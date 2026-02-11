Hotline: 02393.693.427
Tết cổ truyền hiện diện ở nhiều không gian Hà Tĩnh qua “lăng kính” giới trẻ

Sĩ Hoàng - Nguyễn Hoàng
(Baohatinh.vn) - Tết cổ truyền đang được giới trẻ Hà Tĩnh đón nhận theo cách rất riêng như đầu tư trang phục, máy ảnh để lưu giữ sắc xuân. Qua lăng kính của người trẻ, Tết vẫn đậm chất truyền thống nhưng khoác thêm hơi thở hiện đại, tươi mới.

bqbht_br_a6.jpg
Tại chợ Hà Tĩnh (phường Thành Sen), người trẻ tìm đến không chỉ để mua sắm mà còn ghi lại không khí xuân rộn ràng. Sắc đỏ của lồng đèn, sắc vàng của hoa cúc, tiếng nói cười hòa cùng nhịp bước vội vã tạo nên bức tranh Tết cổ truyền.
bqbht_br_a7.jpg
Khi phố xá trở nên vội vã, nhiều bạn trẻ chọn tìm về không gian chùa chiền để cảm nhận Tết theo cách chậm rãi hơn. Chùa Cảm Sơn (phường Thành Sen) là điểm đến quen thuộc của GenZ Hà Tĩnh thời điểm này. Không gian chùa trầm mặc, hương khói bảng lảng tạo nên cảm giác an yên, tĩnh tại. Áo dài, Việt phục hòa cùng ánh sáng tự nhiên, mái chùa cổ kính tạo nên những khuôn hình nhẹ nhàng, sâu lắng.
bqbht_br_a8.jpg
Trong làn khói hương dịu nhẹ còn vương, chùa Giai Lam (phường Hà Huy Tập) hiện lên trầm mặc. Ở đó, người trẻ khoác tà áo dài, lặng lẽ ghi lại mùa xuân giữa không gian cổ kính.
bqbht_br_a2.jpg
Tết truyền thống hiện diện trong từng góc chùa Giai Lam qua lăng kính của thế hệ trẻ.
bqbht_br_a9.jpg
Khác với sự nhộn nhịp nơi phố phường, chùa Triều Sơn (xã Mai Phụ) mang đến không gian yên bình, tách biệt. Nhiều bạn trẻ lựa chọn nơi đây để thực hiện những bộ ảnh Tết mang phong cách hoài cổ, nhẹ nhàng. Giữa thiên nhiên và không gian tâm linh, từng khung hình trở nên sâu sắc hơn, thể hiện sự trân trọng đối với giá trị truyền thống.
bqbht_br_a5.jpg
Trong không gian đậm giá trị văn hóa – giáo dục của Văn Miếu Hà Tĩnh (phường Thành Sen), dịp Tết, nơi đây trở thành khuôn hình quen thuộc cho các bộ ảnh áo dài, thư pháp, gợi lại nét đẹp truyền thống hiếu học của vùng đất Hà Tĩnh.
bqbht_br_a11.jpg
Những bức ảnh Tết tại Văn Miếu không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn truyền tải thông điệp gìn giữ và tiếp nối giá trị văn hóa.
bqbht_br_a3.jpg
"Dịp này, trung bình mỗi ngày tiệm có khoảng 30–50 lượt khách thuê trang phục. Các gói chụp ảnh thường được giới hạn khoảng 2 ca/ngày nhằm đảm bảo chất lượng. Khách hàng chủ yếu lựa chọn chụp tại các chùa, điểm du lịch tâm linh và không gian mang nét truyền thống", chị Trần Thái Hà Trang - Chủ studio NaYeon Makeup (xã Cẩm Bình) cho biết.
bqbht_br_a10.jpg
Không chỉ dừng lại ở dịch vụ, nhiều tiệm ảnh còn định hướng đưa Việt phục đến gần hơn với giới trẻ, đồng thời xây dựng các kênh review địa điểm chụp ảnh nhằm góp phần quảng bá hình ảnh Hà Tĩnh và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống.
bqbht_br_a4.jpg
Tết cổ truyền ở Hà Tĩnh không chỉ được cảm nhận qua phong tục, nghi lễ, mà còn được ghi lại bằng những khuôn hình chỉn chu, sáng tạo của giới trẻ. Qua ống kính máy ảnh, Tết trở nên gần gũi, sống động và tiếp tục được lan tỏa như một cách thế hệ trẻ gìn giữ, làm mới và kể tiếp câu chuyện văn hóa của quê hương.

