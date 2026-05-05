Bộ Y tế cảnh báo khẩn loại virus lây truyền từ chuột

Bộ Y tế phát cảnh báo khẩn về nguy cơ lây nhiễm virus Hanta từ chuột, tác nhân gây viêm hô hấp cấp tính nặng và tỷ lệ tử vong rất cao.
Cảnh báo được Bộ Y tế phát đi hôm 5/5, ngay sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) báo cáo chùm ca bệnh nghiêm trọng trên một tàu du lịch ở Nam Đại Tây Dương. Hồi đầu tháng 5, con tàu xuất phát từ Argentina chở 147 hành khách bùng phát 7 ca viêm hô hấp cấp, trong đó hai người dương tính với Hanta và 5 trường hợp nghi ngờ. Dịch bệnh cướp đi sinh mạng 3 người và đẩy một bệnh nhân vào nguy kịch. Nhà chức trách chưa ghi nhận công dân Việt Nam tham gia chuyến hải trình này.
Hanta là chủng virus cực kỳ nguy hiểm chuyên ký sinh trên các loài gặm nhấm. Chúng xâm nhập vào cơ thể người thông qua vết cắn hoặc khi chúng ta vô tình hít phải không khí chứa bụi phân, nước tiểu và nước bọt chuột mang bệnh. Thói quen quét dọn nhà cửa, kho bãi dạng khô hay dùng máy hút bụi rất dễ làm mầm bệnh khuếch tán vào không gian.
Y văn thế giới từng ghi nhận một số ca lây từ người sang người nhưng tỷ lệ này cực kỳ thấp.
Sau khi xâm nhập, mầm bệnh ủ trong cơ thể 2-8 tuần. Bệnh nhân khởi phát bằng các triệu chứng giống cảm cúm như sốt, ớn lạnh, đau mỏi cơ, buồn nôn. Bệnh diễn tiến rất nhanh, tàn phá cơ thể qua hội chứng phổi hoặc sốt xuất huyết kèm suy thận. Người bệnh nhanh chóng ho tức ngực, khó thở, tụt huyết áp rồi tử vong.
Giới y khoa toàn cầu hiện chưa tìm ra thuốc đặc trị mà chỉ áp dụng phác đồ hồi sức tích cực và điều trị triệu chứng.
Hệ thống y tế Việt Nam đến nay chưa ghi nhận ca nhiễm Hantavirus nào, nhưng môi trường sinh hoạt nhiều chuột vẫn tiềm ẩn rủi ro bùng phát dịch rất lớn. Để cắt đứt nguồn lây, cơ quan y tế khuyên người dân tuyệt đối không bắt chuột bằng tay không; chủ động đậy kín thức ăn, gom rác hàng ngày và bít các lỗ hổng quanh nhà.
Trước khi dọn dẹp ổ chuột, mọi người cần mở rộng cửa sổ, mang bảo hộ và phun ướt khu vực có chất thải bằng hóa chất sát khuẩn. Nếu cơ thể xuất hiện triệu chứng bất thường sau khi vệ sinh nhà cửa, người dân phải đến ngay bệnh viện và khai báo tiền sử tiếp xúc để bác sĩ can thiệp kịp thời.
Bệnh sỏi tiết niệu khá phổ biến nhưng nhiều người có tâm lý chủ quan. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn về bệnh lý này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Các phương pháp “thải độc” lan truyền trên mạng xã hội như nhịn ăn thanh lọc, uống nước theo công thức riêng hay thụt đại tràng bằng cà phê… đang tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức khỏe nếu áp dụng thiếu kiểm chứng.
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho trẻ em, với nhiều suất khám mắt miễn phí nhằm hỗ trợ phát hiện và kiểm soát sớm tình trạng cận thị.
Trẻ sinh non có thể gặp các vấn đề như khó thở, nhẹ cân, hệ miễn dịch yếu, chậm phát triển... Cần làm gì để bảo vệ sức khỏe cho mẹ và bé, phòng tránh sinh non? Bác sĩ CKII Nguyễn Thanh Hà - Phó Trưởng khoa Điều trị yêu cầu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Chăm sóc da chuẩn y khoa là "chìa khóa" để duy trì làn da khỏe đẹp. Làm thế nào để có kiến thức chăm sóc da đúng cách, Thạc sĩ, Bác sĩ Nội trú Nguyễn Ngọc Thanh – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Ngành Y tế Hà Tĩnh xác định việc chủ động tầm soát, khám sàng lọc cho người dân là chìa khóa để hiện thực hóa mục tiêu chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh khi các bệnh lý không lây nhiễm ngày càng gia tăng.
Hà Tĩnh đang bước vào đợt nắng nóng gay gắt, có nơi lên đến gần 40 độ C. Theo khuyến cáo của bác sĩ, thời tiết khắc nghiệt tiềm ẩn nguy cơ sốc nhiệt nên người dân cần chủ động các giải pháp bảo vệ sức khỏe.
Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Hà - Phó Trưởng khoa Nội Nhi, Phụ trách đơn vị Phục hồi chức năng nhi khoa, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh tư vấn về tình trạng trẻ chậm phát triển ngôn ngữ trong chương trình "Sống khoẻ cùng BHT".
Dự án “Nâng cao năng lực một sức khỏe tại bốn tỉnh biên giới của Việt Nam” được triển khai trên địa bàn Hà Tĩnh nhằm tăng cường năng lực chuẩn bị và ứng phó với các tình huống khẩn cấp về y tế công cộng.
Trong dòng chảy liên tục của hàng hóa và tàu thuyền tại KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh), mỗi quyết định của lực lượng kiểm dịch y tế quốc tế không chỉ là một khâu nghiệp vụ, mà còn tạo nên một “lá chắn” vững chắc ngay từ cửa ngõ...
Bệnh tay chân miệng là một bệnh lý dễ lây lan, nhất là trong giai đoạn chuyển mùa. Đối tượng thường dễ mắc bệnh là trẻ em vì sức đề kháng của trẻ khá yếu. Cha mẹ cần hiểu biết đúng về bệnh để có thể ứng phó kịp thời, kiểm soát dịch bệnh một cách tốt nhất.
Dù từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh chưa ghi nhận ổ dịch tay chân miệng, song trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước, ngành y tế khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác và thực hiện các biện pháp phòng tránh.
Phòng khám Đa khoa Nghệ Tĩnh (xã Can Lộc, Hà Tĩnh) đi vào hoạt động với đội ngũ nhân lực chuyên môn cao, máy móc hiện đại, thực hiện khám BHYT góp phần giúp người dân có thêm cơ hội được chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.
Máu nhiễm mỡ là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ra các bệnh tim mạch, huyết áp cao và đột quỵ. Bác sĩ CKI Đinh Sỹ Thanh, Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT về căn bệnh mày.