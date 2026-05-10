Thêm 7 bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội về khám chữa bệnh tại Hà Tĩnh

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vừa cử thêm 7 bác sĩ về trực tiếp thăm khám, điều trị bệnh, hỗ trợ chuyên môn cho Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh và các trung tâm y tế: Kỳ Anh, Hương Khê, Hương Sơn, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Thành Sen.

Bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Trung tâm Y tế Kỳ Anh thực hiện một ca hội chẩn bệnh lý phức tạp.

Các bác sĩ về công tác tại Hà Tĩnh trong đợt này gồm: Nhữ Thị Thu (chuyên ngành nội tiết); Từ Minh Quang (chuyên ngành tai - mũi - họng); Hoàng Anh Phú (chuyên ngành cơ xương khớp); Đặng Việt Phong (chuyên ngành tim mạch); Lương Thanh Lâm (chuyên ngành nội tiêu hóa); Trần Huy Phan (chuyên ngành ngoại tiết niệu); Đặng Đình Thành (chuyên ngành nhi).

Các bác sĩ tham gia hỗ trợ khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trong thời gian 2 tháng, kể từ ngày 11/5 đến 10/7/2026. Sau khi kết thúc đợt này, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tiếp tục luân phiên cử các bác sĩ ở các lĩnh vực khác về hỗ trợ khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh.

Bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chuyển giao kỹ thuật nội soi tiêu hóa cho Trung tâm Y tế Thành Sen.

Ông Lê Chánh Thành – Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết: "Việc phối hợp giữa Sở Y tế với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để cử các bác sĩ luân phiên trực tiếp thăm khám, điều trị nhằm giúp bệnh nhân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao tuyến trung ương ngay tại địa phương. Bên cạnh đó, các đơn vị còn trau dồi chuyên môn thông qua hình thức "cầm tay chỉ việc", góp phần nâng cao năng lực, kinh nghiệm cho đội ngũ y, bác sĩ trong khám và chẩn đoán bệnh".

Từ năm 2024 đến nay, trung bình mỗi năm, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cử 5-6 đợt, mỗi đợt có 5-7 bác sĩ về hỗ trợ chuyên môn tại các bệnh viện, trung tâm y tế ở Hà Tĩnh.

