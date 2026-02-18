Thầm lặng chăm sóc sức khoẻ người bệnh trong những ngày Tết

Đảm bảo tất cả trường hợp cấp cứu được điều trị kịp thời trong dịp Tết 13/02/2026 06:00 Với tinh thần "lấy sức khỏe và an toàn tính mạng của người dân là trên hết", các cơ sở y tế Hà Tĩnh đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, vật tư để sẵn sàng cấp cứu và điều trị cho người bệnh trong dịp Tết.

[Infographic] Khuyến cáo phòng, chống bệnh cúm lây từ gia cầm sang người 12/02/2026 05:40 Tại xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang xảy ra dịch cúm trên đàn gia cầm tuyp A(H5N1). Đây là chủng có độc lực mạnh gây bệnh nặng và tỷ lệ tử vong cao.

Ráo riết phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1 từ “ổ dịch” Cẩm Xuyên 10/02/2026 14:06 Trong bối cảnh dịch cúm gia cầm H5N1 diễn biến phức tạp, việc xử lý nhanh “ổ dịch” ở xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) là giải pháp then chốt nhằm bảo vệ đàn gia cầm và sức khỏe cộng đồng.

Thu dung, cấp cứu kịp thời cho người bệnh trong dịp nghỉ Tết 10/02/2026 07:08 Sở Y tế Hà Tĩnh yêu cầu các cơ sở y tế chủ động bảo đảm nhân lực, vật tư để phục vụ thu dung, điều trị và cấp cứu người bệnh bị tai nạn giao thông, cháy nổ, chấn thương, ngộ độc thực phẩm trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán.

Duy trì hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán 10/02/2026 05:16 Theo nhận định của BCĐ vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Tĩnh, trong dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng máu cho cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế ngày càng tăng, trong khi số lượng người hiến máu có xu hướng giảm.

Giám sát chặt chẽ, phòng ngừa cúm gia cầm H5N1 lây sang người ở Cẩm Xuyên 10/02/2026 05:05 Dịch cúm gia cầm H5N1 xuất hiện tại xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) với 869 con gia cầm bị tiêu hủy. CDC Hà Tĩnh chủ động giám sát, triển khai biện pháp ngăn lây sang người.

BVĐK tỉnh Hà Tĩnh ứng dụng phương pháp can thiệp mạch tạng trong điều trị ung thư gan 09/02/2026 08:18 Tiếp nối thành công của can thiệp mạch vành và mạch cảnh, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai kỹ thuật can thiệp mạch tạng dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA).

WHO xác nhận ca tử vong do nhiễm virus Nipah 08/02/2026 11:15 Người phụ nữ khoảng 40 tuổi ở miền Bắc Bangladesh qua đời sau một tuần phát triệu chứng sốt, co giật vì nhiễm virus Nipah, sau khi uống mật cây chà là tươi.

Sống khỏe cùng BHT: Kiểm soát đường huyết trong dịp lễ tết 08/02/2026 10:00 Thực phẩm giàu năng lượng, chất béo... có thể khiến chỉ số đường huyết mất kiểm soát, dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Để kiểm soát chỉ số này, bác sĩ CKI Dương Chí Lực - Trưởng khoa Nội, Trung tâm Y tế Thành Sen (Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Ấm lòng bệnh nhân nghèo ở Hà Tĩnh khi Tết đến, Xuân về 07/02/2026 15:09 Thấu hiểu những khó khăn của người bệnh, các cơ sở y tế trên địa bàn Hà Tĩnh đã tổ chức trao tặng hàng nghìn suất quà nhằm giúp bệnh nhân nghèo cảm nhận được hơi ấm của mùa Xuân ngay tại bệnh viện.

Ra mắt Đơn vị Điều phối hiến mô, tạng Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh 06/02/2026 17:14 Việc thành lập Đơn vị Điều phối hiến mô, tạng của Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh nhằm từng bước hình thành mạng lưới điều phối hiến, ghép mô, tạng trên địa bàn.

Hội thảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán hình ảnh 04/02/2026 16:16 Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán hình ảnh là giải pháp để Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh nâng cao độ chính xác và rút ngắn thời gian chẩn đoán.

Đề xuất 6 mức phụ cấp ưu đãi cho viên chức y tế, cao nhất 100% lương 04/02/2026 14:10 Dự thảo nghị định do Bộ Y tế lấy ý kiến đề xuất 6 mức phụ cấp ưu đãi theo nghề cho viên chức y tế, cao nhất 100% lương, với lộ trình áp dụng từ năm 2026.

Gần 70% bệnh nhân ung thư đáp ứng hoàn toàn khi xạ trị tại BVĐK tỉnh 04/02/2026 13:15 Gần 70% bệnh nhân ung thư xạ trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã đạt mức đáp ứng hoàn toàn, điều này khẳng định hiệu quả của kỹ thuật xạ trị và là dấu mốc quan trọng trong điều trị ung thư tại địa phương.

