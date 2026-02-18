Thầm lặng chăm sóc sức khoẻ người bệnh trong những ngày Tết

(Baohatinh.vn) - Trong khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đoàn viên, thì đội ngũ y bác sĩ tại các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn lặng lẽ trực Tết, bảo đảm công tác khám - chữa bệnh và cấp cứu kịp thời cho người dân.
BSCKI. Đinh Sỹ Thanh - Khoa Nội tim mạch cho biết: "Đối với bệnh nhân tim mạch, diễn biến bệnh thường rất đột ngột và phức tạp. Chúng tôi xác định trực Tết không chỉ là nhiệm vụ phân công mà là trách nhiệm với sinh mệnh con người. Mỗi nhịp thở ổn định của bệnh nhân là món quà Xuân ý nghĩa nhất đối với người thầy thuốc".
Những "thiên sứ" bé nhỏ vừa chào đời trong vòng tay của các nữ hộ sinh đã mang lại niềm vui khôn xiết cho các gia đình. Chứng kiến những mầm non tương lai khỏe mạnh, các y bác sĩ như được tiếp thêm động lực, quên đi nỗi nhớ nhà để tận hiến cho thiên chức cao quý của mình.
Không chỉ ở tuyến tỉnh, tại các trung tâm y tế trên địa bàn, đội ngũ y bác sĩ cũng đang tạm gác niềm riêng để chăm sóc sức khoẻ cho người bệnh. Họ tạm gác lại việc nhà, gác lại những phút giây sum họp bên người thân để ưu tiên cho nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đó là sự hy sinh thầm lặng nhưng đầy tự hào của những người mang sứ mệnh cứu người.
Với tinh thần "lấy sức khỏe và an toàn tính mạng của người dân là trên hết", các cơ sở y tế Hà Tĩnh đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, vật tư để sẵn sàng cấp cứu và điều trị cho người bệnh trong dịp Tết.
Sở Y tế Hà Tĩnh yêu cầu các cơ sở y tế chủ động bảo đảm nhân lực, vật tư để phục vụ thu dung, điều trị và cấp cứu người bệnh bị tai nạn giao thông, cháy nổ, chấn thương, ngộ độc thực phẩm trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán.
Theo nhận định của BCĐ vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Tĩnh, trong dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng máu cho cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế ngày càng tăng, trong khi số lượng người hiến máu có xu hướng giảm.
Thực phẩm giàu năng lượng, chất béo... có thể khiến chỉ số đường huyết mất kiểm soát, dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Để kiểm soát chỉ số này, bác sĩ CKI Dương Chí Lực - Trưởng khoa Nội, Trung tâm Y tế Thành Sen (Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Gần 70% bệnh nhân ung thư xạ trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã đạt mức đáp ứng hoàn toàn, điều này khẳng định hiệu quả của kỹ thuật xạ trị và là dấu mốc quan trọng trong điều trị ung thư tại địa phương.
Trong thời gian từ ngày 2/2 đến hết ngày 11/2, đoàn liên ngành kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, chú trọng các mặt hàng tiêu thụ dịp Tết nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm và sức khỏe người tiêu dùng.
Nghị định số 46/2026/NQ-CP và Nghị quyết số 66.13/NQ-CP của Chính phủ sẽ tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính và thiết lập hàng rào kỹ thuật nghiêm ngặt để kiểm soát chất lượng thực phẩm từ khâu sản xuất đến lưu thông.
Trồng răng Implant đang trở thành giải pháp tối ưu trong phục hồi răng mất, giúp khôi phục chức năng ăn nhai và cải thiện thẩm mỹ một cách bền vững. Tại Nha khoa Mai Hùng Group (Hà Tĩnh), nhiều khách hàng đã lấy lại sự tự tin, nâng cao chất lượng cuộc sống nhờ các ca cấy ghép Implant an toàn, hiệu quả, được thực hiện theo quy trình chuẩn y khoa.
COPD là bệnh lý mạn tính, thường gặp ở người lớn tuổi, dễ gây nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Bác sĩ Hoàng Văn Thành – Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Trước diễn biến dịch bệnh do vi rút Nipah trên thế giới, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản đề nghị các trạm y tế chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống, không để dịch xâm nhập và lây lan trên địa bàn.
Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.