Dịch sốt xuất huyết xuất hiện sớm, cảnh báo nguy cơ bùng phát

Ngày 3/4, trên địa bàn TDP Hợp Tiến (phường Vũng Áng) phát hiện một bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng sốt cao trên 38oC, kèm theo đau đầu dữ dội, chán ăn, đau cơ, đau khớp, đau nhức hai hố mắt. Bệnh nhân đã đến cơ sở y tế để khám, làm test nhanh sốt xuất huyết và cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Truyền nhiễm, BVĐK thị xã Kỳ Anh theo dõi điều trị. Đến ngày 17/4, qua giám sát, tại TDP Hợp Tiến đã ghi nhận 19 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết.

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh giám sát véc-tơ tại TDP Hợp Tiến, phường Vũng Áng.

Ngay sau khi có thông tin về trường hợp mắc sốt xuất huyết, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh đã nhanh chóng có mặt tại địa bàn, phối hợp với Trạm Y tế phường Vũng Áng, chính quyền địa phương triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch, không để lây lan ra diện rộng.

Bác sĩ Võ Văn Phong - phụ trách Trạm Y tế phường Vũng Áng cho biết: "Từ khi phát hiện ổ dịch cho đến nay, phường đã tiến hành 2 đợt phun thuốc diệt muỗi trưởng thành cho tất cả các hộ dân trong bán kính 200m kể từ nhà có bệnh nhân bị mắc sốt xuất huyết. Đồng thời, phát động người dân ra quân vệ sinh môi trường, chủ động diệt muỗi, lăng quăng. Đặc biệt, bố trí cán bộ y tế tăng cường công tác giám sát cộng đồng tại TDP Hợp Tiến, phát hiện kịp thời các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ để thu dung, điều trị và triển khai các biện pháp khoanh vùng, dập dịch".

Ổ dịch sốt xuất huyết tại phường Vũng Áng là ổ dịch đầu tiên được ghi nhận trên địa bàn tỉnh từ đầu năm 2026 đến nay. Việc xuất hiện ổ dịch cho thấy nguy cơ có thể lây lan, bùng phát trên diện rộng nếu chủ quan, lơ là.

Ông Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh nhận định: “Năm nay, dự báo thời tiết sẽ diễn biến thất thường, có nắng sớm, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi phát triển, dẫn đến nguy cơ lây lan mầm bệnh sốt xuất huyết. Tại Hà Tĩnh, dịch sốt xuất huyết thường xuất hiện vào tháng 6, tuy nhiên, năm nay, ngay từ tháng 4 đã có nhiều người mắc nên rất có thể dịch sẽ diễn biến phức tạp, khó lường nếu không chủ động các biện pháp phòng, chống kịp thời”.

Ngành y tế tổ chức phun hóa chất diệt muỗi tại các hộ dân có người mắc bệnh.

Để chủ động phòng, chống dịch, ngay từ đầu năm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh đã tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực giám sát phòng, chống dịch cho cán bộ y tế dự phòng tuyến xã sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; phối hợp với ngành giáo dục chỉ đạo tất cả các trường học trên địa bàn chủ động triển khai phòng, chống dịch bệnh.

Ông Nguyễn Chí Thanh – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh nhấn mạnh: "Để phòng, chống dịch sốt xuất huyết hiệu quả, ngoài sự nỗ lực của ngành y tế, đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền các xã, phường và mỗi người dân. Việc chủ động phòng, chống dịch, đặc biệt là tiêu diệt véc-tơ truyền bệnh vẫn là chiến lược quan trọng trong công tác ngăn ngừa bệnh sốt xuất huyết hiện nay. Trong đó, phải thực hiện tốt nhất phương châm không có muỗi vằn, không có bọ gậy, lăng quăng, không có sốt xuất huyết. Người dân chủ động dọn dẹp nhà cửa, sân vườn, lật úp các vật dụng chứa nước không cần thiết, diệt lăng quăng, diệt muỗi. Khi ngủ mắc màn để phòng muỗi đốt".

Ngành y tế khuyến cáo, người dân chủ động dọn dẹp nhà cửa, sân vườn, lật úp các vật dụng chứa nước không cần thiết, diệt lăng quăng, diệt muỗi.

Ngành y tế cũng khuyến cáo, đối với người dân, khi có biểu hiện sốt, ho, đau đầu, đau mỏi người... cần đến các cơ sở y tế để được chẩn đoán, điều trị, không tự ý dùng thuốc, bởi nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách sẽ gây biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong. Ngoài ra, hiện nay, vắc-xin phòng sốt xuất huyết được Bộ Y tế cấp phép lưu hành vào tháng 5/2024 nên người dân có thể tiêm phòng. Tuy nhiên, trước khi tiêm, người dân cần được bác sỹ tư vấn kỹ lưỡng.