Sống khỏe cùng BHT: Các bệnh về mắt ở người cao tuổi, những vấn đề cần lưu ý

(Baohatinh.vn) - Các bệnh mắt thường gặp ở người cao tuổi như đục thủy tinh thể, glôcôm, thoái hóa điểm vàng, khô mắt... có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực nếu không phát hiện và điều trị kịp thời. Bác sĩ CKII Võ Tá Thiện, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia do đồng chí Nguyễn Đức Hải - Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia dẫn đầu vừa đến kiểm tra, làm việc với phường Vũng Áng về công tác chuẩn bị bầu cử.
Tiếp xúc cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 2, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định khẳng định sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ, kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và bà con nhân dân.
Giá vàng thế giới giảm 60 USD/ounce, về quanh ngưỡng 5.082 USD/ounce trong bối cảnh USD và lãi suất trái phiếu Mỹ phục hồi. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Lễ giao nhận quân năm 2026 do Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Vũ Quang tổ chức diễn ra trang trọng, đúng quy định. Sau lễ giao quân, các chiến sĩ phấn khởi lên xe về đơn vị, mang theo quyết tâm, tiếp bước cha anh lên đường bảo vệ Tổ quốc.
Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã thắp lửa truyền thống, ngọn lửa thiêng liêng biểu trưng cho tinh thần yêu nước và ý chí tiếp bước cha anh, khơi dậy quyết tâm của các tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Giá dầu thế giới leo thang do căng thẳng Trung Đông, giá xăng trong nước được dự báo tăng mạnh trong kỳ điều hành ngày hôm nay 5/3. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh sẽ phát huy kết quả đạt được, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2026 diễn ra vào sáng 4/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh mục tiêu xuyên suốt là thúc đẩy tăng trưởng hai con số, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế...
Giá vàng giao ngay "bốc hơi" hơn 230 USD/ounce do đồng USD mạnh lên và kỳ vọng FED duy trì lãi suất ở mức hiện tại trong thời gian dài để theo dõi lạm phát. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.