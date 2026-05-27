Lộ trình vaccine HPV được đưa vào danh mục tiêm miễn phí từ 1/7

Từ ngày 1/7/2026, vaccine HPV sẽ chính thức được đưa vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược phòng ngừa ung thư cổ tử cung và các bệnh ung thư liên quan đến HPV tại Việt Nam.

Theo lộ trình triển khai Chương trình Tiêm chủng mở rộng, vaccine HPV sẽ được đưa vào danh mục vaccine tiêm miễn phí cho trẻ em gái trong độ tuổi phù hợp.

Dự kiến, nhóm được ưu tiên tiêm miễn phí gồm: Bé gái từ 9 đến dưới 15 tuổi, tùy theo kế hoạch triển khai từng địa phương; tiêm chủ yếu tại trường học và cơ sở y tế công lập. Đây là nhóm tuổi được đánh giá có hiệu quả bảo vệ tốt nhất vì phần lớn chưa phơi nhiễm với HPV.

Các nghiên cứu cho thấy vaccine HPV phát huy hiệu quả cao nhất khi được tiêm trước khi có quan hệ tình dục.

Bộ Y tế sẽ tiếp tục công bố hướng dẫn chi tiết về độ tuổi, lịch tiêm và phạm vi triển khai trong thời gian tới.

Việc vaccine HPV lần đầu được đưa vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng từ ngày 1/7/2026 không chỉ giúp tăng cơ hội tiếp cận vaccine cho trẻ em mà còn mở ra kỳ vọng giảm gánh nặng ung thư cổ tử cung trong tương lai. Đây được xem là một trong những bước tiến quan trọng của y tế dự phòng Việt Nam trong chiến lược bảo vệ sức khỏe phụ nữ và cộng đồng.

HPV (Human Papillomavirus) là loại virus phổ biến, lây truyền chủ yếu qua đường tình dục với hơn 100 type khác nhau. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), HPV là nguyên nhân gây ra gần như toàn bộ các ca ung thư cổ tử cung. Ngoài ra, virus này còn liên quan đến nhiều bệnh lý nguy hiểm khác như: ung thư âm hộ, âm đạo; ung thư hậu môn; ung thư dương vật; ung thư vòm họng, hầu họng; mụn cóc sinh dục...

Hiện chưa có bằng chứng khoa học cho thấy vaccine HPV gây vô sinh hoặc ảnh hưởng khả năng sinh sản. WHO, CDC Hoa Kỳ và nhiều tổ chức y tế lớn đều đánh giá vaccine HPV an toàn, hiệu quả khi sử dụng đúng chỉ định.

Nam giới cũng có thể nhiễm HPV và mắc các bệnh liên quan như mụn cóc sinh dục hoặc ung thư hậu môn, ung thư hầu họng. Nhiều quốc gia hiện đã triển khai tiêm vaccine HPV cho cả bé trai nhằm giảm lây truyền virus trong cộng đồng.