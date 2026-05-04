Thí điểm mở rộng hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh con trước 35 tuổi

Bộ Y tế vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Bảo đảm mức sinh thay thế trên toàn quốc đến năm 2030 kèm theo Quyết định 1069/QĐ-BYT, với nhiều chính sách khuyến khích sinh đủ 2 con như: Thí điểm mở rộng hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh con, sinh đủ hai con, phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi...

Đầu tư cho dân số là đầu tư cho phát triển bền vững. Ảnh: TTXVN

Trong đó, đáng chú ý là nội dung thí điểm, triển khai mở rộng hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh con, sinh đủ hai con, phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi.

Cụ thể, nội dung Kế hoạch nêu việc thực hiện các chính sách hỗ trợ các cặp vợ chồng, cá nhân sinh con, nuôi dạy con tốt; đồng thời, có chính sách khuyến khích không kết hôn muộn không sinh con muộn và không sinh ít con.

Kế hoạch cũng nghiên cứu đánh giá tác động của chính sách lao động, việc làm, nhà ở, phúc lợi xã hội, giáo dục, y tế… đến quyết định sinh con, sinh ít con; kết hôn muộn và không kết hôn; sửa đổi, bổ sung các chính sách hỗ trợ cặp vợ chồng, cá nhân sinh con, nuôi dạy con tốt; khuyến khích nam nữ thanh niên không kết hôn muộn; thí điểm, triển khai mở rộng các biện pháp hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh con, sinh đủ hai con, phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi.

Đặc biệt, Kế hoạch sẽ hỗ trợ tư vấn, cung cấp dịch vụ hôn nhân và gia đình như: Phát triển câu lạc bộ kết bạn trăm năm, hỗ trợ nam, nữ thanh niên kết bạn; khuyến khích nam, nữ kết hôn trước 30 tuổi, không kết hôn muộn và sớm sinh con; xây dựng môi trường, cộng đồng phù hợp với các gia đình nuôi con nhỏ; các dịch vụ thân thiện với người lao động như đưa, đón trẻ, trông trẻ, ngân hàng sữa mẹ, bác sỹ gia đình...

Căn cứ quy hoạch chung, Kế hoạch bố trí địa điểm xây dựng các điểm trông, giữ trẻ, nhà mẫu giáo phù hợp với điều kiện của bà mẹ, nhất là các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu đô thị; hỗ trợ phụ nữ khi mang thai, sinh con và sinh đủ hai con như: Tạo điều kiện trở lại nơi làm việc cho phụ nữ sau khi sinh con, miễn giảm các khoản đóng góp công ích theo hộ gia đình, khuyến khích các cặp vợ chồng sinh đủ hai con như ưu tiên vào các trường công lập và hỗ trợ chi phí giáo dục trẻ em...

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng đặt ra chỉ tiêu trên 95% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ được cung cấp đầy đủ thông tin về kết hôn, sinh con và duy trì mức sinh thay thế. Đồng thời, 100% tỉnh, thành phố phải triển khai các chính sách hỗ trợ sinh con, nuôi con phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Mừng đại lễ 30/4 - tặng ngay gói khám mắt 0 đồng cho bé

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho trẻ em, với nhiều suất khám mắt miễn phí nhằm hỗ trợ phát hiện và kiểm soát sớm tình trạng cận thị.
Sống khỏe cùng BHT: Để có thai kỳ an toàn, mẹ khỏe, con đủ tháng

Trẻ sinh non có thể gặp các vấn đề như khó thở, nhẹ cân, hệ miễn dịch yếu, chậm phát triển... Cần làm gì để bảo vệ sức khỏe cho mẹ và bé, phòng tránh sinh non? Bác sĩ CKII Nguyễn Thanh Hà - Phó Trưởng khoa Điều trị yêu cầu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Làm gì để có làn da đẹp?

Chăm sóc da chuẩn y khoa là "chìa khóa" để duy trì làn da khỏe đẹp. Làm thế nào để có kiến thức chăm sóc da đúng cách, Thạc sĩ, Bác sĩ Nội trú Nguyễn Ngọc Thanh – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh tại gốc

Ngành Y tế Hà Tĩnh xác định việc chủ động tầm soát, khám sàng lọc cho người dân là chìa khóa để hiện thực hóa mục tiêu chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh khi các bệnh lý không lây nhiễm ngày càng gia tăng.
[Infographic] Bệnh tay chân miệng - nhận biết nhanh, phòng ngừa đúng

Bệnh tay chân miệng là một bệnh lý dễ lây lan, nhất là trong giai đoạn chuyển mùa. Đối tượng thường dễ mắc bệnh là trẻ em vì sức đề kháng của trẻ khá yếu. Cha mẹ cần hiểu biết đúng về bệnh để có thể ứng phó kịp thời, kiểm soát dịch bệnh một cách tốt nhất.
Không chủ quan trước diễn biến của bệnh tay chân miệng

Dù từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh chưa ghi nhận ổ dịch tay chân miệng, song trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước, ngành y tế khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác và thực hiện các biện pháp phòng tránh.
Khai trương Phòng khám Đa khoa Nghệ Tĩnh tại xã Can Lộc

Phòng khám Đa khoa Nghệ Tĩnh (xã Can Lộc, Hà Tĩnh) đi vào hoạt động với đội ngũ nhân lực chuyên môn cao, máy móc hiện đại, thực hiện khám BHYT góp phần giúp người dân có thêm cơ hội được chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.