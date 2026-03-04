“Góc Đà Lạt” bình yên giữa lòng Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sở hữu vẻ đẹp nên thơ từ tán rừng xanh mát và mặt hồ phẳng lặng, điểm du lịch Suối Tiên - hồ Thiên Tượng (phường Bắc Hồng Lĩnh) được ví như một “Đà Lạt thu nhỏ” giữa lòng Hà Tĩnh.
Điểm đến này cách trung tâm Hà Tĩnh hơn 30 km. Cung đường dẫn về hồ Thiên Tượng - suối Tiên uốn lượn mềm mại, bao quanh bởi những rừng thông xanh mát, tạo nên một hành trình thư thái giữa không gian trong lành, khoáng đạt.
Với những người yêu thích “xê dịch”, cung đường dẫn về hồ Thiên Tượng được ví như một góc Đà Lạt thu nhỏ, nơi mỗi khúc cua, rặng thông đều trở thành phông nền lý tưởng để lưu giữ những khoảnh khắc bình yên.
Nhiều bạn trẻ thích thú phối cảnh, tạo thêm những điểm nhấn cho bức hình thêm đậm chất "Đà Lạt".
... và những người thân yêu.
Nhiều bạn trẻ chọn hồ Thiên Tượng - suối Tiên để cân bằng tâm hồn giữa không gian xanh mát của núi rừng.
Tháng 9/1930, ngôi nhà của cụ Mai Kính ở thôn Bùi Xá, xã Việt Xuyên là nơi diễn ra Đại hội thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ nhất - sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đánh dấu sự trưởng thành về mặt tổ chức và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với phong trào cách mạng toàn tỉnh.
Lễ khai hạ tại đền Nen (xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) là điểm nhấn sinh hoạt văn hóa của người dân địa phương tưởng nhớ công lao của Uy Minh Vương Lý Nhật Quang, cầu mong cho năm mới mưa thuận gió hòa, quốc thái, dân an.
Từ cậu bé chăn bò, cắt cỏ dưới chân núi Hồng Lĩnh đến một vị tướng, GS.TS Lê Hữu Song - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vẫn giữ tính chất phác của người con Hà Tĩnh. Với ông, quê hương không chỉ là ký ức mà còn là điểm tựa tinh thần để theo đuổi con đường y học hiện đại, lấy y đức làm gốc, lấy văn hóa làm nền cho hành trình cống hiến.
Trong tiến trình lịch sử, Hà Tĩnh hình thành cấu trúc làng xã gắn chặt với các dòng họ lưu dân và bản địa. Quan hệ họ tộc – thông gia – kết nghĩa không chỉ cố kết cộng đồng mà còn tạo nên những vọng tộc văn hiến, góp phần định hình diện mạo văn hóa vùng đất này.
Trong di sản văn hóa Việt Nam, Nguyễn Du không chỉ là thi hào của nỗi thương đời mà còn là người nhìn thấu cơ chế lịch sử và cấu trúc xã hội phong kiến bất ổn, đặt ra những vấn đề cho tương lai, tạo nên chiều sâu tư tưởng hiện đại cho di sản của ông.
Đi lên từ tuổi thơ nghèo khó, ông Phan Bá Lợi (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) không xem thành đạt là đích đến, mà là điều kiện để sẻ chia. Bởi theo ông, đời người hữu hạn, nhưng nếu mỗi ngày còn có thể giúp được ai đó bớt đi một phần khó khăn, thì ngày ấy vẫn còn ý nghĩa...
PGS.TS Trần Quốc Quân (Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội) và PGS.TS Nguyễn Viết Hương (Đại học Phenikaa) có 3 điểm chung khi là 2 PGS trẻ tuổi nhất quê Hà Tĩnh được công nhận trong đợt xét duyệt năm 2025, cùng sinh năm 1990 - tuổi Canh Ngọ và đều quê xã Can Lộc. Trước thềm xuân Bính Ngọ, câu chuyện các anh chia sẻ như tiếp thêm niềm cảm hứng về tinh thần bền bỉ, khát khao bứt phá, như những “chú ngựa ô” trên con đường nghiên cứu khoa học.
Ít ai biết Tiktoker Kitto quê Hà Tĩnh. Nguyễn Văn Tuấn thành thạo đến 6 ngoại ngữ, có thể trực tiếp kết nối, xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc theo đường chính ngạch, giúp gia đình nâng lợi nhuận lên gấp 3 - 4 lần.
Dù đi xa lập nghiệp, trong trái tim mỗi người con Hà Tĩnh, hình bóng quê hương luôn hiện hữu. Trên hành trình học tập, công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau, họ vẫn mang theo tình yêu sâu nặng và khát vọng được góp phần dựng xây tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh.
Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, mảnh đất núi Hồng - sông Lam đã sản sinh nhiều danh nhân kiệt xuất, cùng chung lý tưởng phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng. Nhân dịp Xuân Bính Ngọ, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của 4 danh nhân tiêu biểu tuổi Ngọ.
Khai bút đầu năm từ lâu đã trở thành một phong tục đẹp, không thể thiếu của nhiều người dân Hà Tĩnh mỗi độ xuân về. Đón xuân Bính Ngọ 2026, những dòng chữ khai bút lại được viết lên với nhiều may mắn, bình an, khởi đầu cho một năm mới khang thái.