Hà Tĩnh phát hiện ổ dịch sốt xuất huyết thứ 2

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh, ổ dịch thứ 2 được phát hiện tại TDP Liên Phú, phường Hoành Sơn với 3 ca mắc.

Ca bệnh đầu tiên là bệnh nhi sinh năm 2017, khởi phát triệu chứng từ ngày 3/5 với biểu hiện sốt cao, đau đầu, đau cơ, chán ăn. Sau khi được thăm khám và làm test nhanh tại cơ sở y tế, bệnh nhân có kết quả dương tính với sốt xuất huyết Dengue và được chuyển điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh.

Qua điều tra dịch tễ, ngành y tế tiếp tục phát hiện thêm 2 ca mắc cũng trong khu vực.

Lực lượng y tế tiến hành phun thuốc diệt muỗi ở nhà có ca bệnh.

Kết quả giám sát cho thấy khu vực xuất hiện ổ dịch có mật độ dân cư đông, nhiều dụng cụ chứa nước chưa được xử lý thường xuyên, chỉ số bọ gậy và muỗi truyền bệnh ở mức nguy cơ cao, tiềm ẩn khả năng dịch lan rộng nếu không được kiểm soát kịp thời.

Ngay sau khi phát hiện ổ dịch, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh đã phối hợp với Trạm Y tế phường Hoành Sơn triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch như: điều tra dịch tễ, giám sát véc tơ, vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy và phun hóa chất xử lý tại 16 hộ dân xung quanh khu vực có các ca bệnh. Đồng thời, tiếp tục mở rộng phạm vi phun hóa chất trong bán kính 200m nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng.

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, đây là ổ dịch sốt xuất huyết thứ 2 phát sinh trên địa bàn Hà Tĩnh. Ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết như: đậy kín dụng cụ chứa nước, thường xuyên vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, ngủ mắc màn và đến cơ sở y tế ngay khi có biểu hiện sốt, không tự ý điều trị tại nhà.