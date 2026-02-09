Quyền lực trên sóng truyền hình, nhà đầu tư sắc sảo, nhưng đằng sau những thương vụ nghìn tỷ, doanh nhân Nguyễn Thanh Việt vẫn vẹn nguyên chất giọng chân phương của người Hà Tĩnh. Với ông, thành công lớn nhất của một đời người không phải là số tiền tích lũy mà là giá trị trao đi.

Giữa không gian tĩnh lặng của khu vườn Trường Xuân trong Khu phức hợp nghỉ dưỡng - dưỡng lão Phương Đông Asahi (Hà Nội), hương trà xanh nồng đượm quyện trong vị gừng nồng cay của miếng kẹo cu đơ quê nhà, Shark Nguyễn Thanh Việt bắt đầu câu chuyện bằng một nụ cười hiền hậu.

Shark Việt bên chén trà đạo ngày xuân.

"Tôi lớn lên từ miền quê sỏi đá Sơn Trà – Hương Sơn, nay là xã Tứ Mỹ. Nhớ lắm những buổi sáng sớm ở Hương Sơn, cả nhà quây quần bên ấm trà xanh chát ngọt... Nhớ những chiều lối xóm quây quần, hơi nghi ngút từ bát nước chè bốc ra, tỏa lan và ấm vị vô cùng. Chính từ đây, tôi biết trân quý giá trị lao động và chính nếp quê đã dạy tôi sự khiêm cung...".

Miền quê Tứ Mỹ sơn thủy hữu tình và truyền thống quê hương, gia đình đã hun đúc nên tâm hồn, ý chí và khát vọng của chàng thanh niên Nguyễn Thanh Việt.

Rời ghế nhà trường với đầy hoài bão, chàng thanh niên Nguyễn Thanh Việt từng mơ về Ngoại thương, Kinh tế, An ninh, nhưng theo lời cha – một giảng viên đại học thủy lợi thấu rõ nỗi nhọc nhằn ruộng đồng khi thiếu nước, thừa phèn – ông đã chọn Trường Đại học Thủy lợi.

Tốt nghiệp năm 1985, ngôi trường ấy không chỉ đưa ông đến với những công trình, từng bản thiết kế, mà còn là khởi đầu cho hành trình chinh phục những đỉnh cao sau này. Hóa ra, triết lý kinh doanh phụng sự của vị "Cá mập" lừng danh lại bắt nguồn từ chính những mong mỏi bình dị của mẹ cha trên đồng đất quê nhà năm nào...

Nếu ví cuộc đời doanh nhân Nguyễn Thanh Việt như một dòng sông, thì 16 năm tại Tổng Công ty Sông Đà chính là đoạn thượng nguồn chảy qua ghềnh thác – nơi dòng chảy được tích lũy năng lượng mạnh mẽ nhất.

Chàng kỹ sư trẻ ngày ấy rời giảng đường với một "bản kế hoạch cuộc đời" đầy quyết liệt.

"Tôi nghĩ, nếu không có một đích đến rõ ràng, ta sẽ mãi chỉ là người bộ hành lạc lối trên chính con đường của mình".

16 năm cống hiến tại Sông Đà, kinh qua đủ vị trí từ kỹ sư thực địa đến lãnh đạo công ty, ông không chỉ học cách quản trị một doanh nghiệp, mà còn học cách "quản trị" chính mình. Cái nắng cháy da của công trường thủy điện và áp lực của những dự án nghìn tỷ đã tôi luyện nên một Nguyễn Thanh Việt vững vàng của chuyên môn, vừa có tầm nhìn xa của một người "thuyền trưởng".

Doanh nhân Nguyễn Thanh Việt mạnh dạn dấn thân vào những lĩnh vực "khó và khổ" như năng lượng, y tế, giáo dục – nơi kinh doanh không đơn thuần chỉ vì lợi nhuận.

Hành trình từ một kỹ sư đến Chủ tịch Intracom Group là một dặm dài của sự tự học và va vấp. Ông không chọn cách “đánh nhanh thắng nhanh” mà chọn xây những nền móng vững chắc cho sức khỏe và trí tuệ con người. Mỗi nhịp máy chạy trên công trường, mỗi ngành học vận hành trơn tru hay mỗi nụ cười của bệnh nhân tại Phương Đông là minh chứng cho bao tâm huyết của ông. Với ông, giá trị của một doanh nghiệp không chỉ nằm ở chiều cao của những tòa cao ốc, mà đo bằng nụ cười của người bệnh và khát vọng thành nhân của người học.

Shark Việt định nghĩa về thành công của mình bằng một khái niệm thú vị: "Thăng Long gốc Nghệ". Đó là sự giao thoa hài hòa giữa cái mộc mạc, quyết liệt của người miền Trung và sự tinh tế, chuẩn mực của mảnh đất ngàn năm văn hiến.

- Giữa sự hào hoa của người Hà Nội, người ta hay nói người Hà Tĩnh có “mã gen” khó lẫn, ông nghĩ sao về điều này?

