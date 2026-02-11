Tết cổ truyền hiện diện ở nhiều không gian Hà Tĩnh qua “lăng kính” giới trẻ

Podcast tản văn: Cùng bà đi chợ Tết 07/02/2026 19:00 Cuối Chạp, trong những chộn rộn sửa soạn tiễn năm cũ, đón năm mới, có một niềm vui thật giản dị mà ai cũng từng mong chờ đó là được theo bà, theo mẹ đi chợ Tết...

Giờ đẹp cúng ông Công ông Táo 2026 trong 3 ngày 8/2, 9/2, 10/2 07/02/2026 15:17 Giờ đẹp cúng ông Công ông Táo 2026 trong 3 ngày 8/2, 9/2, 10/2 luôn được nhiều gia đình quan tâm, xem như bước khởi đầu quan trọng cho mùa Tết.

Độc đáo Hội thi Hoa đào đẹp ở "thủ phủ" đào phai lớn nhất Hà Tĩnh 07/02/2026 10:50 Hội thi Hoa đào đẹp do xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) tổ chức diễn ra trong ngày 7/2. Các gốc, cành đào dự thi được đánh giá, chấm điểm dựa trên tiêu chí về dáng thế, lộc – lá – nụ và sức sống của cây.

Khách Campuchia đến Việt Nam tăng gấp 3 lần 07/02/2026 04:50 Lượng du khách Campuchia đến Việt Nam trong tháng 1 tăng gấp 3 lần so với tháng 12/2025, lần đầu vươn lên nhóm 3 thị trường gửi khách lớn nhất.

Podcast tản văn: Những ngày cuối năm của người xa quê 06/02/2026 19:00 Những ngày cuối năm, người con Hà Tĩnh xa quê lại nặng niềm nhớ bao mùa Tết cũ, nhớ mẹ cha, chợ Tết xưa và tháng năm tảo tần đã đi qua…

Podcast tản văn: Đếm ngược thời gian đến Tết 06/02/2026 19:00 Từ háo hức trẻ thơ đến những băn khoăn khi trưởng thành, câu hỏi “còn bao nhiêu ngày nữa thì đến Tết?” gợi lại một hành trình cảm xúc, nơi Tết vẫn luôn là chốn sum vầy.

Các điểm du lịch tâm linh sẵn sàng đón mùa lễ hội xuân 06/02/2026 15:56 Với sự chuẩn bị chu đáo, các điểm du lịch tâm linh trên địa bàn Hà Tĩnh hứa hẹn mang lại những trải nghiệm ý nghĩa cho người dân và du khách trong mùa lễ hội xuân.

Du xuân sắm Tết với “bản đồ đặc sản Việt Nam” tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 06/02/2026 14:35 Khi đến tham quan và mua sắm tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, diễn ra từ ngày 2/2 - 13/2 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), du khách như bước vào một hành trình ẩm thực - văn hóa trải dài ba miền.

Cây cảnh về làng, nông thôn Hà Tĩnh rộn ràng trước Tết 06/02/2026 09:39 Nhiều tuyến đường, khu dân cư nông thôn tại Hà Tĩnh đang phủ sắc Xuân khi hoa, cây cảnh được bày bán nhiều, giúp người dân thuận tiện mua sắm và đón Tết trọn vẹn hơn.

20 năm giải mã Amazon của nhà thám hiểm Mỹ 06/02/2026 07:49 Paul Rosolie dành 20 năm trong rừng rậm Amazon, tiếp xúc với những bộ lạc chưa ai biết đến và nhiều lần suýt chết trước sức mạnh của thiên nhiên.

Podcast truyện ngắn: Lặng 05/02/2026 19:00 Sự tử tế không phải là điều gì quá xa vời hay lớn lao. Đôi khi, nó chỉ đơn giản là sự hiện diện đúng lúc, là việc kiên nhẫn lắng nghe và thấu hiểu câu chuyện của người khác...

Để lòng thành... được gửi đúng nơi! 05/02/2026 16:11 Đi lễ đền, chùa và đóng góp tiền công đức là nét đẹp truyền thống lâu đời. Để nét đẹp ấy được duy trì đúng nghĩa, công tác quản lý, sử dụng nguồn tiền công đức đang được Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm.

Mai anh đào Đà Lạt vào mùa đẹp nhất năm 05/02/2026 12:14 Mai anh đào đồng loạt bung nở, "nhuộm hồng" phố núi Đà Lạt những ngày giáp Tết, mở ra thời điểm đẹp nhất trong năm và hút dòng du khách đổ về săn ảnh.

Web phim lậu lớn nhất Việt Nam đóng cửa 05/02/2026 10:52 Website R*phim, có lượng truy cập hàng chục triệu mỗi tháng vừa thông báo đóng cửa. Động thái xuất hiện ngay sau khi hệ thống Xoilac bị đóng băng.

