Sẵn sàng triển khai kỹ thuật IVF ngay tại Hà Tĩnh

Làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu sản phụ khoa

Thời gian qua, cùng với việc phát triển các kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực tim mạch, can thiệp mạch não, BVĐK tỉnh đã tập trung đầu tư mạnh mẽ cho chuyên ngành sản phụ khoa. Hàng loạt kỹ thuật mới, hiện đại được triển khai thường quy, từng bước nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người dân.

Trong đó, kỹ thuật phẫu thuật nội soi buồng tử cung được xem là một bước tiến quan trọng. Đây là phương pháp có vai trò lớn trong điều trị polyp nội mạc tử cung, dính buồng tử cung, vách ngăn tử cung, tăng sinh nội mạc tử cung…

Tư vấn cho người bệnh các phương pháp hiện đại trong điều trị các bệnh lý sản phụ khoa.

Bác sĩ Lê Huyền Anh – Phó Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu cho biết: Phẫu thuật nội soi buồng tử cung được thực hiện qua đường tự nhiên, không có vết mổ ngoài da, ít đau, thời gian hồi phục nhanh, bảo tồn tối đa cấu trúc và chức năng của tử cung. Nhiều trường hợp có thể ra viện trong ngày hoặc sau 24 giờ. Đặc biệt, nội soi buồng tử cung còn là bước chuẩn bị quan trọng trước điều trị hỗ trợ sinh sản, giúp đánh giá và tối ưu môi trường làm tổ của phôi, nâng cao khả năng thành công khi thực hiện IVF trong tương lai”.

Thường xuyên đau âm ỉ vùng bụng dưới, vùng lưng dưới, chị N.T.N.V (phường Thành Sen) đã vào Khoa Điều trị theo yêu cầu của BVĐK tỉnh thăm khám. Sau khi siêu âm và làm các xét nghiệm cần thiết cho thấy bệnh nhân V. có tình trạng polyp nội mạc tử cung. Các polyp này không chỉ gây ra các triệu chứng đau bụng, đau lưng mà còn có thể gây khó thụ thai hoặc vô sinh. Ngay sau đó, bệnh nhân được các bác sĩ phẫu thuật nội soi loại bỏ các polyp.

Bệnh nhân N.T.N.V chia sẻ: “Khi nghe các bác sĩ nói phải phẫu thuật, tôi có phần lo lắng. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng vài chục phút ca phẫu thuật đã xong và tôi chỉ phải ở lại viện theo dõi 1 ngày là xuất viện".

Song song với đó, bệnh viện đã triển khai thường quy các kỹ thuật nội soi xâm lấn tối thiểu trong phụ khoa như: cắt tử cung nội soi điều trị u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung; phẫu thuật điều trị sa tạng chậu bằng nội soi treo mỏm nhô; phục hồi giải phẫu sàn chậu theo hướng sinh lý, giảm nguy cơ tái phát; nội soi treo dây chằng chậu lược…

“Trước đây, nhiều bệnh nhân phải mổ mở hoặc chuyển tuyến trên để thực hiện các phẫu thuật phức tạp. Nay, người bệnh được điều trị ngay tại tỉnh với kỹ thuật hiện đại, giảm đau đớn, rút ngắn thời gian nằm viện và tiết kiệm chi phí” - bác sĩ Lê Huyền Anh cho biết thêm.

Dưới sự hỗ trợ từ các chuyên gia Pháp, BVĐK tỉnh từng bước triển khai việc siêu âm hình thái thai.

Bên cạnh đó, kỹ thuật đặt băng nâng niệu đạo qua lỗ bịt điều trị tiểu không kiểm soát khi gắng sức cũng được triển khai thành công, cải thiện rõ rệt chất lượng sống cho phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh. Đặc biệt, dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia đến từ Cộng hòa Pháp, BVĐK tỉnh cũng đã từng bước triển khai siêu âm hình thái thai nhi. Đây là kỹ thuật quan trọng để kiểm tra toàn diện cấu trúc cơ thể, cơ quan nội tạng, hộp sọ, tim, chân tay và đo các chỉ số sinh học nhằm phát hiện sớm dị tật bẩm sinh ở trẻ cho các thai phụ tuổi thai 11-14 tuần, 20-22 tuần, 30-32 tuần, nhất là đối với những thai được hỗ trợ sinh sản IVF, IUI.

Phấn đấu đưa kỹ thuật IVF vào hoạt động



Trên nền tảng làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong sản phụ khoa, bệnh viện đang từng bước chuẩn bị để triển khai kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, một trong những kỹ thuật cao, đòi hỏi hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ và đội ngũ nhân lực được đào tạo bài bản.

Các công đoạn trong thực hiện IVF như: khám toàn diện về vô sinh, bơm tinh trùng, kích trứng đều đã được thực hiện tại BVĐK tỉnh.

Trong tiến trình thực hiện kỹ thuật IVF, đến nay, BVĐK tỉnh đã có thể tiến hành khám toàn diện về vô sinh, bơm tinh trùng, kích trứng và hợp tác với các cơ sở y tế tuyến trên để chọc trứng làm IVF. Bệnh nhân chỉ cần di chuyển lên tuyến trên 1 đến 2 lần để chọc hút noãn, chuyển phôi, còn các khâu thăm khám, theo dõi khi làm IVF đều có thể được thực hiện tại BVĐK tỉnh.

Bác sĩ Lê Ngọc Thanh – Phó Giám đốc BVĐK tỉnh cho biết: Hiện nay, đơn vị đã xây dựng xong kế hoạch triển khai IVF và đang hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất tại Trung tâm Sản nhi. Song song với đó, bệnh viện đã cử ê-kíp 6 bác sĩ đi đào tạo chuyên sâu tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, đây là cơ sở đầu ngành về sản phụ khoa và hỗ trợ sinh sản của cả nước. Việc cử cán bộ đi đào tạo bài bản tại tuyến trung ương giúp đội ngũ bác sĩ nắm vững quy trình kỹ thuật, đảm bảo tính an toàn và hiệu quả khi triển khai tại địa phương. Chúng tôi phấn đấu đưa kỹ thuật IVF vào hoạt động trong thời gian sớm nhất”.

Người dân Hà Tĩnh sẽ được tiếp cận dịch vụ hỗ trợ sinh sản chất lượng cao ngay tại địa phương khi BVĐK tỉnh triển khai được kỹ thuật IVF.

Khi kỹ thuật IVF được triển khai, người dân Hà Tĩnh sẽ được tiếp cận dịch vụ hỗ trợ sinh sản chất lượng cao ngay tại địa phương, không phải di chuyển xa, giảm áp lực chi phí và tâm lý. Đây cũng là bước phát triển quan trọng, góp phần nâng tầm chuyên môn của bệnh viện, từng bước tiệm cận với các trung tâm hỗ trợ sinh sản lớn trong cả nước.