- Người Hà Tĩnh vốn mộc mạc, chịu khó, nhưng cũng hào hoa lắm - bạn đừng nghĩ người quê ta không hào hoa. Thêm sự tinh tế và chuẩn mực của người Hà Nội, chúng ta lại có một bản sắc rất riêng: quyết liệt nhưng chừng mực, nặng tình nhưng rất rạch ròi. “Thăng Long gốc Nghệ” có lẽ chính là sự kết hợp hài hòa giữa trí tuệ, bản lĩnh và cái tình - để dù ở đâu, làm gì, mỗi người vẫn giữ trọn cốt cách, nghĩa tình của người quê mình.

Dù thành danh tại Hà Nội, nhưng “chất Hà Tĩnh” vẫn luôn rõ trong từng câu nói của ông.

Trong suốt cuộc trò chuyện, tôi xoáy sâu vào một ẩn số: Khởi nghiệp muộn, điều gì đã làm nên bản lĩnh để ông đứng vững trước những "khúc quanh" nghiệt ngã của thương trường? Phải chăng, chính cái gốc rễ kiên định của người miền Trung đã nhào nặn nên một Intracom hay Phương Đông tầm cỡ như hôm nay? Và ông đã lý giải bằng một thái độ đầy điềm tĩnh.

Trong kinh doanh, ông chọn lối đi riêng: Điềm tĩnh như một thiền sư, đầy nhân văn trên hành trình phụng sự.

Với ông, cốt cách Hà Tĩnh không chỉ là sự chịu khó, mà là một thứ năng lượng bền bỉ đến lỳ lợm - thứ giúp ông tìm thấy kẽ hở của lối thoát ngay cả khi đứng trước ngõ cụt. Ông không xem "Kinh doanh vị nhân sinh" là một khẩu hiệu, trái lại, đó là phép thử của sự tử tế. Khi lợi nhuận được đặt sau con người, doanh nghiệp mới chạm tới ngưỡng của sự bền vững.

Triết lý ấy được hiện thực hóa bằng một hệ sinh thái "Thân – Tâm – Trí" với các trụ cột kinh doanh mang giá trị cốt lõi như: năng lượng - thủy điện Cẩm Thủy, Tà Lơi, Nậm Pung... thắp sáng vùng cao; tổ hợp y tế Phương Đông, Phương Đông Asahi chăm sóc bằng tình thân và công nghệ chất lượng cao; trong giáo dục là tạo dựng thương hiệu Đại học Intracom theo phương pháp đào tạo thực chứng, gắn liền với thực tiễn....

Người ta thấy một Shark Việt sắc sảo trên truyền hình, nhưng ít ai thấy một người con Hà Tĩnh tỉ mẩn để tạo ra những dòng điện nơi núi rừng sơn cước, mang theo khát vọng "trị thủy" mà cha ông đã hằng mong mỏi.

Năm 2001, khi đã bước sang tuổi 38, Nguyễn Thanh Việt đưa ra một quyết định khiến nhiều người ngỡ ngàng: Rời bỏ chiếc ghế lãnh đạo tại "ngôi nhà" Sông Đà vững chãi để ra riêng. Sau một năm trải nghiệm tại Handico, ông nhận ra rằng: Để thực sự làm nên những điều khác biệt, cần một "đứa con" do chính tay mình nhào nặn. Và Intracom đã ra đời như thế.

Shark chia sẻ: "Kinh doanh là kiến tạo giá trị. Tôi lấy chữ Nhân làm gốc, lấy chữ Kiên làm đường". Tiền thân là một doanh nghiệp Nhà nước, bước ngoặt lớn nhất đến vào năm 2006, khi Intracom thực hiện cổ phần hóa. Đây không chỉ là một thủ tục hành chính mà là một cuộc "vượt vũ môn" để giải phóng tư duy. Với sự quyết đoán của mình, ông đã đưa Intracom từ một đơn vị khiêm tốn trở thành một doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh.

Shark Việt tạo ra nhiều chuỗi giá trị mới trên hành trình mới mang tên Intracom – nơi khát vọng cá nhân hòa quyện cùng sứ mệnh phụng sự. Đại học Intracom chính là nơi thắp sáng trí tuệ và bản lĩnh cho thế hệ tương lai.

Triết lý phụng sự ấy rõ nét nhất có lẽ chính là Tổ hợp Y tế Phương Đông. Với quy mô nghìn tỷ, đây không chỉ là một bệnh viện mà là một không gian của lòng nhân ái. Ông chú trọng hướng tới việc giảm bớt gánh nặng cho người bệnh, từ chất lượng dịch vụ, chi phí hợp lý cho đến việc ứng dụng công nghệ để tối ưu quy trình. Ở đó, người bệnh được chăm sóc bằng công nghệ hiện đại nhất. Máy CT Photon - 1 trong 200 thiết bị hiện có trên thế giới với nhiều ưu việt trong chẩn đoán tim mạch và ung bướu được ông mạnh tay đầu tư là một ví dụ.

