Thí điểm mở rộng hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh con trước 35 tuổi

Đầu tư cho dân số là đầu tư cho phát triển bền vững. Ảnh: TTXVN

Trong đó, đáng chú ý là nội dung thí điểm, triển khai mở rộng hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh con, sinh đủ hai con, phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi.

Cụ thể, nội dung Kế hoạch nêu việc thực hiện các chính sách hỗ trợ các cặp vợ chồng, cá nhân sinh con, nuôi dạy con tốt; đồng thời, có chính sách khuyến khích không kết hôn muộn không sinh con muộn và không sinh ít con.

Kế hoạch cũng nghiên cứu đánh giá tác động của chính sách lao động, việc làm, nhà ở, phúc lợi xã hội, giáo dục, y tế… đến quyết định sinh con, sinh ít con; kết hôn muộn và không kết hôn; sửa đổi, bổ sung các chính sách hỗ trợ cặp vợ chồng, cá nhân sinh con, nuôi dạy con tốt; khuyến khích nam nữ thanh niên không kết hôn muộn; thí điểm, triển khai mở rộng các biện pháp hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh con, sinh đủ hai con, phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi.

Đặc biệt, Kế hoạch sẽ hỗ trợ tư vấn, cung cấp dịch vụ hôn nhân và gia đình như: Phát triển câu lạc bộ kết bạn trăm năm, hỗ trợ nam, nữ thanh niên kết bạn; khuyến khích nam, nữ kết hôn trước 30 tuổi, không kết hôn muộn và sớm sinh con; xây dựng môi trường, cộng đồng phù hợp với các gia đình nuôi con nhỏ; các dịch vụ thân thiện với người lao động như đưa, đón trẻ, trông trẻ, ngân hàng sữa mẹ, bác sỹ gia đình...

Căn cứ quy hoạch chung, Kế hoạch bố trí địa điểm xây dựng các điểm trông, giữ trẻ, nhà mẫu giáo phù hợp với điều kiện của bà mẹ, nhất là các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu đô thị; hỗ trợ phụ nữ khi mang thai, sinh con và sinh đủ hai con như: Tạo điều kiện trở lại nơi làm việc cho phụ nữ sau khi sinh con, miễn giảm các khoản đóng góp công ích theo hộ gia đình, khuyến khích các cặp vợ chồng sinh đủ hai con như ưu tiên vào các trường công lập và hỗ trợ chi phí giáo dục trẻ em...

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng đặt ra chỉ tiêu trên 95% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ được cung cấp đầy đủ thông tin về kết hôn, sinh con và duy trì mức sinh thay thế. Đồng thời, 100% tỉnh, thành phố phải triển khai các chính sách hỗ trợ sinh con, nuôi con phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.