TikToker người Hà Tĩnh nói 6 thứ tiếng và hành trình đưa sầu riêng sang Trung Quốc

Ngoại ngữ mở lối xuất khẩu chính ngạch

Tết Bính Ngọ 2026, anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 2001, quê phường Hà Huy Tập) lại về Hà Tĩnh đón Tết cùng gia đình. Giản dị và điềm đạm, ít ai biết chàng trai trẻ sinh sống, làm việc tại Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang trực tiếp điều hành hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc với doanh thu hơn 10 tỷ đồng mỗi năm.

Nhờ khả năng thành thạo 6 ngoại ngữ, Tuấn chủ động kết nối, đàm phán với đối tác và từng bước xây dựng hoạt động kinh doanh theo hướng bài bản, chính ngạch.

Anh Nguyễn Văn Tuấn đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại Hà Tĩnh.

Sinh ra trong gia đình làm nông nghiệp, Tuấn sớm chứng kiến những khó khăn của bố khi giao tiếp với đối tác nước ngoài. Rào cản ngôn ngữ khiến nhiều khâu phải phụ thuộc trung gian, hiệu quả chưa tương xứng với giá trị sản phẩm.

Vì vậy, ngay từ khi còn là sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP. Hồ Chí Minh), Tuấn đã đầu tư bài bản cho việc học ngoại ngữ. Nhờ sự kiên trì, đến nay anh có thể giao tiếp thành thạo 6 ngôn ngữ gồm: tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Nga. Không chỉ phục vụ công việc đàm phán, kết nối đối tác, Tuấn còn mở các lớp dạy tiếng Anh, tiếng Trung để tăng thêm thu nhập, phụ giúp gia đình.

Lợi thế thành thạo nhiều ngôn ngữ đã giúp Tuấn tự tin giao tiếp với đối tác để buôn bán sầu riêng mang lại thu nhập cao.

Là một trong những người trẻ đi đầu trong việc áp dụng tư duy thị trường và chuẩn hóa quy trình sản xuất vào hoạt động xuất khẩu nông sản, Tuấn lựa chọn cho mình hướng đi bài bản ngay từ đầu. "Tôi chủ động tìm hiểu các quy định về mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn đóng gói; đồng thời trực tiếp đàm phán với đối tác bằng lợi thế ngoại ngữ của mình. Muốn hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả, trước hết phải am hiểu thị trường, nắm rõ yêu cầu của từng đối tác và biết vận dụng linh hoạt kiến thức vào thực tiễn. Để làm được điều đó, khâu trao đổi là vô cùng quan trọng” - anh cho biết.

Hơn 5 năm nay, gia đình anh xuất khẩu khoảng 200 - 400 tấn sầu riêng sang Trung Quốc theo đường chính ngạch, doanh thu đạt hơn 10 tỷ đồng/ năm.

Kênh Tiktok “Kitto” đạt hơn 1 triệu người theo dõi, là nơi Tuấn chia sẻ về cuộc sống, kinh nghiệm học tập, làm việc.

Song song với hoạt động kinh doanh, Tuấn xây dựng kênh TikTok “Kitto” chia sẻ kinh nghiệm học ngoại ngữ và thương mại nông sản, thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ.

Tuấn chia sẻ: "Học ngoại ngữ không phải để tích lũy bằng cấp mà để phục vụ trực tiếp cho công việc và định hướng lâu dài. Mỗi ngày, Tuấn dành 2 - 3 giờ rèn luyện, ưu tiên những nội dung gắn với chuyên môn. Bên cạnh đó, anh chủ động giao tiếp, kết nối bạn bè quốc tế để nâng cao phản xạ và khả năng sử dụng ngôn ngữ trong môi trường thực tế".

Trở về trong nhịp Tết quê nhà

Gắn bó hơn 10 năm ở "miền đất đỏ" Buôn Ma Thuột nhưng trong câu chuyện của mình, Tuấn luôn nhắc đến Hà Tĩnh với niềm tự hào và sự trân trọng đặc biệt. Với anh, những năm tháng lớn lên ở quê nhà đã rèn cho mình tính kỷ luật, sự bền bỉ và tinh thần trọng chữ tín.

Mỗi dịp về nhà Tuấn dành nhiều thời gian để nghe ông nội tâm sự.

“Người Hà Tĩnh chịu thương, chịu khó và sống nghĩa tình. Tôi được rèn từ chính môi trường đó. Mỗi khi gặp khó khăn, tôi lại tự nhắc mình phải kiên trì thêm một chút để không phụ gia đình và quê hương” - anh bộc bạch.

Nhiều năm làm việc xa nhà, song năm nào Tuấn cũng thu xếp trở về quê dịp cuối năm. Giữa bộn bề công việc, anh vẫn dành thời gian đón xuân cùng gia đình, quây quần bên ông bà. Với Tuấn, đó không chỉ là khoảng lặng sau một năm tất bật mà còn là dịp nhìn lại chặng đường đã qua, ấp ủ những dự định mới.

Ông Nguyễn Văn Lực – ông nội Tuấn không giấu được niềm tự hào khi nhắc đến người cháu của mình. “Từ nhỏ, cháu đã chăm chỉ và có ý thức tự lập. Gia đình luôn động viên cháu học hành đến nơi đến chốn để sau này có thể tự lo cho mình. Nay thấy cháu biết vận dụng kiến thức để làm ăn bài bản, chủ động tìm đầu ra ổn định, chúng tôi rất mừng. Điều quý nhất là cháu vẫn giữ được sự giản dị và luôn hướng về quê hương” - ông nói.

Dù làm việc xa quê, Tuấn luôn hướng về Hà Tĩnh với mong muốn đóng góp cho quê hương.

Niềm tự hào của gia đình cũng là động lực để Tuấn suy nghĩ nhiều hơn về trách nhiệm của mình với quê hương. Trở về nhà và chứng kiến những đổi thay của Hà Tĩnh, Tuấn cho rằng nếu được chuẩn hóa vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, đồng thời nâng cao năng lực ngoại ngữ và chuyển đổi số, nhiều nông sản địa phương hoàn toàn có thể tiếp cận thị trường quốc tế theo con đường chính ngạch.

“Tôi mong ngày càng có nhiều bạn trẻ Hà Tĩnh tự tin hội nhập, chủ động học hỏi ngoại ngữ, công nghệ và tư duy kinh doanh hiện đại. Trong bối cảnh thị trường ngày càng rộng mở, nếu người trẻ làm chủ được tri thức và chuẩn mực quốc tế, chúng ta hoàn toàn có thể đưa sản phẩm quê hương đi xa hơn" - Tuấn bày tỏ.

Dù hiện đang kinh doanh sầu riêng, Tuấn cho biết thời gian tới anh mong muốn được đồng hành cùng các hợp tác xã, doanh nghiệp tại Hà Tĩnh để đưa những sản phẩm chủ lực của địa phương ra thị trường quốc tế. Nếu có điều kiện thuận lợi, anh mong muốn được trở về quê hương lập nghiệp, mang kinh nghiệm và lợi thế ngoại ngữ của mình đóng góp cho sự phát triển lâu dài của địa phương.