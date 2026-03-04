“Góc Đà Lạt” bình yên giữa lòng Hà Tĩnh

Câu chuyện truyền cảm hứng của chàng trai liệt hai chân 26/02/2026 14:24 Từ biến cố gặp tai nạn, bị liệt hai chân đến thành công trong nhiều lĩnh vực, Đoàn Ngọc Chiến (xã Sơn Hồng, Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đầy cảm hứng tích cực.

Hoạt động tín ngưỡng đầu năm: Làm gì để văn minh, đúng chuẩn? 25/02/2026 13:16 Lượng người đi lễ đầu xuân tăng cao tại nhiều di tích trên địa bàn Hà Tĩnh đặt ra yêu cầu siết chặt công tác quản lý, tổ chức lễ hội theo hướng văn minh, an toàn, đúng giá trị văn hóa truyền thống.

Về nơi khởi nguồn vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Hà Tĩnh 24/02/2026 15:23 Tháng 9/1930, ngôi nhà của cụ Mai Kính ở thôn Bùi Xá, xã Việt Xuyên là nơi diễn ra Đại hội thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ nhất - sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đánh dấu sự trưởng thành về mặt tổ chức và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với phong trào cách mạng toàn tỉnh.

Làng rèn nổi tiếng Hà Tĩnh tế lễ Đức Thánh tổ nghề 23/02/2026 13:08 Lễ tế là dịp để Nhân dân phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh tri ân, thành kính ghi nhớ công đức của các Đức Thánh tổ nghề.

Nhiều trò chơi dân gian đặc sắc tại Lễ hội tìm trâu và mở cửa rừng 23/02/2026 12:46 Lễ hội Tìm trâu và mở cửa rừng năm 2026 của xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) là hoạt động văn hóa gắn với đời sống sản xuất của cư dân vùng sơn cước trong những ngày đầu Xuân Bính Ngọ.

Lễ khai hạ đền Nen, mong mưa thuận gió hòa, quốc thái, dân an 23/02/2026 10:20 Lễ khai hạ tại đền Nen (xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) là điểm nhấn sinh hoạt văn hóa của người dân địa phương tưởng nhớ công lao của Uy Minh Vương Lý Nhật Quang, cầu mong cho năm mới mưa thuận gió hòa, quốc thái, dân an.

Đặc sắc những lễ hội gắn với danh nhân ở Hà Tĩnh 23/02/2026 05:15 Với bề dày lịch sử hàng nghìn năm, lễ hội truyền thống gắn với các danh nhân kiệt xuất là một phần của vẻ đẹp văn hóa Hà Tĩnh. Vẻ đẹp ấy kết tinh từ bản sắc đất và người Hồng Lam.

Những màn so tài gay cấn tại lễ khai hội chùa Hương Tích 22/02/2026 14:10 Lễ khai hội chùa Hương Tích mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2026 với phần hội đa dạng các trò chơi dân gian, giải đấu thể thao sôi nổi khiến không khí du xuân đầu năm thêm rộn ràng, vui tươi.

Lễ khai bút đầu xuân tại Di tích đền Cả 22/02/2026 13:27 Lễ hội khai bút đầu Xuân Bính Ngọ do UBND phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tổ chức tại Di tích đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười với mong muốn khơi dậy tinh thần hiếu học, tôn vinh chữ nghĩa và tri thức.

Những điểm du xuân thu hút du khách trong kỳ nghỉ Tết ở Hà Tĩnh 21/02/2026 17:13 Trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán 2026, nhiều khu, điểm du lịch ở Hà Tĩnh đã thu hút đông đảo lượng khách thập phương tham quan, khám phá.

Tiến sĩ, nhà văn Trần Thị Hảo - “sứ giả” văn hóa quê hương 21/02/2026 15:30 Tiến sĩ, nhà văn Trần Thị Hảo quê Hà Tĩnh, từng công tác tại Đại học Sorbonne IV (Paris, Pháp), được Chính phủ nước Pháp trao tặng nhiều giải thưởng danh giá.

Văn hóa cội nguồn nâng khát vọng cống hiến 21/02/2026 05:25 Từ cậu bé chăn bò, cắt cỏ dưới chân núi Hồng Lĩnh đến một vị tướng, GS.TS Lê Hữu Song - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vẫn giữ tính chất phác của người con Hà Tĩnh. Với ông, quê hương không chỉ là ký ức mà còn là điểm tựa tinh thần để theo đuổi con đường y học hiện đại, lấy y đức làm gốc, lấy văn hóa làm nền cho hành trình cống hiến.

Đôi điều về quan hệ họ tộc và làng xã xưa ở Hà Tĩnh 20/02/2026 14:07 Trong tiến trình lịch sử, Hà Tĩnh hình thành cấu trúc làng xã gắn chặt với các dòng họ lưu dân và bản địa. Quan hệ họ tộc – thông gia – kết nghĩa không chỉ cố kết cộng đồng mà còn tạo nên những vọng tộc văn hiến, góp phần định hình diện mạo văn hóa vùng đất này.

Nơi nơi mừng vui "kính lão đắc thọ” 20/02/2026 13:12 Không khí hội trường các nhà văn hóa rộn ràng lời ca và những lời chúc nồng ấm làm cho lễ mừng thọ đầu xuân tại Hà Tĩnh càng thêm ý nghĩa.

Nguyễn Du trong tầm nhìn thời đại 20/02/2026 05:27 Trong di sản văn hóa Việt Nam, Nguyễn Du không chỉ là thi hào của nỗi thương đời mà còn là người nhìn thấu cơ chế lịch sử và cấu trúc xã hội phong kiến bất ổn, đặt ra những vấn đề cho tương lai, tạo nên chiều sâu tư tưởng hiện đại cho di sản của ông.

