Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Y tế

Thầm lặng chăm sóc sức khoẻ người bệnh trong những ngày Tết

Văn Chung - Ngọc Thắng
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Trong khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đoàn viên, thì đội ngũ y bác sĩ tại các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn lặng lẽ trực Tết, bảo đảm công tác khám - chữa bệnh và cấp cứu kịp thời cho người dân.

bqbht_br_qw3a1130-copy.jpg
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh không chỉ tiếp nhận khám - chữa bệnh, cấp cứu cho người dân trên địa bàn mà còn tiếp nhận nhiều ca bệnh nặng từ tuyến dưới chuyển lên. Vì vậy, các y, bác sĩ tại đây luôn duy trì trạng thái thường trực 24/24 giờ.
bqbht_br_qw3a1158-copy.jpg
Tại Khoa Nội tim mạch (Bệnh viện Đa khoa tỉnh), trong những ngày Tết này, khoa đang điều trị cho 12 bệnh nhân nặng. Đây là những trường hợp đòi hỏi sự theo dõi sát sao, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến những diễn biến khó lường, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh.
bqbht_br_qw3a1147-copy.jpg
bqbht_br_qw3a1111-copy.jpg
BSCKI. Đinh Sỹ Thanh - Khoa Nội tim mạch cho biết: "Đối với bệnh nhân tim mạch, diễn biến bệnh thường rất đột ngột và phức tạp. Chúng tôi xác định trực Tết không chỉ là nhiệm vụ phân công mà là trách nhiệm với sinh mệnh con người. Mỗi nhịp thở ổn định của bệnh nhân là món quà Xuân ý nghĩa nhất đối với người thầy thuốc".
bqbht_br_qw3a1181-copy.jpg
Công tác thăm khám, chăm sóc bệnh nhân tại giường được thực hiện đều đặn và kỹ lưỡng. Từ việc kiểm tra huyết áp, nhịp tim đến chế độ dinh dưỡng, mỗi cử chỉ ân cần của đội ngũ điều dưỡng, bác sĩ đã tạo sự gần gũi và ấm áp cho người bệnh giữa không gian bệnh viện ngày Xuân.
bqbht_br_qw3a1164-copy.jpg
Sự tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ đã mang lại niềm an tâm tuyệt đối cho người bệnh và thân nhân. Giữa lằn ranh sinh tử, sự hiện diện kịp thời và những lời động viên đúng lúc của các "thiên thần áo trắng" chính là điểm tựa vững chắc nhất để bệnh nhân tin tưởng vào quá trình hồi phục, sớm trở về với gia đình.
Trong kỳ nghỉ Tết, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí đội ngũ y bác sĩ trực Tết, chăm sóc, thăm khám cho bệnh nhân. Sự sắp xếp khoa học này không chỉ giúp xử lý kịp thời các tình huống cấp cứu ngoại khoa, nội khoa diễn biến phức tạp mà còn khẳng định tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật nghiêm minh của người thầy thuốc trước sức khỏe và tính mạng của Nhân dân.
Trong kỳ nghỉ Tết, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí đội ngũ y bác sĩ trực Tết, chăm sóc, thăm khám cho bệnh nhân. Sự sắp xếp khoa học này không chỉ giúp xử lý kịp thời các tình huống cấp cứu ngoại khoa, nội khoa diễn biến phức tạp mà còn khẳng định tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật nghiêm minh của người thầy thuốc trước sức khỏe và tính mạng của Nhân dân.
bqbht_br_qw3a1223-copy.jpg
Niềm vui của người thầy thuốc đôi khi thật giản đơn: Là khi một ca cấp cứu thành công, là khi bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện hay đơn giản là một nụ cười ấm áp của người nhà. Những giá trị tinh thần đó quý giá hơn bất cứ sự nghỉ ngơi nào, làm nên nét đẹp cao quý của ngành y mỗi độ Xuân về.
bqbht_br_qw3a1200-copy.jpg
Điều dưỡng viên Trần Thị Anh Sơn (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) chia sẻ: "Chúng tôi xác định chăm sóc người bệnh an toàn, liên tục và toàn diện là nhiệm vụ hàng đầu, dù trong bất kỳ thời điểm nào. Khi đã chọn nghề, mỗi cán bộ y tế đều sẵn sàng hy sinh thời gian riêng để hoàn thành tốt công việc".
bqbht_br_z7543270730692-567395a80cb987cec19267b70e32f3ce-copy.jpg
Tại Khoa Sản (Bệnh viện Đa khoa tỉnh), không khí Tết lại mang một sắc thái riêng biệt. Những ca trực xuyên đêm không chỉ có sự mệt mỏi mà còn tràn ngập niềm hạnh phúc khi đón chào những công dân mới.
bqbht_br_z7543270736140-75f53fca868488e4d88c45fa3e533143-copy.jpg
bqbht_br_z7543270743525-0592c81c346df1d42ce9915935e4313f-copy.jpg
Những "thiên sứ" bé nhỏ vừa chào đời trong vòng tay của các nữ hộ sinh đã mang lại niềm vui khôn xiết cho các gia đình. Chứng kiến những mầm non tương lai khỏe mạnh, các y bác sĩ như được tiếp thêm động lực, quên đi nỗi nhớ nhà để tận hiến cho thiên chức cao quý của mình.
bqbht_br_qw3a1083-copy.jpg
bqbht_br_qw3a1069-copy.jpg
Không chỉ ở tuyến tỉnh, tại các trung tâm y tế trên địa bàn, đội ngũ y bác sĩ cũng đang tạm gác niềm riêng để chăm sóc sức khoẻ cho người bệnh. Họ tạm gác lại việc nhà, gác lại những phút giây sum họp bên người thân để ưu tiên cho nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đó là sự hy sinh thầm lặng nhưng đầy tự hào của những người mang sứ mệnh cứu người.
bqbht_br_z7543292431622-0af06a4708728b44f35b0d3ac27fbe1c-copy.jpg
Song song với nhiệm vụ chuyên môn, ngành y tế Hà Tĩnh còn đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần của bệnh nhân nội trú. Trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, các chương trình "Tết ấm cho người bệnh" được triển khai rộng khắp, mang không khí Xuân ấm áp vào tận các buồng bệnh, giúp bệnh nhân vơi đi nỗi buồn xa nhà.
bqbht_br_z7543292435858-660771e201ab289c20d0e3c7f39cb35d-copy.jpg
Những phần quà thiết thực và những lời thăm hỏi ân cần từ lãnh đạo ngành y tế và chính quyền địa phương không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn. Sự sẻ chia này khẳng định truyền thống "tương thân tương ái", giúp người bệnh thêm vững tin và nghị lực để chiến thắng bệnh tật.
Giữa những ngày Xuân đoàn viên, sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm của các “chiến sĩ áo trắng” đã góp phần mang lại sự bình yên cho người bệnh, để Tết nơi bệnh viện vẫn đong đầy nghĩa tình và hy vọng.
Giữa những ngày Xuân đoàn viên, sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm của các “chiến sĩ áo trắng” đã góp phần mang lại sự bình yên cho người bệnh, để Tết nơi bệnh viện vẫn đong đầy nghĩa tình và hy vọng.

