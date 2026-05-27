Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Y tế

Lộ trình vaccine HPV được đưa vào danh mục tiêm miễn phí từ 1/7

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Dự kiến, nhóm được ưu tiên tiêm miễn phí vaccine HPV gồm: Bé gái từ 9 đến dưới 15 tuổi, tùy theo kế hoạch triển khai từng địa phương, tiêm chủ yếu tại trường học và cơ sở y tế công lập.

Từ ngày 1/7/2026, vaccine HPV sẽ chính thức được đưa vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược phòng ngừa ung thư cổ tử cung và các bệnh ung thư liên quan đến HPV tại Việt Nam.

screen-shot-2026-05-27-at-094518.png

Theo lộ trình triển khai Chương trình Tiêm chủng mở rộng, vaccine HPV sẽ được đưa vào danh mục vaccine tiêm miễn phí cho trẻ em gái trong độ tuổi phù hợp.

Dự kiến, nhóm được ưu tiên tiêm miễn phí gồm: Bé gái từ 9 đến dưới 15 tuổi, tùy theo kế hoạch triển khai từng địa phương; tiêm chủ yếu tại trường học và cơ sở y tế công lập. Đây là nhóm tuổi được đánh giá có hiệu quả bảo vệ tốt nhất vì phần lớn chưa phơi nhiễm với HPV.

Các nghiên cứu cho thấy vaccine HPV phát huy hiệu quả cao nhất khi được tiêm trước khi có quan hệ tình dục.

Bộ Y tế sẽ tiếp tục công bố hướng dẫn chi tiết về độ tuổi, lịch tiêm và phạm vi triển khai trong thời gian tới.

Việc vaccine HPV lần đầu được đưa vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng từ ngày 1/7/2026 không chỉ giúp tăng cơ hội tiếp cận vaccine cho trẻ em mà còn mở ra kỳ vọng giảm gánh nặng ung thư cổ tử cung trong tương lai. Đây được xem là một trong những bước tiến quan trọng của y tế dự phòng Việt Nam trong chiến lược bảo vệ sức khỏe phụ nữ và cộng đồng.

HPV (Human Papillomavirus) là loại virus phổ biến, lây truyền chủ yếu qua đường tình dục với hơn 100 type khác nhau. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), HPV là nguyên nhân gây ra gần như toàn bộ các ca ung thư cổ tử cung. Ngoài ra, virus này còn liên quan đến nhiều bệnh lý nguy hiểm khác như: ung thư âm hộ, âm đạo; ung thư hậu môn; ung thư dương vật; ung thư vòm họng, hầu họng; mụn cóc sinh dục...

Hiện chưa có bằng chứng khoa học cho thấy vaccine HPV gây vô sinh hoặc ảnh hưởng khả năng sinh sản. WHO, CDC Hoa Kỳ và nhiều tổ chức y tế lớn đều đánh giá vaccine HPV an toàn, hiệu quả khi sử dụng đúng chỉ định.

Nam giới cũng có thể nhiễm HPV và mắc các bệnh liên quan như mụn cóc sinh dục hoặc ung thư hậu môn, ung thư hầu họng. Nhiều quốc gia hiện đã triển khai tiêm vaccine HPV cho cả bé trai nhằm giảm lây truyền virus trong cộng đồng.

vietnamplus.vn
Link bài gốc Copy link
https://www.vietnamplus.vn/lo-trinh-vaccine-hpv-duoc-dua-vao-danh-muc-vaccine-tiem-mien-phi-tu-17-post1112814.vnp

Tin liên quan

Tags:

#vaccine HPV #tiêm chủng miễn phí #ung thư cổ tử cung #phòng ngừa ung thư #sức khỏe phụ nữ #tiêm chủng miễn phí HPV #miễn phí vắc xin HPV từ khi nào

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Chuyên gia lưu ý 3 yếu tố quan trọng giúp người phẫu thuật dây chằng sớm quay lại với thể thao

Chuyên gia lưu ý 3 yếu tố quan trọng giúp người phẫu thuật dây chằng sớm quay lại với thể thao

Sau chấn thương, điều nhiều người chơi thể thao quan tâm không chỉ là có cần phẫu thuật hay không, mà còn là mất bao lâu để có thể vận động trở lại và liệu có thể chơi thể thao với cường độ như trước. Liên quan đến thắc mắc này, các chuyên gia chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh có 3 lời khuyên dưới đây.
Sống khỏe cùng BHT: Hiểu đúng về tiền mãn kinh ở phụ nữ

Sống khỏe cùng BHT: Hiểu đúng về tiền mãn kinh ở phụ nữ

Những dấu hiệu nào cần lưu ý về tiền mãn kinh và làm sao để vượt qua giai đoạn này nhẹ nhàng hơn? Bác sĩ Phan Quang Anh - Phó Trưởng khoa Phụ sản, Trung tâm Y tế Thành Sen sẽ trực tiếp giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Tận tâm tại gia, ấm tình y tế cơ sở

Tận tâm tại gia, ấm tình y tế cơ sở

Hình ảnh các y, bác sĩ Trạm Y tế xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) đều đặn đến từng nhà thăm khám, chăm sóc sức khỏe cho người già, người khuyết tật đã trở thành điểm tựa ấm áp đối với nhiều gia đình.
Phát hiện tiền ung thư thực quản ở người bệnh 50 tuổi chỉ qua triệu chứng ợ hơi kéo dài

Phát hiện tiền ung thư thực quản ở người bệnh 50 tuổi chỉ qua triệu chứng ợ hơi kéo dài

Trường hợp người bệnh được các bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh phát hiện tiền ung thư thực quản từ triệu chứng rất phổ biến một lần nữa khẳng định giá trị của tầm soát sớm, cũng như vai trò then chốt của kinh nghiệm lâm sàng và sự nhạy bén trong việc nhận diện bất thường ở các bác sĩ.
Thí điểm mở rộng hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh con trước 35 tuổi

Thí điểm mở rộng hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh con trước 35 tuổi

Bộ Y tế vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Bảo đảm mức sinh thay thế trên toàn quốc đến năm 2030 kèm theo Quyết định 1069/QĐ-BYT, với nhiều chính sách khuyến khích sinh đủ 2 con như: Thí điểm mở rộng hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh con, sinh đủ hai con, phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi...
Sống khỏe cùng BHT: Nhận biết sớm, phòng tránh kịp thời bệnh cận thị học đường

Sống khỏe cùng BHT: Nhận biết sớm, phòng tránh kịp thời bệnh cận thị học đường

Cận thị là tật khúc xạ phổ biến, gây suy giảm thị lực hàng đầu. Đáng lo ngại, tỷ lệ cận thị ở lứa tuổi học đường đang ngày càng gia tăng. Bác sĩ CK1 Kim Thị Thủy - Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh chia sẻ về dấu hiệu nhận biết và cách phòng tránh trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!