Thích ứng với thời tiết, đảm bảo cho khách du xuân thuận tiện, an toàn 19/02/2026 16:00 Trước thời tiết bất thuận trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhiều khu, điểm du lịch Hà Tĩnh đã nhanh chóng có những cách làm đảm bảo cho khách du xuân thuận tiện, an toàn.

Chuyện về những nghệ nhân làm tỏa sáng di sản văn hóa cha ông 19/02/2026 13:37 Những nghệ nhân của các loại hình di sản văn hóa phi vật thể ở Hà Tĩnh đang giữ nhịp cho nghệ thuật truyền thống tỏa sáng trong đời sống hiện đại.

Giúp được ai đó bớt đi một phần khó khăn, thì mỗi ngày vẫn còn ý nghĩa... 19/02/2026 13:30 Đi lên từ tuổi thơ nghèo khó, ông Phan Bá Lợi (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) không xem thành đạt là đích đến, mà là điều kiện để sẻ chia. Bởi theo ông, đời người hữu hạn, nhưng nếu mỗi ngày còn có thể giúp được ai đó bớt đi một phần khó khăn, thì ngày ấy vẫn còn ý nghĩa...

Hấp dẫn màn tranh tài đua thuyền trên sông Minh 19/02/2026 11:53 Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Minh (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) là nét đẹp văn hóa lâu đời, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách tham gia cổ vũ.

“Chat” với 2 phó giáo sư tuổi Ngọ 19/02/2026 09:00 PGS.TS Trần Quốc Quân (Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội) và PGS.TS Nguyễn Viết Hương (Đại học Phenikaa) có 3 điểm chung khi là 2 PGS trẻ tuổi nhất quê Hà Tĩnh được công nhận trong đợt xét duyệt năm 2025, cùng sinh năm 1990 - tuổi Canh Ngọ và đều quê xã Can Lộc. Trước thềm xuân Bính Ngọ, câu chuyện các anh chia sẻ như tiếp thêm niềm cảm hứng về tinh thần bền bỉ, khát khao bứt phá, như những “chú ngựa ô” trên con đường nghiên cứu khoa học.

Người nước ngoài háo hức đón Tết tại Hà Tĩnh 19/02/2026 05:29 Đối với những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Hà Tĩnh, Tết là trải nghiệm đặc biệt, nơi họ trực tiếp cảm nhận sự ấm áp, nghĩa tình và bản sắc văn hóa Việt Nam.

Rào Tre vào xuân trong tiếng đàn Chưrabon 19/02/2026 05:20 Khi mùa xuân về tiếng đàn Chưrabon, mang theo tiếng lòng của đồng bào Chứt (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) lại hòa quyện cùng nhịp thở của thiên nhiên, của núi rừng Trường Sơn hùng vĩ.

20 hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc chờ đón du khách dịp đầu xuân ở Hà Tĩnh 19/02/2026 05:17 Theo Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh, từ hôm nay (mùng 3 Tết) đến Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch), trên địa bàn tỉnh diễn ra 20 hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc giúp du khách khám phá, trải nghiệm.

Người dân tấp nập về đền Chợ Củi cầu may đầu năm mới 18/02/2026 16:29 Những ngày đầu xuân, hàng nghìn du khách thập phương đã về đền Chợ Củi (xã Nghi Xuân,Hà Tĩnh) hành lễ, chiêm bái cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

Hàng nghìn người "đội mưa" hành hương về Hương Tích tự 18/02/2026 13:24 Mặc dù thời tiết không mấy thuận lợi nhưng trong ngày mồng 2 Tết Bính Ngọ, Khu du lịch chùa Hương Tích (xã Can Lộc, Hà Tĩnh) đã đón hàng nghìn lượt khách về tham quan, dâng hương.

TikToker người Hà Tĩnh nói 6 thứ tiếng và hành trình đưa sầu riêng sang Trung Quốc 18/02/2026 05:00 Ít ai biết Tiktoker Kitto quê Hà Tĩnh. Nguyễn Văn Tuấn thành thạo đến 6 ngoại ngữ, có thể trực tiếp kết nối, xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc theo đường chính ngạch, giúp gia đình nâng lợi nhuận lên gấp 3 - 4 lần.

Hà Tĩnh trong trái tim những người con xa quê 17/02/2026 14:31 Dù đi xa lập nghiệp, trong trái tim mỗi người con Hà Tĩnh, hình bóng quê hương luôn hiện hữu. Trên hành trình học tập, công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau, họ vẫn mang theo tình yêu sâu nặng và khát vọng được góp phần dựng xây tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh.

Những danh nhân tuổi Ngọ làm rạng danh đất Hồng Lam 17/02/2026 14:01 Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, mảnh đất núi Hồng - sông Lam đã sản sinh nhiều danh nhân kiệt xuất, cùng chung lý tưởng phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng. Nhân dịp Xuân Bính Ngọ, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của 4 danh nhân tiêu biểu tuổi Ngọ.

Gửi gắm kỳ vọng từ phong tục khai bút đầu năm 17/02/2026 10:00 Khai bút đầu năm từ lâu đã trở thành một phong tục đẹp, không thể thiếu của nhiều người dân Hà Tĩnh mỗi độ xuân về. Đón xuân Bính Ngọ 2026, những dòng chữ khai bút lại được viết lên với nhiều may mắn, bình an, khởi đầu cho một năm mới khang thái.