Tin liên quan

Tags:

#Trực Tết #Bác sĩ Hà Tĩnh trực Tết

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Duy trì hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán

Duy trì hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán

Theo nhận định của BCĐ vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Tĩnh, trong dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng máu cho cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế ngày càng tăng, trong khi số lượng người hiến máu có xu hướng giảm.
WHO xác nhận ca tử vong do nhiễm virus Nipah

WHO xác nhận ca tử vong do nhiễm virus Nipah

Người phụ nữ khoảng 40 tuổi ở miền Bắc Bangladesh qua đời sau một tuần phát triệu chứng sốt, co giật vì nhiễm virus Nipah, sau khi uống mật cây chà là tươi.
Sống khỏe cùng BHT: Kiểm soát đường huyết trong dịp lễ tết

Sống khỏe cùng BHT: Kiểm soát đường huyết trong dịp lễ tết

Thực phẩm giàu năng lượng, chất béo... có thể khiến chỉ số đường huyết mất kiểm soát, dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Để kiểm soát chỉ số này, bác sĩ CKI Dương Chí Lực - Trưởng khoa Nội, Trung tâm Y tế Thành Sen (Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Tạo bước đột phá trong công tác quản lý an toàn thực phẩm

Tạo bước đột phá trong công tác quản lý an toàn thực phẩm

Nghị định số 46/2026/NQ-CP và Nghị quyết số 66.13/NQ-CP của Chính phủ sẽ tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính và thiết lập hàng rào kỹ thuật nghiêm ngặt để kiểm soát chất lượng thực phẩm từ khâu sản xuất đến lưu thông.
Trải nghiệm trồng răng Implant tại Nha khoa Mai Hùng Group: Hành trình tìm lại chức năng ăn nhai và nụ cười tự tin

Trải nghiệm trồng răng Implant tại Nha khoa Mai Hùng Group: Hành trình tìm lại chức năng ăn nhai và nụ cười tự tin

Trồng răng Implant đang trở thành giải pháp tối ưu trong phục hồi răng mất, giúp khôi phục chức năng ăn nhai và cải thiện thẩm mỹ một cách bền vững. Tại Nha khoa Mai Hùng Group (Hà Tĩnh), nhiều khách hàng đã lấy lại sự tự tin, nâng cao chất lượng cuộc sống nhờ các ca cấy ghép Implant an toàn, hiệu quả, được thực hiện theo quy trình chuẩn y khoa.
Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.