Bộ xét nghiệm máu mới giúp phát hiện sớm bệnh Alzheimer

Theo số liệu từ Roche, Alzheimer là dạng phổ biến nhất của hội chứng suy giảm trí nhớ. Tuy nhiên, hiện nay quy trình chẩn đoán căn bệnh này đang mất trung bình khoảng 3,5 năm.
Ngày 12/5, tập đoàn dược phẩm Roche của Thụy Sĩ thông báo đã được các cơ quan quản lý y tế cấp phép phân phối bộ xét nghiệm máu hỗ trợ phát hiện sớm bệnh Alzheimer tại thị trường Liên minh châu Âu (EU).
Bộ xét nghiệm có tên gọi Elecsys pTau217 do Roche hợp tác phát triển cùng phòng thí nghiệm Eli Lilly của Mỹ.
Theo thông báo của nhà sản xuất này, bộ xét nghiệm mới có khả năng đo lường các cấu trúc protein bất thường – nguyên nhân chính gây bệnh Alzheimer.
Đáng chú ý, phương pháp xét nghiệm này được đánh giá là đơn giản và ít gây đau đớn hơn so với kỹ thuật chọc dò dịch não tủy hiện nay. Sản phẩm đã chính thức nhận chứng nhận CE, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe của EU.
Ông Matt Sause, Giám đốc điều hành mảng Chẩn đoán của Roche, khẳng định việc ra mắt bộ xét nghiệm Elecsys pTau217 là một bước tiến quan trọng trong việc rút ngắn thời gian chẩn đoán bệnh.
Bằng cách đưa phương pháp xét nghiệm tiên tiến này vào quy trình chăm sóc sức khỏe thường quy, Roche đang hỗ trợ các bác sĩ đưa ra đánh giá sớm hơn cho bệnh nhân và gia đình. Đây là yếu tố then chốt để có những can thiệp y tế kịp thời.
Theo số liệu từ Roche, Alzheimer là dạng phổ biến nhất của hội chứng suy giảm trí nhớ. Tuy nhiên, hiện nay quy trình chẩn đoán căn bệnh này đang mất trung bình khoảng 3,5 năm, ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả điều trị./.
Trường hợp người bệnh được các bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh phát hiện tiền ung thư thực quản từ triệu chứng rất phổ biến một lần nữa khẳng định giá trị của tầm soát sớm, cũng như vai trò then chốt của kinh nghiệm lâm sàng và sự nhạy bén trong việc nhận diện bất thường ở các bác sĩ.
Bộ Y tế vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Bảo đảm mức sinh thay thế trên toàn quốc đến năm 2030 kèm theo Quyết định 1069/QĐ-BYT, với nhiều chính sách khuyến khích sinh đủ 2 con như: Thí điểm mở rộng hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh con, sinh đủ hai con, phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi...
Cận thị là tật khúc xạ phổ biến, gây suy giảm thị lực hàng đầu. Đáng lo ngại, tỷ lệ cận thị ở lứa tuổi học đường đang ngày càng gia tăng. Bác sĩ CK1 Kim Thị Thủy - Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh chia sẻ về dấu hiệu nhận biết và cách phòng tránh trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) vừa có động thái mở ra cơ hội cho bệnh nhân ung thư tụy di căn được sử dụng sớm loại thuốc nhắm trực tiếp vào đột biến KRAS - tác nhân gây bệnh chính - trước khi thuốc được phê duyệt chính thức.
Chủ động tiêm chủng không chỉ là cách mỗi người dân Hà Tĩnh bảo vệ sức khỏe của chính mình mà còn góp phần tạo nên “lá chắn” vững chắc cho cộng đồng, giảm nguy cơ bùng phát dịch bệnh, hướng tới xã hội an toàn, khỏe mạnh.
Bệnh sỏi tiết niệu khá phổ biến nhưng nhiều người có tâm lý chủ quan. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn về bệnh lý này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Các phương pháp “thải độc” lan truyền trên mạng xã hội như nhịn ăn thanh lọc, uống nước theo công thức riêng hay thụt đại tràng bằng cà phê… đang tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức khỏe nếu áp dụng thiếu kiểm chứng.
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho trẻ em, với nhiều suất khám mắt miễn phí nhằm hỗ trợ phát hiện và kiểm soát sớm tình trạng cận thị.
Trẻ sinh non có thể gặp các vấn đề như khó thở, nhẹ cân, hệ miễn dịch yếu, chậm phát triển... Cần làm gì để bảo vệ sức khỏe cho mẹ và bé, phòng tránh sinh non? Bác sĩ CKII Nguyễn Thanh Hà - Phó Trưởng khoa Điều trị yêu cầu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Chăm sóc da chuẩn y khoa là "chìa khóa" để duy trì làn da khỏe đẹp. Làm thế nào để có kiến thức chăm sóc da đúng cách, Thạc sĩ, Bác sĩ Nội trú Nguyễn Ngọc Thanh – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.