiêm chủng mở rộng.

Cụ thể, Điều 3 Thông tư 13/2026/TT-BYT quy định danh mục bệnh phải sử dụng vaccine, sinh phẩm trong tiêm chủng bắt buộc gồm:

1. Bệnh viêm gan virus B.

2. Bệnh lao.

3. Bệnh bạch hầu.

4. Bệnh ho gà.

5. Bệnh uốn ván.

6. Bệnh bại liệt.

7. Bệnh do Haemophilus influenzae týp b.

8. Bệnh sởi.

9. Bệnh rubella.

10. Bệnh viêm não Nhật Bản.

11. Bệnh tiêu chảy do virus Rota.

12. Bệnh do phế cầu.

13. Bệnh do virus HPV (Human Papilloma Virus) ở người.

14. Bệnh khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.