Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 1/3: Trời nắng

Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với Hà Tĩnh về công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI, HĐND các cấp 28/02/2026 21:35 Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Hà Tĩnh rà soát, vận hành hiệu quả chính quyền hai cấp; khẩn trương kiện toàn bộ máy, nhất là cấp xã; phân định rõ thẩm quyền và chuẩn bị tốt cho bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp.

Phó Thủ tướng tham gia lễ phát động Tháng Thanh niên và nhiều hoạt động tại Hà Tĩnh 28/02/2026 16:28 Sáng 28/2, tại Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ ra quân Tháng thanh niên năm 2026 và phát động Tết trồng cây. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn đại biểu tham gia và triển khai một số hoạt động liên quan.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh 28/2: Phổ biến không mưa 28/02/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh 28/2: Mây thay đổi đến ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ 22 - 30 độ C.

Không ngừng rèn luyện phẩm chất, nâng cao năng lực để đáp ứng kỳ vọng của cử tri 27/02/2026 19:38 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ niềm vinh dự, trách nhiệm khi được giới thiệu ứng cử; đồng thời chia sẻ chương trình hành động với tinh thần cầu thị, lắng nghe và hành động vì lợi ích chung.

Khi lễ hội trở thành động lực phát triển du lịch Hà Tĩnh 27/02/2026 16:25 Không chỉ giàu bản sắc, các lễ hội ở Hà Tĩnh còn quảng bá hình ảnh, kích cầu du lịch, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

HĐND tỉnh đánh giá nhiệm kỳ 2021-2026, quyết định các nội dung quan trọng 27/02/2026 15:59 Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Kỳ họp thứ 35 (kỳ họp chuyên đề) để đánh giá hoạt động HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026 và xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Hội nghị đầu tiên ứng cử viên tiếp xúc cử tri Hà Tĩnh 27/02/2026 14:22 Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm và 12 ứng cử viên ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tiếp xúc cử tri các địa phương tại đơn vị bầu cử Quốc hội số 2 và đơn vị bầu cử HĐND tỉnh số 5.

Tài chính thị trường ngày 27/2: Đề xuất nâng trần chi trả bảo hiểm tiền gửi lên 350 triệu đồng 27/02/2026 07:51 Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi từ 125 triệu lên 350 triệu đồng, giúp tăng niềm tin người gửi tiền và củng cố ổn định hệ thống ngân hàng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Số hóa ngành y để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn 27/02/2026 06:33 Ngành Y tế Hà Tĩnh đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tiết kiệm thời gian, nhân lực và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh 27/2: Có mưa nhỏ vài nơi 27/02/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh 27/2: Mây thay đổi, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều mây giảm hửng nắng, nhiệt độ từ 21 - 28 độ C.

Gặp mặt ứng viên ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX 26/02/2026 22:07 Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thông qua danh sách 15 ứng cử viên ĐBQH khóa XVI, 94 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 và hướng dẫn tổ chức vận động bầu cử.

Vấn đề hôm nay: Việc tìm người - Cơ hội vàng cho lao động Hà Tĩnh 26/02/2026 20:20 Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với hàng loạt dự án lớn được triển khai. Nhu cầu lao động vì thế tăng mạnh. Vì sao một tỉnh có hàng chục nghìn lao động làm việc ngoài tỉnh, thậm chí ở nước ngoài… nhưng doanh nghiệp trong tỉnh vẫn “khát” nhân lực? Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Ngày vía Thần Tài, thị trường vàng “nóng” từ sáng sớm 26/02/2026 10:15 Trong buổi sáng ngày vía Thần Tài, không khí mua bán tại các cửa hàng vàng bạc ở Hà Tĩnh diễn ra khá sôi động.

Tài chính thị trường ngày 26/2: Người dân Hà Tĩnh mua hơn 1.400 ô tô mới 26/02/2026 07:40 Chỉ trong vòng 1 tháng, tính đến ngày 14/2/2026, người dân Hà Tĩnh đã thực hiện đăng ký lần đầu 1.401 ô tô. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh 26/2: Sáng mưa nhỏ, chiều nắng nhẹ 26/02/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh 26/2: Đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, chiều mây giảm hửng nắng; nhiệt độ từ 21 - 27 độ C.

Tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân 25/02/2026 18:59 Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định chúc mừng ngành y tế, ghi nhận nỗ lực chăm sóc sức khỏe Nhân dân và đề nghị tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 2 25/02/2026 18:43 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo; nâng cao trách nhiệm cán bộ trong tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Người đứng đầu phải duy trì nghiêm việc tiếp dân, đối thoại, xử lý kịp thời kiến nghị, hạn chế khiếu nại vượt cấp.

Tài chính thị trường ngày 25/2: Sau Tết, hàng hóa có thể tăng giá cục bộ 25/02/2026 07:45 Bộ Tài chính dự báo giá thực phẩm, ăn uống, trông xe... có thể nhích lên sau Tết, người dân cần lưu ý khi chi tiêu. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh 25/2: Mưa nhỏ vài nơi, trời lạnh 25/02/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh 25/2: Trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc mưa nhỏ, chiều giảm mây hửng nắng; nhiệt độ từ 22 - 26 độ C.

Về nơi khởi nguồn vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Hà Tĩnh 24/02/2026 15:23 Tháng 9/1930, ngôi nhà của cụ Mai Kính ở thôn Bùi Xá, xã Việt Xuyên là nơi diễn ra Đại hội thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ nhất - sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đánh dấu sự trưởng thành về mặt tổ chức và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với phong trào cách mạng toàn tỉnh.

Chắp cánh ước mơ cho trẻ mồ côi 24/02/2026 11:50 Bằng tình yêu thương và sẻ chia, 5 năm qua, chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội LHPN Hà Tĩnh triển khai đã trở thành điểm tựa cho hàng nghìn trẻ mồ côi vươn lên trong cuộc sống.

