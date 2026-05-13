Phát hiện nhiều trẻ chậm nói, tăng động qua khám sàng lọc ở Hà Tĩnh

Nhiều phụ huynh đưa con em đến khám sàng lọc.

Nhằm phát hiện sớm các rối loạn phát triển ở trẻ em, vừa qua, Bệnh viện Phục hồi chức năng (PHCN) Hà Tĩnh phối hợp với Trạm Y tế xã Cẩm Trung tổ chức chương trình khám, tư vấn và sàng lọc rối loạn phát triển tâm thần, vận động và khó khăn tâm lý cho trẻ dưới 6 tuổi trên địa bàn.

Nắm được thông tin, nhiều phụ huynh đã đưa con em đến Trạm Y tế xã để được y, bác sĩ trực tiếp thăm khám, đánh giá và tư vấn.

Chương trình tập trung sàng lọc các vấn đề thường gặp ở trẻ nhỏ như: chậm phát triển ngôn ngữ, rối loạn phổ tự kỷ, tăng động giảm chú ý, khó khăn tâm lý, chậm phát triển tâm thần vận động, các bất thường về hệ cơ xương khớp… Qua thăm khám và đánh giá đối với 82 trẻ em trên địa bàn xã Cẩm Trung, các bác sĩ phát hiện 55 trẻ xuất hiện những biểu hiện rối loạn phát triển cần được theo dõi và can thiệp sớm.

Các bác sĩ tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng cho trẻ nhằm phát hiện kịp thời triệu chứng bất thường.

Chị Nguyễn Thị Ngọc (thôn 6, xã Cẩm Trung) chia sẻ: “Tôi thấy con chậm nói hơn so với các bạn cùng tuổi nhưng chưa có điều kiện đưa đi kiểm tra chuyên sâu. Khi biết có chương trình khám sàng lọc tại địa phương, tôi đã đưa cháu đến để được các bác sĩ tư vấn. Qua thăm khám, bác sĩ hướng dẫn rất cụ thể cách theo dõi, hỗ trợ con giao tiếp và khuyến khích gia đình can thiệp sớm”.

Trước đó, Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh cũng đã tổ chức chương trình khám, tư vấn và sàng lọc tại xã Cẩm Bình và xã Thạch Khê. Qua thăm khám cho 123 trẻ tại 2 xã, các bác sĩ phát hiện 103 trẻ mắc các rối loạn phát triển tâm thần vận động như: chậm phát triển ngôn ngữ, rối loạn phát triển ngôn ngữ và lời nói, rối loạn phổ tự kỷ, chậm phát triển tâm thần, tăng động giảm chú ý, cong vẹo cột sống/vẹo cổ, chân chữ X, bàn chân xoay trong, rối loạn Tic…

Theo các bác sĩ, nhiều phụ huynh hiện nay vẫn còn chủ quan trước các dấu hiệu bất thường ở trẻ như: chậm nói, ít giao tiếp, tăng động, khó tập trung hay các bất thường về vận động. Không ít trường hợp chỉ đưa trẻ đi khám khi tình trạng đã kéo dài, ảnh hưởng đến khả năng phát triển và hòa nhập của trẻ.

Nhiều rối loạn ở trẻ được các bác sĩ phát hiện, qua đó tư vấn kịp thời cho các bậc phụ huynh.

Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Hà – Phó Trưởng khoa Nội nhi, Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh cho biết: “Giai đoạn từ 0 - 6 tuổi là ‘thời điểm vàng’ để theo dõi và can thiệp đối với các rối loạn phát triển ở trẻ em. Nếu được phát hiện sớm và áp dụng biện pháp can thiệp phù hợp, trẻ sẽ có nhiều cơ hội cải thiện khả năng giao tiếp, nhận thức, vận động cũng như hòa nhập tốt hơn trong học tập và cuộc sống”.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động khám sàng lọc, trong khuôn khổ chương trình, các bậc phụ huynh còn được đội ngũ y, bác sĩ tư vấn cụ thể về tình trạng của trẻ; hướng dẫn kỹ năng chăm sóc, theo dõi và hỗ trợ trẻ tại nhà. Đối với các trường hợp có dấu hiệu bất thường, phụ huynh được khuyến cáo đưa trẻ đến cơ sở chuyên môn để đánh giá chuyên sâu và xây dựng lộ trình can thiệp phù hợp.

Phát hiện sớm các triệu chứng về rối loạn phát triển là "chìa khóa vàng" để can thiệp kịp thời cho trẻ.

Bác sĩ CKI Phan Đăng Lợi – Phó Giám đốc Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh cho biết: “Qua 3 cuộc sàng lọc cho thấy, tỷ lệ trẻ mắc các bệnh lý về rối loạn phát triển rất lớn. Chính vì vậy, trong thời gian tới, bệnh viện sẽ xây dựng kế hoạch và tham mưu Sở Y tế triển khai một đợt khám sàng lọc trên tất cả 69 xã, phường nhằm đánh giá tổng thể, từ đó đề ra các giải pháp tư vấn, can thiệp hiệu quả”.