Đoàn liên ngành kiểm tra an toàn thực phẩm dịp tết Nguyên đán 03/02/2026 13:53 Trong thời gian từ ngày 2/2 đến hết ngày 11/2, đoàn liên ngành kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, chú trọng các mặt hàng tiêu thụ dịp Tết nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm và sức khỏe người tiêu dùng.

Tạo bước đột phá trong công tác quản lý an toàn thực phẩm 02/02/2026 16:56 Nghị định số 46/2026/NQ-CP và Nghị quyết số 66.13/NQ-CP của Chính phủ sẽ tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính và thiết lập hàng rào kỹ thuật nghiêm ngặt để kiểm soát chất lượng thực phẩm từ khâu sản xuất đến lưu thông.

Thí điểm bảo lãnh viện phí, "khám trước trả sau" 02/02/2026 16:18 Người bệnh tại 15 cơ sở y tế thí điểm sẽ không phải xếp hàng đóng tiền tạm ứng hay chờ hoàn tiền nhờ cơ chế bảo lãnh thanh toán tự động.

Trải nghiệm trồng răng Implant tại Nha khoa Mai Hùng Group: Hành trình tìm lại chức năng ăn nhai và nụ cười tự tin 02/02/2026 12:25 Trồng răng Implant đang trở thành giải pháp tối ưu trong phục hồi răng mất, giúp khôi phục chức năng ăn nhai và cải thiện thẩm mỹ một cách bền vững. Tại Nha khoa Mai Hùng Group (Hà Tĩnh), nhiều khách hàng đã lấy lại sự tự tin, nâng cao chất lượng cuộc sống nhờ các ca cấy ghép Implant an toàn, hiệu quả, được thực hiện theo quy trình chuẩn y khoa.

Sống khỏe cùng BHT: Kiểm soát COPD - phát hiện sớm, can thiệp kịp thời 01/02/2026 10:02 COPD là bệnh lý mạn tính, thường gặp ở người lớn tuổi, dễ gây nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Bác sĩ Hoàng Văn Thành – Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Gắp thành công sợi thép xuyên thành dạ dày bệnh nhân 31/01/2026 13:18 Qua thăm khám, các bác sĩ Trung tâm Y tế Thạch Hà (Hà Tĩnh) phát hiện có một sợi thép xuyên qua thành dạ dày bệnh nhân, tiềm ẩn nguy cơ thủng và nhiễm trùng ổ bụng.

Tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ dịch bệnh do vi rút Nipah 30/01/2026 16:36 UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu ngành y tế xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh do vi rút Nipah tại cửa khẩu theo từng tình huống dịch bệnh.

Từ cơ chế đến con người, bài toán khi trạm y tế về UBND xã quản lý 30/01/2026 13:57 Phân cấp trạm y tế về UBND xã đang tạo luồng sinh khí mới cho y tế cơ sở Hà Tĩnh. Song để nâng chất chăm sóc sức khỏe ban đầu, địa phương cần kiện toàn bộ máy, nhân lực và hạ tầng...

Nóng thị trường thực phẩm cuối năm, nguy cơ mất an toàn gia tăng 29/01/2026 08:07 Trước nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm gia tăng trong dịp Tết Nguyên đán, ngành y tế Hà Tĩnh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác để “tết trọn vị an lành”.

CDC Hà Tĩnh yêu cầu các trạm y tế chủ động phòng dịch bệnh do virus Nipah 28/01/2026 09:06 Trước diễn biến dịch bệnh do vi rút Nipah trên thế giới, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản đề nghị các trạm y tế chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống, không để dịch xâm nhập và lây lan trên địa bàn.

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao 28/01/2026 08:36 Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.

5 điểm khiến virus Nipah trở nên đặc biệt nguy hiểm 28/01/2026 05:15 Chưa có vaccine phòng bệnh, có khả năng lây từ người sang người và tỷ lệ tử vong cao, virus Nipah được giới chuyên gia đánh giá là một trong những mầm bệnh nguy hiểm cần đặc biệt cảnh giác.

Hà Tĩnh giám sát chặt tại cửa khẩu, bến cảng để ngăn ngừa bệnh do virus Nipah 27/01/2026 09:26 Trước nguy cơ bệnh do virus Nipah xâm nhập, ngành Y tế Hà Tĩnh triển khai giám sát chặt người, phương tiện, hàng hóa từ vùng có dịch về qua cửa khẩu, cảng biển.

Virus Nipah là gì, mức độ nguy hiểm như thế nào? 27/01/2026 09:08 Virus Nipah là một trong những tác nhân gây bệnh nguy hiểm nhất hiện nay với tỷ lệ tử vong rất cao, trong khi y học vẫn chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu.

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah 27/01/2026 07:57 Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.