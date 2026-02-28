Gen Z Hà Tĩnh sáng tạo trong kiếm tiền từ nền tảng số

Theo khảo sát của công ty công nghệ tài chính Credit Karma (Mỹ), khoảng 13% Gen Z cho biết đang tạo thu nhập từ các hoạt động trên mạng xã hội như sáng tạo nội dung, bán hàng trực tuyến hoặc hợp tác thương hiệu. Báo cáo về xu hướng influencer marketing toàn cầu năm 2025 được đăng tải trên Advertising Vietnam cũng cho thấy, nhóm tuổi 18–24 chiếm khoảng 34% trong lực lượng sáng tạo nội dung số.

Gen Z Hà Tĩnh chủ động xây dựng nền tảng số, tìm kiếm cơ hội tạo thu nhập, từng bước khẳng định mình trong lĩnh vực sáng tạo nội dung.

Tại Hà Tĩnh, ngày càng nhiều bạn trẻ mạnh dạn xây dựng kênh TikTok, YouTube, Facebook để sáng tạo nội dung, quảng bá sản phẩm địa phương, tham gia tiếp thị liên kết hoặc hợp tác truyền thông. Dù quy mô còn khiêm tốn, song cách làm bài bản, nội dung tích cực và định hướng rõ ràng đã giúp không ít bạn trẻ có thêm thu nhập ổn định.

Từ những video ghi lại đời sống sinh viên, em Vũ Đình Hưng - chủ kênh TikTok “Hưng lang thang” (SN 2007, xã Cẩm Xuyên) từng bước xây dựng lượng người theo dõi ổn định. Thông qua hoạt động tiếp thị liên kết, Hưng có thêm một khoản thu nhập để trả học phí và sinh hoạt cá nhân.

﻿ ﻿ Vũ Đình Hưng xây dựng kênh TikTok “Hưng lang thang”, từng bước tạo nguồn thu nhập ổn định, hỗ trợ chi phí học tập cho bản thân.

“Ban đầu em chỉ quay video để lưu lại kỷ niệm và chia sẻ kinh nghiệm học tập. Khi kênh có lượng theo dõi ổn định, em tìm hiểu cơ chế kiếm tiền từ TikTok và tham gia tiếp thị liên kết. Hiện thu nhập từ nền tảng đủ để em trang trải chi phí ăn ở, học tập, giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Thời gian tới, em dự định mở rộng nội dung sang Facebook để tăng thêm nguồn thu và xây dựng kênh bài bản, lâu dài hơn” - Hưng chia sẻ.

Với Bùi Khánh Thơ – chủ kênh YouTube “Katebuii” (SN 2008, xã Cẩm Duệ), đây là năm thứ 7 em xây dựng kênh YouTube riêng của mình. Từ các video hướng dẫn ghi nhớ kiến thức, cách ôn tập hiệu quả đến kỹ năng quản lý thời gian, kênh của Thơ từng bước thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ.

Nữ sinh Hà Tĩnh “bật mí” cách đạt nút bạc Youtube Không chỉ sở hữu kênh Youtube với hơn 100.000 lượt theo dõi, Bùi Khánh Thơ (lớp 11A7, Trường THPT Cẩm Bình, TP Hà Tĩnh) còn được nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ khi đạt nhiều giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi các cấp.

Chia sẻ về hành trình của mình, Thơ cho biết: “Em bắt đầu làm video với mong muốn giúp các bạn học tốt hơn và tạo động lực trong học tập. Nhờ duy trì nội dung đều đặn, đầu tư chỉn chu, kênh YouTube của Thơ đã đạt nút bạc với hơn 100 nghìn người theo dõi. Giai đoạn đầu, thu nhập từ nền tảng của em chỉ dao động khoảng 500 nghìn đến 1 triệu đồng mỗi tháng. Đến nay, kênh phát triển ổn định hơn, nên mức thu nhập của em có thời điểm tăng lên gấp 6 - 7 lần".

﻿ ﻿ Bùi Khánh Thơ (SN 2008, xã Cẩm Duệ) đạt nút bạc YouTube với hơn 100 nghìn người theo dõi nhờ các video chia sẻ phương pháp học tập hiệu quả.

