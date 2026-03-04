Hotline: 02393.693.427
“Góc Đà Lạt” bình yên giữa lòng Hà Tĩnh

Phan Cúc - Nguyễn Quyết
(Baohatinh.vn) - Sở hữu vẻ đẹp nên thơ từ tán rừng xanh mát và mặt hồ phẳng lặng, điểm du lịch Suối Tiên - hồ Thiên Tượng (phường Bắc Hồng Lĩnh) được ví như một “Đà Lạt thu nhỏ” giữa lòng Hà Tĩnh.

bqbht_br_1-9928.jpg
Hồ Thiên Tượng - suối Tiên là điểm đến thuộc địa phận phường Bắc Hồng Lĩnh. Hồ Thiên Tượng cung cấp nước sinh hoạt cho hàng nghìn hộ dân địa phương, có diện tích mặt hồ khoảng 1 km², trữ lượng gần 900.000m³. Từ lòng hồ, những dòng nước len theo triền núi tạo thành suối Tiên, gắn với những câu chuyện tương truyền về chốn “Tiên ngự”.
bqbht_br_2-5356.jpg
bqbht_br_5-6562.jpg
Điểm đến này cách trung tâm Hà Tĩnh hơn 30 km. Cung đường dẫn về hồ Thiên Tượng - suối Tiên uốn lượn mềm mại, bao quanh bởi những rừng thông xanh mát, tạo nên một hành trình thư thái giữa không gian trong lành, khoáng đạt.
bqbht_br_3-1048.jpg
bqbht_br_6-8513.jpg﻿
bqbht_br_4-7893.jpg
Với những người yêu thích “xê dịch”, cung đường dẫn về hồ Thiên Tượng được ví như một góc Đà Lạt thu nhỏ, nơi mỗi khúc cua, rặng thông đều trở thành phông nền lý tưởng để lưu giữ những khoảnh khắc bình yên.
bqbht_br_a2.jpg
Dừng chân bên bờ, du khách như “chạm” vào sự bình yên trong tâm hồn khi được hít hà bầu không khí trong lành, khoan khoái và thả mình giữa không gian tĩnh lặng.
bqbht_br_a3.jpg
bqbht_br_a4.jpg
﻿bqbht_br_a1.jpg
﻿bqbht_br_a5.jpg
Nhiều bạn trẻ thích thú phối cảnh, tạo thêm những điểm nhấn cho bức hình thêm đậm chất "Đà Lạt".
bqbht_br_b5.jpg
Với nét đẹp hoang sơ, hồ Thiên Tượng - suối Tiên thu hút du khách tìm về chủ yếu để ngắm cảnh, vui chơi và tận hưởng những phút giây thư giãn giữa thiên nhiên trong lành.
bqbht_br_b4.jpg
Lưu lại những bức hình đẹp bên bạn bè...
bqbht_br_b1.jpg
bqbht_br_b2.jpg
bqbht_br_b3.jpg
... và những người thân yêu.
bqbht_br_11.jpg
Bạn Trần Cẩm My (phường Thành Vinh, Nghệ An) chia sẻ: “Đến với hồ Thiên Tượng - suối Tiên, tôi như được "chữa lành". Khung cảnh mặt hồ phẳng lặng, rừng thông xanh mát, cây cối đan xen… tất cả đều mang đến cho tôi cảm giác nhẹ nhàng, bình yên và thư thái hơn sau những bộn bề thường nhật".
bqbht_br_c1.jpg
bqbht_br_c2.jpg
bqbht_br_c3.jpg
Nhiều bạn trẻ chọn hồ Thiên Tượng - suối Tiên để cân bằng tâm hồn giữa không gian xanh mát của núi rừng.
bqbht_br_ok.jpg
Anh Lê Trọng Thi (phường Bắc Hồng Lĩnh) cho biết: “Gia đình tôi rất yêu thích những điểm đến thiên nhiên còn giữ được nét hoang sơ, trong lành. Hồ Thiên Tượng - suối Tiên lại ở khá gần, nên rất thuận tiện cho những chuyến vui chơi ngắn ngày, nhất là dịp cuối tuần để cả nhà cùng thư giãn".
bqbht_br_10.jpg
Sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, hoang sơ hiếm có giữa lòng Hà Tĩnh, hồ Thiên Tượng - suối Tiên đang dần trở thành điểm hẹn yêu thích của du khách gần xa. Để khai thác hiệu quả tiềm năng và phát triển bền vững, nơi đây cần được quan tâm đầu tư đồng bộ về hạ tầng, dịch vụ du lịch, vừa tạo thêm trải nghiệm hấp dẫn cho du khách, vừa giữ gìn trọn vẹn nét đẹp tự nhiên vốn có.
Video: Vẻ đẹp thơ mộng của hồ Thiên Tượng - suối Tiên ở Hà Tĩnh (Video: Viết Tuấn)

