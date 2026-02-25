Hoạt động tín ngưỡng đầu năm: Làm gì để văn minh, đúng chuẩn?

Toàn cảnh lễ khai hội chùa Hương Tích- mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2026

Những ngày đầu xuân năm mới, chùa Hương Tích – nơi được mệnh danh là “Hoan Châu đệ nhất danh lam” nằm tại xã Can Lộc lại đón hàng vạn lượt tăng ni, phật tử và du khách thập phương về chiêm bái, hành hương. Dù lượng người đổ về chùa trong những ngày đầu năm đông hơn ngày thường, song trật tự, nền nếp nơi cửa Phật vẫn được chú trọng giữ gìn. Đây không chỉ là yêu cầu của Ban Quản lý khu du lịch, mà còn là mong muốn chung nhằm bảo tồn sự thanh tịnh vốn có của chốn thiền môn.

Đại đức Thích Quảng Nguyên (Trụ trì chùa Hương Tích, xã Can Lộc) cho biết: “Vào mùa lễ hội, nhà chùa thường xuyên phối hợp với Ban Quản lý khu du lịch bố trí lực lượng hướng dẫn, nhắc nhở du khách thực hiện các nghi thức hành lễ đúng cách, không đặt lễ mặn, không đốt vàng mã tràn lan, hạn chế nói to, chen lấn, xô đẩy. Giữ gìn sự trang nghiêm nơi thờ tự không chỉ là giữ cho cảnh chùa thanh tịnh, mà còn giúp mỗi người tìm được sự an yên trong tâm hồn khi về với cửa Phật”.

Những ngày đầu năm, khu du lịch chùa Hương Tích đón khoảng 35.000 lượt khách về hành hương và tham gia lễ hội

Không chỉ có sự vào cuộc của Ban Quản lý và nhà chùa, các hộ kinh doanh dịch vụ xung quanh khu di tích cũng được tuyên truyền, vận động thực hiện nghiêm nếp sống văn minh trong mùa lễ hội. Hoạt động buôn bán được sắp xếp gọn gàng, đúng nơi quy định; tình trạng lấn chiếm lối đi, chèo kéo khách hành hương từng bước được hạn chế.

Bà Võ Thị Hựu (Tiểu thương kinh doanh tại khu vực chùa Hương Tích) chia sẻ: “Khách đến chùa là để cầu bình an, nếu mình buôn bán ồn ào, chèo kéo thì vừa mất mỹ quan, vừa làm ảnh hưởng đến hình ảnh chung. Giữ nếp văn minh cũng là giữ uy tín cho điểm đến”.

Đông đảo du khách đến dâng hương tại Di tích Quốc gia đền Chợ Củi (xã Nghi Xuân) những ngày đầu năm mới.

Không chỉ tại chùa Hương Tích, trong những ngày đầu xuân năm mới, Di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền Chợ Củi (xã Nghi Xuân) cũng đón rất đông du khách thập phương về dâng hương, cầu lộc, cầu tài. Từ sáng sớm đến chiều muộn, dòng người ra vào khu di tích luôn tấp nập, tạo nên không khí lễ hội rộn ràng đặc trưng của những ngày đầu năm. Dù lượng khách tăng cao, song trật tự, nền nếp tại đền Chợ Củi vẫn được duy trì nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Quản lý và chính quyền địa phương. Lực lượng chức năng thường xuyên có mặt tại các khu vực trọng điểm để hướng dẫn, nhắc nhở người dân và du khách thực hiện đúng quy định khi hành lễ.

Anh Nguyễn Xuân Nam (du khách đến từ Phú Thọ) chia sẻ: “Hằng năm, tôi thường ghé đền Chợ Củi để cầu bình an, làm ăn thuận lợi. Năm nay, dù lượng người đi lễ khá đông nhưng công tác tổ chức, hướng dẫn tại khu di tích được thực hiện bài bản, không xảy ra tình trạng chen lấn hay lộn xộn. Người đi lễ cũng có ý thức hơn, ai cũng giữ chừng mực khi hành lễ nên không gian rất thanh tịnh”.

Ban Quản lý đền Chợ Củi tăng cường tuyên truyền người dân tham gia hành lễ văn minh, lành mạnh, không chen lấn, xô đẩy.

Trước áp lực từ lượng người tăng cao trong mùa lễ hội, chính quyền các địa phương đã chủ động xây dựng và triển khai nhiều phương án nhằm đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn cảnh quan và không gian linh thiêng tại các khu di tích.

Ông Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân cho biết: “Địa phương đã tăng cường lực lượng trực tại các điểm di tích, kịp thời nhắc nhở và chấn chỉnh những hành vi chưa phù hợp, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân và du khách. Qua đó, kiên quyết không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, bói toán, lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi, góp phần giữ gìn sự tôn nghiêm và đúng chuẩn mực tại các không gian thờ tự”

Các hoạt động dịch vụ, giúp lễ tại Di tích đền Bà Hải (phường Hải Ninh) được sắp xếp gọn gàng, văn minh.

Hiện nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh có hơn 600 di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng, trong đó nhiều di tích là trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng lớn, thu hút đông đảo người dân và du khách mỗi dịp đầu xuân.

Ông Nguyễn Công Thành - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Bên cạnh việc tập trung đầu tư, tu bổ, cải tạo hệ thống cơ sở vật chất tại các di tích bị ảnh hưởng bởi các đợt mưa bão trong năm 2025, ngành văn hóa sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát các hoạt động tín ngưỡng. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn các biểu hiện mê tín dị đoan, lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân và du khách thực hành tín ngưỡng đúng thuần phong mỹ tục, góp phần giữ gìn không gian linh thiêng và các giá trị văn hóa truyền thống tại các di tích”.

Giữ gìn không gian linh thiêng không chỉ là trách nhiệm của chính quyền địa phương hay ban quản lý di tích mà bắt đầu từ chính ý thức, cách ứng xử của mỗi người dân và du khách. Khi mỗi người đi lễ bằng sự thành kính, văn minh và chừng mực, mùa lễ hội đầu xuân sẽ thực sự trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống được gìn giữ và lan tỏa bền vững theo thời gian.