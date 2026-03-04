Ấn tượng với núi giả, hồ sen tại Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Giá vàng giao ngay "bốc hơi" hơn 230 USD/ounce do đồng USD mạnh lên và kỳ vọng FED duy trì lãi suất ở mức hiện tại trong thời gian dài để theo dõi lạm phát. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị cán bộ, chiến sỹ BĐBP Hà Tĩnh tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP và của tỉnh để triển khai các nhiệm vụ phù hợp, hiệu quả.
Căng thẳng Trung Đông và lợi suất Mỹ giảm đẩy vàng tăng mạnh, nhiều chuyên gia dự báo có thể tiến tới mốc 5.500 USD/ounce nếu duy trì trên vùng 5.250 USD. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Chiều 1/3, Chủ tich UBND tỉnh Phan Thiên Định và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành chủ trì buổi làm việc với Công ty cổ phần Nafoods Group về phát triển chuỗi sản xuất, chế biến dứa và các sản phẩm cây ăn quả trên địa bàn Hà Tĩnh.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Hà Tĩnh rà soát, vận hành hiệu quả chính quyền hai cấp; khẩn trương kiện toàn bộ máy, nhất là cấp xã; phân định rõ thẩm quyền và chuẩn bị tốt cho bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp.
Sáng 28/2, tại Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ ra quân Tháng thanh niên năm 2026 và phát động Tết trồng cây. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn đại biểu tham gia và triển khai một số hoạt động liên quan.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ niềm vinh dự, trách nhiệm khi được giới thiệu ứng cử; đồng thời chia sẻ chương trình hành động với tinh thần cầu thị, lắng nghe và hành động vì lợi ích chung.
Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi từ 125 triệu lên 350 triệu đồng, giúp tăng niềm tin người gửi tiền và củng cố ổn định hệ thống ngân hàng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Ngành Y tế Hà Tĩnh đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tiết kiệm thời gian, nhân lực và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thông qua danh sách 15 ứng cử viên ĐBQH khóa XVI, 94 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 và hướng dẫn tổ chức vận động bầu cử.
Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với hàng loạt dự án lớn được triển khai. Nhu cầu lao động vì thế tăng mạnh. Vì sao một tỉnh có hàng chục nghìn lao động làm việc ngoài tỉnh, thậm chí ở nước ngoài… nhưng doanh nghiệp trong tỉnh vẫn “khát” nhân lực? Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.