Theo Thơ, điều quan trọng nhất khi xây dựng nội dung trên nền tảng số là sự bền bỉ và định hướng rõ ràng. Bản thân luôn xác định học tập là ưu tiên hàng đầu. Việc làm kênh không chỉ để có thêm thu nhập mà còn giúp em rèn kỹ năng, nâng cao kiến thức và lan tỏa giá trị tích cực.

Không dừng lại ở sáng tạo nội dung cá nhân, nhiều bạn trẻ đã chủ động khai thác nền tảng số để quảng bá sản phẩm và hình ảnh quê hương. Với gần 50 nghìn người theo dõi trên TikTok, 100 nghìn người theo dõi trên Facebook, kênh “Hà Tĩnh Review” hiện phát triển đa dạng nội dung từ: ẩm thực, đặc sản, sản phẩm OCOP đến giới thiệu điểm đến, nét văn hóa và các hoạt động cộng đồng trên địa bàn. Duy trì hoạt động với ba thành viên, song kênh cũng có nguồn thu nhập ổn định từ việc hợp tác truyền thông với một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Nhóm “Hà Tĩnh Review” quảng bá sản phẩm kẹo Cu đơ - đặc sản Hà Tĩnh.

Em Nguyễn Thị Minh Anh (SN 2010, phường Trần Phú) - thành viên kênh chia sẻ: “Khi lượng người theo dõi tăng lên, chúng em xác định phải đầu tư nội dung bài bản và có chiều sâu hơn. Nhóm luôn trải nghiệm thực tế trước khi giới thiệu để bảo đảm tính chân thực. Thu nhập từ quảng cáo chưa cố định nhưng đủ duy trì hoạt động. Điều quan trọng nhất là giữ uy tín và xây dựng thương hiệu lâu dài để kênh phát triển bền vững”.

Bên cạnh những cơ hội, môi trường mạng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro như quảng cáo sai sự thật, vi phạm bản quyền, cung cấp thông tin thiếu kiểm chứng hoặc chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với hoạt động kinh doanh trực tuyến. Thực tế cho thấy, việc kiếm tiền trên nền tảng số đòi hỏi người trẻ không chỉ sáng tạo mà còn phải am hiểu pháp luật, có trách nhiệm với cộng đồng và tuân thủ các quy định hiện hành.

Nhiều bạn trẻ Hà Tĩnh chủ động học kỹ năng quay dựng, biên tập và sáng tạo nội dung để khai thác hiệu quả các nền tảng số.

Cô Đào Thị Phương Lan - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Bình nhận định: “Việc học sinh, thanh niên chủ động khai thác nền tảng số để tạo thêm thu nhập là tín hiệu tích cực, thể hiện khả năng thích ứng với xu thế chuyển đổi số. Tuy nhiên, các em cần xác định rõ học tập và rèn luyện nhân cách vẫn là nhiệm vụ trọng tâm. Kiếm tiền trên không gian mạng chỉ thực sự bền vững khi gắn với trách nhiệm, đạo đức và sự tuân thủ pháp luật”.

Năm 2026, kinh tế số tiếp tục được xác định là một trong những động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh. Thời gian qua, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã đẩy mạnh triển khai các lớp tập huấn kỹ năng xây dựng nội dung số, bán hàng trên sàn thương mại điện tử, kỹ năng livestream quảng bá sản phẩm, hỗ trợ đoàn viên ứng dụng nền tảng số trong tiêu thụ sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương. Theo đó, cán bộ Đoàn tăng cường tuyên truyền về an toàn không gian mạng, bản quyền nội dung, nghĩa vụ thuế trong kinh doanh trực tuyến, định hướng thanh niên sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, đúng pháp luật.

Sự năng động và sáng tạo của người trẻ đang góp phần mở rộng không gian phát triển kinh tế số trên địa bàn. Trong bối cảnh tỉnh tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, lực lượng thanh niên được kỳ vọng là một trong những nhân tố xung kích, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.