Mở rộng mạng lưới điều trị suy thận cho bệnh nhân ở Hà Tĩnh

Ngày 7/3, Trung tâm Y tế Tiên Điền đã tổ chức khai trương đơn nguyên hệ thống chạy thận nhân tạo. Dưới sự tài trợ của Công ty CP Hàng hải Dầu khí Hải Dương, Công ty Thăm dò khai thác dầu khí và Công ty CP Xuất nhập khẩu Thăng Long, đơn nguyên được đầu tư 7 máy chạy thận nhân tạo cùng hệ thống lọc nước RO hiện đại.

Với số lượng máy như hiện nay, mỗi ngày, đơn nguyên có thể đáp ứng nhu cầu chạy thận cho khoảng 14 bệnh nhân. Dù mới đi vào hoạt động nhưng đến nay đã có gần 30 bệnh nhân đăng ký điều trị thường xuyên tại đây.

Các đại biểu tham dự lễ khai trương đơn nguyên hệ thống chạy thận nhân tạo động viên bệnh nhân đang chạy thận tại Trung tâm Y tế Tiên Điền.

Bác sĩ Lê Viết Hùng – Giám đốc Trung tâm Y tế Tiên Điền cho biết: “Việc triển khai đơn nguyên thận nhân tạo là ước mơ, khát vọng từ lâu của tập thể cán bộ, y bác sĩ cũng như mong mỏi của nhiều bệnh nhân suy thận trên địa bàn. Sự ra đời của đơn nguyên không chỉ góp phần giảm quá tải, giảm chuyển tuyến mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh, đặc biệt là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được điều trị ngay tại địa phương".

Trung tâm Y tế Đức Thọ hiện có 13 máy, đáp ứng nhu cầu chạy thận cho 78 bệnh nhân.

Không riêng Trung tâm Y tế Tiên Điền, nhiều cơ sở y tế tuyến cơ sở trên địa bàn tỉnh đã phát triển hiệu quả mô hình đơn nguyên thận nhân tạo. Tại Trung tâm Y tế Đức Thọ, đơn nguyên chạy thận đã trở thành “điểm tựa” quen thuộc của nhiều bệnh nhân suy thận mạn. Với 13 máy chạy thận, hiện nay đơn vị đang điều trị thường xuyên cho 78 bệnh nhân.

Bệnh nhân N.T.Đ (xã Đức Thọ) chia sẻ: “Tôi bị suy thận đã nhiều năm, mỗi tuần phải chạy thận 3 lần. Trước đây, tôi phải bắt xe buýt xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh để điều trị, rất vất vả. Từ khi Trung tâm Y tế Đức Thọ có hệ thống chạy thận, việc đi lại thuận lợi hơn nhiều, đỡ tốn kém chi phí và đỡ mệt mỏi".

Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh hiện có 18 máy chạy thận nhân tạo.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh là đơn vị có số lượng máy chạy thận nhân tạo lớn nhất với 62 máy, đáp ứng nhu cầu chạy thận cho khoảng gần 200 bệnh nhân/ngày.

Các hệ thống máy chạy thận đều được vận hành hiệu quả trong suốt thời gian qua.

Cùng với các đơn vị nói trên, nhiều cơ sở y tế khác cũng đã xây dựng và vận hành hiệu quả đơn nguyên thận nhân tạo như: Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh với 17 máy, Trung tâm Y tế Hương Sơn 17 máy, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh 18 máy và Bệnh viện Đa khoa tỉnh với 62 máy chạy thận. Việc đẩy mạnh “phủ sóng” hệ thống máy móc và đơn nguyên chạy thận đã giúp các cơ sở y tế trên địa bàn đáp ứng nhu cầu điều trị cho hàng ngàn bệnh nhân suy thận mạn đang phải lọc máu chu kỳ.

Việc tăng cường "phủ sóng" các đơn nguyên thận nhân tạo mở ra cơ hội cho người bệnh được điều trị bệnh lý suy thận ngay tại địa phương, tiết kiệm chi phí và thời gian.

Trang thiết bị, vật tư đều được đáp ứng đầy đủ, đồng bộ.

Theo ông Lê Chánh Thành - Phó Giám đốc Sở Y tế, số lượng bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính có xu hướng gia tăng và trẻ hóa, trong đó, nhiều trường hợp phát hiện bệnh muộn, phải phụ thuộc hoàn toàn vào phương pháp lọc máu định kỳ. Vì vậy, việc mở rộng, phát triển các đơn nguyên thận nhân tạo là giải pháp quan trọng giúp người bệnh được điều trị kịp thời, liên tục và giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên. Thời gian tới, mong muốn các đơn vị y tế tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, đào tạo thêm các kíp làm việc tại đơn nguyên thận nhân tạo, huy động các nguồn lực, kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ để tiếp tục đầu tư thêm các máy lọc thận, mở rộng mạng lưới điều trị suy thận mạn, qua đó, đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn tỉnh.

Tại các đơn nguyên thận nhân tạo, các y bác sĩ đều theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình chạy thận của người bệnh.

Những nỗ lực “phủ sóng” các đơn nguyên thận nhân tạo không chỉ nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân mà còn mang lại cơ hội sống, niềm hy vọng cho nhiều bệnh nhân đang ngày ngày chống chọi với căn bệnh suy thận mạn tính.