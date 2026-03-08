Truyền hình
Sống khỏe cùng BHT: Các bệnh về mắt ở người cao tuổi, những vấn đề cần lưu ý

Hải Thuận
(Baohatinh.vn) - Các bệnh mắt thường gặp ở người cao tuổi như đục thủy tinh thể, glôcôm, thoái hóa điểm vàng, khô mắt... có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực nếu không phát hiện và điều trị kịp thời. Bác sĩ CKII Võ Tá Thiện, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Video mới

Đến với chòi sinh thái Khe Rẹn

Đến với chòi sinh thái Khe Rẹn

Được xây dựng chưa lâu nhưng chòi sinh thái Khe Rẹn, xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đã trở thành điểm trải nghiệm, tham quan của người dân và du khách.
Sẵn sàng các điều kiện cho công tác bầu cử ở Vũng Áng

Sẵn sàng các điều kiện cho công tác bầu cử ở Vũng Áng

Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia do đồng chí Nguyễn Đức Hải - Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia dẫn đầu vừa đến kiểm tra, làm việc với phường Vũng Áng về công tác chuẩn bị bầu cử.
Kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri

Kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri

Tiếp xúc cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 2, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định khẳng định sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ, kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và bà con nhân dân.
Cảnh báo với giả mạo taxi ở Hà Tĩnh

Cảnh báo với giả mạo taxi ở Hà Tĩnh

Tại Hà Tĩnh đã xuất hiện chiêu trò giả mạo hãng taxi để hoạt động, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho khách hàng sử dụng dịch vụ và các đơn vị kinh doanh taxi chân chính.
Tài chính thị trường ngày 4/3: Giá vàng thế giới lao dốc

Tài chính thị trường ngày 4/3: Giá vàng thế giới lao dốc

Giá vàng giao ngay "bốc hơi" hơn 230 USD/ounce do đồng USD mạnh lên và kỳ vọng FED duy trì lãi suất ở mức hiện tại trong thời gian dài để theo dõi lạm phát. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Khi lòng thành bị thương mại hóa ở chốn tâm linh

Khi lòng thành bị thương mại hóa ở chốn tâm linh

Đầu xuân, nhiều người tìm đến các đền, chùa tại Hà Tĩnh để cầu an, cầu phúc. Thế nhưng, khi niềm tin bị khai thác như một loại dịch vụ, tín ngưỡng dần bị đẩy lệch khỏi giá trị ban đầu.
Chung sức mở đường, chung lòng dựng phố

Chung sức mở đường, chung lòng dựng phố

Thời gian qua, phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã huy động hiệu quả các nguồn lực từ ngân sách nhà nước và sự đóng góp của nhân dân để nâng cấp nhiều tuyến đường trên địa bàn, thay đổi diện mạo đô thị.