Sau thành công của Tổ hợp Y tế Phương Đông, ông tiếp tục dồn tâm lực vào một dự án mang tính biểu tượng cho tương lai: Trường Đại học Intracom. Trước băn khoăn: "Tại sao lại làm giáo dục khi nó đòi hỏi vốn lớn và thu hồi rất chậm?", người con Hà Tĩnh điềm đạm chia sẻ: “Nhiều người khuyên lắm, mình nghe và tiếp thu. Nhưng nếu ai khuyên cũng thấy đúng và cuốn theo đó thì dở rồi, mình không là mình nữa”. Ông coi việc xây dựng trường đại học không phải là một thương vụ đầu tư mà là sự tiếp nối truyền thống hiếu học của quê hương.

﻿ Bệnh viện Phương Đông - nơi y tế không chỉ là chữa bệnh mà là sự vỗ về thân tâm.

Tôi muốn tạo ra những hệ sinh thái thực sự phục vụ con người. Chúng tôi chú trọng đào tạo gắn với thực tiễn, giải quyết nỗi lo cho phụ huynh và học sinh khi đối diện với đầu ra, với khủng hoảng định hướng hay thậm chí là học đúng nhưng lại lỗi thời. Chúng tôi tạo ra một vòng tròn khép kín của mô hình "đào tạo trong lòng doanh nghiệp.

Đại học Intracom gắn kết hữu cơ với hệ sinh thái đa ngành của Intracom Group. Sinh viên được thực tập, cọ xát ngay tại các công trình thủy điện, các dự án bất động sản và bệnh viện của tập đoàn. Họ được định hướng giá trị: Không chỉ dạy kỹ năng mà còn truyền thụ tinh thần phụng sự cộng đồng – những giá trị cốt lõi đã làm nên thương hiệu doanh nhân Nguyễn Thanh Việt.

Video: Doanh nhân Nguyễn Thanh Việt bền bỉ kiến tạo một "môi trường đồng hương chuyên nghiệp".

Tại Intracom hay Phương Đông, ông đã kiến tạo một hệ sinh thái “chữa lành và khai phóng”, nơi công nghệ y khoa triệu đô giao thoa cùng triết lý giáo dục nhân văn. Ông không chỉ đầu tư tiền bạc mà là đầu tư niềm tin cho thế hệ trẻ. Một môi trường chuyên nghiệp đã được kiến tạo ngay giữa lòng Thủ đô, nơi những người con Hà Tĩnh được đón nhận, đào tạo và cống hiến. Với ông Việt, thành công của mình chỉ thực sự trọn vẹn khi nó trở thành bàn đạp để đưa thế hệ trẻ quê nhà vươn xa.

"Tôi mong các em có cơ hội được học tập, làm việc trong môi trường tốt ngay trong nước, không thua kém quốc tế."

Trong kỷ nguyên số, một số nghề cũ sẽ biến mất, nghề mới gắn với dữ liệu và chăm sóc con người sẽ lên ngôi. Việc đầu tư vào giáo dục hiện đại - theo ông là để chuẩn bị cho các em một “tấm vé” thông hành, tự tin bước vào thế giới công nghệ 4.0." Với các bạn trẻ Hà Tĩnh, ông thường khuyên điều quan trọng nhất là hiểu mình phù hợp với điều gì và kiên trì theo đuổi nó. Thị trường thay đổi rất nhanh, nhưng những giá trị nền tảng như sự tử tế, tinh thần học hỏi và ý thức phụng sự thì không bao giờ lỗi thời. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, làm chắc từng bước và đừng ngại va vấp. Có kế hoạch nhưng cũng phải có phương án dự phòng và đừng ngại thay đổi.

"Nếu dùng một từ để định vị sức mạnh doanh nhân trong thời đại mới, tôi chọn chữ “thấu”. Thấu hiểu để phụng sự. Chúng tôi phải rất thấu hiểu nỗi đau của người bệnh, nỗi lo của người học thì mới càng làm đúng đạo kinh doanh".

Đi là để trở về. Với doanh nhân Nguyễn Thanh Việt, đó không chỉ là trở về với ngôi nhà của mẹ mà là trở về với giá trị cốt lõi: biết ơn và sẻ chia. Khi nếm lại vị thanh mát của cam bù Hương Sơn, nhấp ngụm trà và nếm vị cay nồng của miếng kẹo cu đơ Hà Tĩnh giữa lòng Hà Nội, ông bảo dư vị ấy rất giống cuộc đời thăng trầm của mình: Có lúc cay, lúc chát, nhưng nếu đủ kiên nhẫn và tử tế, sau cùng sẽ để lại hậu vị ngọt lành. Hành trình của ông là hành trình của người “giữ lửa”, khẳng định bản lĩnh Thăng Long nhưng dẫu ngược xuôi vẫn vẹn nguyên cốt cách Hồng Lam.

NỘI DUNG: THUẬN HUẾ

THIẾT KẾ: TRỌNG HÙNG

ẢNH, VIDEO: TỪ HẢI - PHẠM TUẤN

