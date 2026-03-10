39 thuốc sinh học sắp hết độc quyền, mở cơ hội giảm chi phí trị ung thư

39 thuốc sinh học doanh thu lớn dự kiến hết thời hạn bảo hộ độc quyền trong giai đoạn 2026-2032, mở ra cơ hội phát triển thuốc sinh học tương tự với chi phí thấp hơn, giúp bệnh nhân ung thư dễ tiếp cận hơn.
"Thuốc sinh học tương tự là bước tiến của y học hiện đại, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận các liệu pháp sinh học chất lượng cao với chi phí hợp lý hơn" PGS.TS.DS Nguyễn Thị Liên Hương, Phó Chủ tịch Hội Dược Bệnh viện Hà Nội, nói tại hội thảo khoa học Cuộc cách mạng với thuốc sinh học tương tự do Hội Ung thư Việt Nam và Pfizer Việt Nam tổ chức cuối tuần qua.
Tại hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng ung thư không chỉ là thách thức lớn về y tế mà còn tạo gánh nặng kinh tế kéo dài cho nhiều gia đình. Khi nhu cầu tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến ngày càng tăng, chi phí thuốc và nguồn lực y tế vẫn là rào cản đáng kể đối với nhiều bệnh nhân.
Theo thống kê GLOBOCAN 2022, Việt Nam ghi nhận khoảng 180.480 ca mắc mới và 120.184 ca tử vong do ung thư mỗi năm, trong đó phổ biến nhất là ung thư gan, phổi, vú và đại trực tràng. Trong điều trị hiện đại, thuốc sinh học đóng vai trò quan trọng nhờ khả năng điều trị nhắm đích và cá thể hóa, giúp cải thiện tiên lượng sống cho người bệnh. Tuy nhiên, chi phí cao khiến nhiều bệnh nhân khó tiếp cận.
Một trong những hướng đi đang được quan tâm là phát triển và sử dụng thuốc sinh học tương tự (biosimilar) trong bối cảnh nhiều thuốc sinh học đắt tiền bước vào giai đoạn hết bảo hộ độc quyền. Đây là các thuốc được phát triển dựa trên thuốc sinh học gốc đã được cấp phép và được cơ quan quản lý thẩm định nghiêm ngặt về chất lượng, hiệu quả và độ an toàn trước khi lưu hành.
Theo các chuyên gia, giai đoạn 2026-2032 dự kiến có 39 thuốc sinh học doanh thu lớn hết hạn bảo hộ độc quyền, tạo điều kiện để các thuốc sinh học tương tự được phát triển với chi phí hợp lý hơn. Điều này có thể giúp đa dạng lựa chọn điều trị và hỗ trợ mục tiêu mở rộng khả năng tiếp cận thuốc cho bệnh nhân.
Tại Việt Nam, biosimilar ngày càng đa dạng và nhiều thuốc đã được phê duyệt bởi các cơ quan quản lý dược quốc tế. Hiện có 81 hoạt chất thuộc danh mục thuốc điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch được cấp phép. Các thuốc sinh học tương tự cũng đã thuộc phạm vi danh mục và điều kiện thanh toán theo quy định, tùy thuốc, tuyến và chỉ định của thuốc gốc, giúp giảm chi phí điều trị.
TS.BS Đặng Huy Quốc Thịnh, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP HCM, cho rằng thách thức trong điều trị ung thư hiện nay không chỉ nằm ở kỹ thuật mà còn ở khả năng tiếp cận điều trị của người bệnh. Việc nâng cao hiệu quả chăm sóc ung thư cần song song với các giải pháp giúp giảm áp lực chi phí và tối ưu nguồn lực của hệ thống y tế, từ đó cải thiện chất lượng điều trị và trải nghiệm của bệnh nhân.
Theo các chuyên gia, để phát huy hiệu quả của thuốc sinh học tương tự, cần tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, bệnh viện và các bên liên quan nhằm rút ngắn thời gian phê duyệt, triển khai thuốc, qua đó mở rộng cơ hội điều trị cho bệnh nhân ung thư.
Ngành Y tế Hà Tĩnh đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tiết kiệm thời gian, nhân lực và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Nguyễn Minh Đức mong muốn mỗi cán bộ y tế, dù ở vị trí nào cũng hãy luôn giữ trọn lời thề Hippocrates và lời dạy của Bác Hồ. Lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo cao nhất cho hiệu quả công việc và giá trị của bản thân.
Có những con người không cần đứng ở trung tâm ánh đèn để tỏa sáng. Họ chọn cách đi chậm, nói khẽ và làm việc bền bỉ bằng thứ ánh sáng rất riêng, ánh sáng của trách nhiệm và lòng nhân ái. Tại Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hà Tĩnh, bác sĩ Trần Hậu Anh là một người như thế.
Đánh giá cao những nỗ lực trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định mong muốn toàn ngành y tế tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện tốt nhiệm vụ, đáp ứng sự phát triển của tỉnh Hà Tĩnh.
Giữa những áp lực trực cấp cứu và những đêm dài không ngủ nơi phòng bệnh, có một đội ngũ bác sĩ trẻ Hà Tĩnh không ngừng cống hiến, tiếp cận tri thức y khoa hiện đại để thực hiện sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Theo tổng hợp từ ngành Y tế Hà Tĩnh, từ ngày 14/2 đến nay, các cơ sở y tế tiếp nhận, thăm khám và điều trị cho 359 trường hợp bị tai nạn giao thông, không có trường hợp tử vong do tai nạn giao thông tại các cơ sở y tế.
Từ bệnh án điện tử, khám chữa bệnh từ xa đến quản lý y tế trên nền tảng số, Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng nền y tế thông minh, hiện đại. Đây là hướng đi tất yếu nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tối ưu nguồn lực và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong bối cảnh mới.
Trong khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đoàn viên, thì đội ngũ y bác sĩ tại các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn lặng lẽ trực Tết, bảo đảm công tác khám - chữa bệnh và cấp cứu kịp thời cho người dân.
Tết - khi nhà nhà, người người quây quần trong những giây phút đoàn viên, thì tại Khoa Cấp cứu – Chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh), ánh đèn vẫn sáng trắng. Không pháo hoa, không mâm cỗ, chỉ có những bước chân vội vã, những ánh mắt tập trung và sự căng mình của đội ngũ y bác sĩ trong ca trực đặc biệt nhất năm.
Thông qua việc phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, đầu tư đồng bộ trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh đã khẳng định vai trò đầu ngành về phục hồi chức năng trên địa bàn tỉnh, mang lại sự hài lòng cho người bệnh.
Bằng việc triển khai thành công nhiều kỹ thuật chuyên sâu, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số nên BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đã nâng cao sự hài lòng của người bệnh, qua đó khẳng định vai trò cơ sở y tế đầu ngành của tỉnh nhà.
Với tinh thần "lấy sức khỏe và an toàn tính mạng của người dân là trên hết", các cơ sở y tế Hà Tĩnh đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, vật tư để sẵn sàng cấp cứu và điều trị cho người bệnh trong dịp Tết.
Sở Y tế Hà Tĩnh yêu cầu các cơ sở y tế chủ động bảo đảm nhân lực, vật tư để phục vụ thu dung, điều trị và cấp cứu người bệnh bị tai nạn giao thông, cháy nổ, chấn thương, ngộ độc thực phẩm trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán.
Theo nhận định của BCĐ vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Tĩnh, trong dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng máu cho cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế ngày càng tăng, trong khi số lượng người hiến máu có xu hướng giảm.