Dịch vụ xác định giới tính thai nhi trên mạng: Hệ lụy khó lường!

“Xét nghiệm giới tính thai nhi sớm”, " xét nghiệm tuần thứ 6, chính xác 99,99%", “canh trai - canh gái chuẩn khoa học”... là những quảng cáo trên các hội nhóm Facebook liên quan đến dịch vụ xét nghiệm giới tính thai nhi hiện nay. Không ít hội nhóm được lập ra và hoạt động công khai với số lượng thành viên từ vài nghìn đến hàng trăm nghìn người.

Trên mạng xã hội, các bài viết quảng cáo xét nghiệm giới tính thai nhi được quảng cáo tràn lan.

Trong các hội nhóm này, nhiều tài khoản thường xuyên đăng tải hình ảnh kết quả xét nghiệm, chia sẻ kinh nghiệm “canh” giới tính thai nhi hoặc giới thiệu các dịch vụ xét nghiệm sớm. Đáng chú ý, nhiều tài khoản được cho là “chim mồi”, đóng vai khách hàng đã sử dụng dịch vụ nhằm tạo lòng tin và dẫn dắt người khác tìm đến các cơ sở xét nghiệm.

Trong vai người có nhu cầu, chúng tôi liên hệ với tài khoản “Xét nghiệm NIPT - AND - giới tính XY”. Tại đây, nhân viên tư vấn cho biết có thể thực hiện xét nghiệm máu để xác định giới tính thai nhi từ khi thai được 6 tuần 3 ngày tuổi trở lên với chi phí 2,5 triệu đồng, cam kết “chính xác 99,9%”, nhận mẫu máu tại nhà trên toàn quốc và trả kết quả trong 24h.

Khi hỏi cụ thể về đơn vị sẽ trực tiếp lấy mẫu xét nghiệm giới tính thai nhi, nhân viên tư vấn lại trả lời khá mơ hồ.

Thực tế, việc quảng cáo công khai các dịch vụ xác định giới tính thai nhi trên mạng xã hội không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy. Khi các thông tin này được lan truyền rộng rãi, nhiều gia đình có thể bị tác động tâm lý, dẫn đến việc lựa chọn giới tính khi sinh. Đây là một trong những nguyên nhân gây mất cân bằng giới tính trong nhiều năm qua.

Chị Nguyễn Thị Hương (phường Thành Sen) chia sẻ: “Khi vừa biết mình mang thai, tôi thấy trên Facebook xuất hiện khá nhiều quảng cáo về dịch vụ xét nghiệm để biết sớm giới tính thai nhi. Ban đầu tôi cũng tò mò nên có vào xem thử. Tuy nhiên, càng xem nhiều tôi càng thấy những quảng cáo này dễ khiến các mẹ bầu bị tác động tâm lý, nhất là với những gia đình còn nặng suy nghĩ phải sinh con trai”.

Không chỉ riêng chị Hương, nhiều người khi tiếp cận các quảng cáo này cũng nảy sinh sự tò mò về các dịch vụ xét nghiệm trước sinh đang được giới thiệu trên mạng. Tuy nhiên, việc thực hiện các kỹ thuật sàng lọc trước sinh và cung cấp thông tin liên quan phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định chuyên môn trong lĩnh vực y tế.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn về sức khoẻ sinh sản.

Bác sĩ CKII Trần Thị Thanh Hồng - Trưởng khoa Phụ và Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Trong quá trình khám, chỉ định các xét nghiệm trong thai kỳ, siêu âm hình thái thai nhi, cơ sở y tế và nhân viên y tế không được cung cấp hoặc tiết lộ thông tin về giới tính thai nhi cho sản phụ và gia đình, trừ trường hợp phục vụ việc chẩn đoán, điều trị các bệnh lý di truyền có liên quan đến giới tính theo chỉ định chuyên môn”.

Thực tế cho thấy, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn đang là thách thức đối với công tác dân số. Tại Hà Tĩnh, năm 2025 tỷ số giới tính khi sinh là 110,68 bé trai/100 bé gái, tăng 0,65 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2024. Những con số này cho thấy nguy cơ mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn đang hiện hữu và cần được kiểm soát hiệu quả. Bởi khi nhu cầu lựa chọn giới tính khi sinh gia tăng, nguy cơ mất cân bằng giới tính sẽ ngày càng rõ rệt, kéo theo nhiều hệ lụy xã hội trong tương lai. Vì vậy, việc ngăn chặn từ sớm các hành vi quảng cáo dịch vụ xét nghiệm nhằm xác định giới tính thai nhi trên không gian mạng là yêu cầu cần thiết, góp phần bảo đảm thực hiện hiệu quả chính sách dân số và bình đẳng giới.

Các sản phụ cần đến các trung tâm y tế uy tín để thực hiện các siêu âm, xét nghiệm, theo dõi sức khoẻ mẹ và bé.

Ông Phan Trường Sang - Chi cục trưởng Chi cục Dân số Hà Tĩnh cho biết: “Thời gian tới, Chi cục Dân số Hà Tĩnh sẽ tiếp tục tham mưu Sở Y tế tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế trong việc thực hiện quy định không tiết lộ giới tính thai nhi dưới mọi hình thức. Đồng thời, phối hợp theo dõi, phát hiện và đề xuất cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý các nội dung quảng cáo dịch vụ xét nghiệm nhằm xác định giới tính thai nhi trên môi trường mạng. Cùng với đó, công tác truyền thông sẽ được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức của người dân về hệ lụy của việc lựa chọn giới tính khi sinh, từng bước thay đổi quan niệm "trọng nam khinh nữ", góp phần bảo đảm cân bằng giới tính khi sinh và phát triển bền vững”.