Khách Trung Quốc đổ xô sang Việt Nam gội đầu, trở thành trào lưu trên mạng xã hội 04/02/2026 13:37 Dịch vụ gội đầu tiệm ở Việt Nam bất ngờ trở thành trào lưu trên mạng xã hội Trung Quốc, được nhiều du khách xem là trải nghiệm "phải thử" khi đi du lịch.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Mùa xuân dâng Đảng" tại Tiên Điền 03/02/2026 22:19 Chương trình nghệ thuật “Mùa xuân dâng Đảng" do xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) phối hợp tổ chức mang đến không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân trước thềm Tết Nguyên đán.

Lắng đọng không gian "Tết xưa" giữa lòng Thành Sen 03/02/2026 19:01 Không gian chợ “Tết xưa” được tái hiện với những nét văn hóa truyền thống đặc trưng, góp phần khơi dậy ký ức Tết cổ truyền trong lòng mỗi người dân Hà Tĩnh.

Podcast truyện ngắn: Thắm một nhành mai 03/02/2026 19:00 Giáp Tết, Thành trở về quê với hành trang ít ỏi và một chậu mai vàng, mang theo nỗi lo mưu sinh lẫn khát khao đoàn viên, để nhận ra Tết đủ đầy nhất khi có gia đình chờ đón.

TV360 đầu tư và đồng sản xuất phim điện ảnh "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" 03/02/2026 15:10 Hợp tác với BHD sản xuất tác phẩm gây chú ý bậc nhất của điện ảnh Việt Nam năm nay dự kiến ra rạp dịp 2/9, TV360 đang góp phần kiến tạo hệ sinh thái nội dung mang đậm bản sắc Việt.

Mời độc giả đón đọc ấn phẩm Báo Hà Tĩnh Xuân Bính Ngọ 03/02/2026 05:20 Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu ấn phẩm đặc biệt Xuân Bính Ngọ 2026: đẹp từ hình thức, sâu sắc trong nội dung. Đây là nhịp cầu nối những niềm vui, khơi dậy niềm tự hào và niềm tin yêu vào một năm mới thắng lợi.

Siêu điểm đến Cần Giờ tổ chức "Lễ hội trong lễ hội" chào xuân xuyên Tết 02/02/2026 23:07 Ngày 2/2/2026, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ công bố tổ chức Lễ hội Xuân đặc biệt chào mừng kỷ nguyên phát triển mới. Với sự hội tụ của sản vật 3 miền cùng hàng loạt hoạt động độc lạ xuyên Tết (7-28/2/2026), Lễ hội Xuân Cần Giờ mở ra chuỗi “Lễ hội trong lễ hội” tràn đầy sắc xuân và năng lượng bùng nổ cho siêu điểm đến quốc tế mới tại Việt Nam.

Podcast: Những bước chân tháng Chạp 02/02/2026 19:00 Tháng Chạp trở về không ồn ào mà lặng lẽ chạm vào ký ức. Đó là khoảng lặng cuối năm để ta ngoái nhìn, lắng nghe và dọn lòng mình, trước khi một mùa xuân mới khẽ khàng gõ cửa...

Khánh thành công trình nâng cấp Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ TNXP toàn quốc 02/02/2026 16:35 Công trình góp phần tạo điểm nhấn cho Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), trở thành địa chỉ đỏ ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho Nhân dân, thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Các ngôi chùa ở Hà Tĩnh rộn ràng khoác áo xuân đón Tết 02/02/2026 12:36 Từ đầu tháng 12 âm lịch đến nay, nhiều ngôi chùa tại Hà Tĩnh đã tất bật trang trí Tết nhằm đáp ứng nhu cầu lễ Phật, vãn cảnh của người dân, phật tử trong dịp Tết Nguyên đán.

"Vung tay" ngày Tết 02/02/2026 07:56 Năm nào cũng vậy, từ sau khoảng 25 tháng Chạp, bà o bên vợ của tôi lại tất bật mua sắm, chuẩn bị đủ loại thực phẩm để đón Tết.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông năm 2026 02/02/2026 07:39 Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông năm 2026 sẽ được tổ chức tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống.

Ra mắt Câu lạc bộ Thơ Xuân Diệu 01/02/2026 11:39 Xã Can Lộc tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Thơ Xuân Diệu nhằm tôn vinh nhà thơ và thúc đẩy hoạt động văn hóa, sáng tác, giao lưu yêu thơ ca trong cộng đồng.

Việc anh, việc tôi 01/02/2026 07:20 Bầu cử là việc trọng đại, vì thế phát sinh rất nhiều văn bản, thủ tục, công đoạn, thậm chí nhiều việc không tên nên rất cần sự linh hoạt của cán bộ, công chức thuộc tất cả bộ phận. Tuy nhiên, vì quá nguyên tắc, tại một số địa phương đã xảy ra những chuyện cười ra nước mắt.

Di tích khảo cổ hơn 2.000 năm tuổi hé lộ dấu ấn La Mã cổ đại tại Bỉ 31/01/2026 07:43 Trại quân sự có niên đại hơn 2.000 năm, được xác định là trại lính La Mã lớn nhất từng được tìm thấy ở Bỉ, mở ra nhiều hiểu biết mới về quá trình La Mã hóa tại vùng Bắc Gaule thời cổ đại.