Trẻ dưới 6 tuổi được khám sức khỏe miễn phí như thế nào?

Khám sức khỏe cho trẻ em vùng cao.

Theo "Hướng dẫn nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi", vừa được Bộ Y tế ban hành, trẻ độ tuổi này nhiều được khám sức khoẻ nhiều chuyên khoa.

Cụ thể, trẻ dưới 6 tuổi trên toàn quốc được khám với tần suất ít nhất 1 lần/năm.

Nội dung khám theo quy định của Bộ Y tế gồm: Các dấu hiệu sinh tồn; đánh giá tình trạng dinh dưỡng; đánh giá sự phát triển tinh thần, vận động; đánh giá tiêm chủng; thăm khám toàn thân và các bộ phận như: Da, đầu - cổ, mắt, tai mũi họng, răng miệng, hô hấp, tim mạch, bụng và cơ quan sinh dục, cơ xương khớp và thần kinh. Bên cạnh đó, trẻ còn được khám trắc nghiệm phát hiện nguy cơ tự kỷ (áp dụng cho trẻ từ 16-30 tháng tuổi).

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, các đơn vị lập kế hoạch khám sức khoẻ định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi; thông tin rộng rãi về buổi khám; thông báo đến cha, mẹ, người chăm sóc trẻ/người giám hộ trẻ ngày khám sức khoẻ cụ thể. Việc lập danh sách số trẻ được khám theo địa giới thôn/tổ dân phố; bố trí số lượng trẻ sẽ được khám theo dây chuyền khám phù hợp, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

Trong các buổi khám, bác sỹ tham gia khám sức khoẻ cho trẻ phải có chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề có phạm vi hành nghề khám bệnh, chữa bệnh phù hợp theo quy định. Các nhân viên tham gia khám phải được tập huấn hoặc được phổ biến về nội dung khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi theo hướng dẫn.

Về địa điểm khám, Bộ Y tế hướng dẫn ưu tiên tổ chức tại Trạm y tế xã/phường khi bố trí nhân lực, trang thiết bị và dụng cụ khám đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Địa điểm khám sức khoẻ lưu động được bố trí hợp lý, thuận tiện cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ hoặc người giám hộ trẻ đưa trẻ đi khám bảo đảm an toàn, đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và dụng cụ khám đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập các cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và cơ bản, khi bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và dụng cụ khám đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Trong buổi khám, phải khai thác tiền sử bệnh tật của trẻ khi sinh, tiền sử bệnh tật của mẹ trong thời gian mang thai…

Trẻ được khám theo Mẫu giấy khám sức khoẻ định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi phù hợp theo độ tuổi, cụ thể: Khai thác tiền sử bệnh tật của trẻ khi sinh, khai thác tiền sử bệnh tật của mẹ trong thời gian mang thai; khám, ghi nhận kết quả, tư vấn can thiệp hoặc hướng dẫn theo dõi sức khoẻ theo các Mẫu giấy khám sức khoẻ cho trẻ phù hợp theo độ tuổi.

Bộ Y tế cũng quy định, nếu trường hợp phát hiện trẻ có dấu hiệu bất thường, phát hiện bệnh tật, các đơn vị cần phải khám và điều trị bệnh, tư vấn chuyển trẻ đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp để khám và điều trị kịp thời.