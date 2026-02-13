Về Hà Tĩnh ăn Tết sum vầy

Cha con anh Trần Hữu Anh vui vẻ khi chuyến xe chở gia đình đã về tới Hà Tĩnh.

Giữa căn nhà nhỏ nằm sâu trong một con hẻm ở TP Hồ Chí Minh, anh Trần Hữu Anh (SN 1975, thôn Minh Hòa, xã Yên Hòa) cùng con gái 12 tuổi cẩn thận xếp từng bộ quần áo, từng hộp bánh mứt vào vali. Đôi bàn tay quen với những công việc nặng nhọc nay trở nên nhẹ nhàng, chậm rãi hơn thường ngày. Xa quê nhiều năm, vì kinh tế còn chật vật nên gia đình anh không ít lần lỡ hẹn với Tết quê nhà. Năm nay, anh Hữu Anh quyết định tạm gác lại mọi lo toan để lên xe, trở về sum họp cùng gia đình.

Với những người con xa quê, chuyến xe về nhà không đơn thuần là một hành trình địa lý, mà là cuộc trở về của cảm xúc, của ký ức và cội nguồn. Mỗi vòng bánh lăn là một bước gần hơn với bếp lửa ấm, mâm cơm sum vầy và tiếng cười của người thân sau một năm dài bươn chải.

Người lao động, học sinh, sinh viên quê Hà Tĩnh luôn mong ngóng từng ngày được về Hà Tĩnh sum họp cùng gia đình trong ngày Tết.

Không khí háo hức ấy những ngày này dễ dàng cảm nhận tại các bến xe Miền Đông, ngã tư Ga, sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) hay bến xe Nước Ngầm, Mỹ Đình (Hà Nội)... Giữa dòng người đông đúc, những giọng nói “mô, tê, răng, rứa” thân quen vang lên rổn rảng như một tín hiệu nhận đồng hương. Hành lý có thể lỉnh kỉnh, gương mặt còn phảng phất mệt mỏi, nhưng ánh mắt ai cũng ánh lên niềm vui khi nghĩ đến khoảnh khắc được đặt chân về quê nhà.

Dù cuộc sống hiện đại có nhiều thay đổi nhưng truyền thống “về quê ăn Tết” vẫn luôn được gìn giữ và trao truyền như một mạch nguồn văn hóa bền bỉ.

Chị Nguyễn Thị Lan (SN 1985, quê Cẩm Xuyên), công nhân Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (TP Hà Nội) chia sẻ, cả tuần nay gần như không đêm nào ngủ trọn giấc, không phải vì lo lắng mà bởi cảm giác nôn nao khó tả trước ngày về quê. Trong chiếc vali nhỏ của chị là vài bộ quần áo mới cho con, mấy hộp ô mai được gói ghém cẩn thận và cành đào rực rỡ, những món quà giản dị nhưng chất chứa trọn vẹn yêu thương dành cho gia đình.

Không chỉ người lao động, mà sinh viên, trí thức học tập, công tác xa quê, cứ đến những ngày cuối năm là lòng lại hướng về dải đất miền Trung nắng gió. Trên những chuyến xe xuyên Việt, khoảng cách địa lý dường như bị xóa nhòa, chỉ còn lại tình đồng hương ấm áp và chung một đích đến, đó là mái nhà thân yêu, nơi có bàn thờ tổ tiên và mâm cơm tất niên sum vầy.

Chương trình “Chuyến xe 0 đồng” khởi hành đưa 500 sinh viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại các tỉnh phía Nam về Hà Tĩnh đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Thấu hiểu nỗi mong mỏi được sum vầy cùng gia đình của những người con xa quê, Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam đã tổ chức 10 “chuyến xe 0 đồng”, hỗ trợ 500 sinh viên, công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật tại các tỉnh phía Nam về quê đón Tết.

Đây là hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần tạo điều kiện để sinh viên, công nhân khó khăn được đoàn tụ với gia đình trong dịp Tết cổ truyền.

Những chuyến xe chở người Hà Tĩnh xa quê hương về quê ăn Tết.

Chị Võ Thị Hồng Thái (SN 1981, quê thôn Châu Lĩnh, xã Đức Thọ) cùng chồng và con trai út 5 tuổi trở về quê trên chuyến xe số 03 của chương trình. Gần 20 năm qua, gia đình chị Thái chưa từng đón Tết ở quê nhà vì quãng đường xa xôi, con nhỏ, chi phí tàu xe lớn so với thu nhập.

“Lần đầu tiên gia đình tôi đăng ký chương trình và được xét duyệt, chúng tôi vui mừng không kể xiết. Được hỗ trợ vé xe giúp chúng tôi giảm bớt rất nhiều chi phí đi lại. Sau bao năm đón Tết xa quê, năm nay, được về nhà, tôi thực sự hạnh phúc” - chị Thái bộc bạch.

Người lao động xa quê vui vẻ trên những chuyến xe đưa cả gia đình về quê sum họp.

Tết của người Hà Tĩnh xa quê không ồn ào, phô trương mà đằm thắm, sâu lắng. Đó là sự trân trọng những giá trị truyền thống, là ý thức gìn giữ nền nếp gia phong và niềm tin rằng, dù đi đâu, quê hương vẫn là bến đỗ bình yên nhất.

Những chuyến xe nối đuôi nhau về Hà Tĩnh những ngày này không chỉ chở người, chở hành lý, mà còn chở theo mùa xuân, chở khát vọng đoàn viên trong thời khắc đón chào năm mới.