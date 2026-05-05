Bộ Y tế cảnh báo khẩn loại virus lây truyền từ chuột

Cảnh báo được Bộ Y tế phát đi hôm 5/5, ngay sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) báo cáo chùm ca bệnh nghiêm trọng trên một tàu du lịch ở Nam Đại Tây Dương. Hồi đầu tháng 5, con tàu xuất phát từ Argentina chở 147 hành khách bùng phát 7 ca viêm hô hấp cấp, trong đó hai người dương tính với Hanta và 5 trường hợp nghi ngờ. Dịch bệnh cướp đi sinh mạng 3 người và đẩy một bệnh nhân vào nguy kịch. Nhà chức trách chưa ghi nhận công dân Việt Nam tham gia chuyến hải trình này.

Hanta là chủng virus cực kỳ nguy hiểm chuyên ký sinh trên các loài gặm nhấm. Chúng xâm nhập vào cơ thể người thông qua vết cắn hoặc khi chúng ta vô tình hít phải không khí chứa bụi phân, nước tiểu và nước bọt chuột mang bệnh. Thói quen quét dọn nhà cửa, kho bãi dạng khô hay dùng máy hút bụi rất dễ làm mầm bệnh khuếch tán vào không gian.

Y văn thế giới từng ghi nhận một số ca lây từ người sang người nhưng tỷ lệ này cực kỳ thấp.

Tàu du lịch MV Hondius ở ngoài khơi cảng Praia, thủ đô của Cape Verde, vào ngày 3/5. Ảnh: Bloomberg

Sau khi xâm nhập, mầm bệnh ủ trong cơ thể 2-8 tuần. Bệnh nhân khởi phát bằng các triệu chứng giống cảm cúm như sốt, ớn lạnh, đau mỏi cơ, buồn nôn. Bệnh diễn tiến rất nhanh, tàn phá cơ thể qua hội chứng phổi hoặc sốt xuất huyết kèm suy thận. Người bệnh nhanh chóng ho tức ngực, khó thở, tụt huyết áp rồi tử vong.

Giới y khoa toàn cầu hiện chưa tìm ra thuốc đặc trị mà chỉ áp dụng phác đồ hồi sức tích cực và điều trị triệu chứng.

Hệ thống y tế Việt Nam đến nay chưa ghi nhận ca nhiễm Hantavirus nào, nhưng môi trường sinh hoạt nhiều chuột vẫn tiềm ẩn rủi ro bùng phát dịch rất lớn. Để cắt đứt nguồn lây, cơ quan y tế khuyên người dân tuyệt đối không bắt chuột bằng tay không; chủ động đậy kín thức ăn, gom rác hàng ngày và bít các lỗ hổng quanh nhà.

Trước khi dọn dẹp ổ chuột, mọi người cần mở rộng cửa sổ, mang bảo hộ và phun ướt khu vực có chất thải bằng hóa chất sát khuẩn. Nếu cơ thể xuất hiện triệu chứng bất thường sau khi vệ sinh nhà cửa, người dân phải đến ngay bệnh viện và khai báo tiền sử tiếp xúc để bác sĩ can thiệp kịp thời.