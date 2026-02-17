Hà Tĩnh trong trái tim những người con xa quê

PGS.TS Lê Đình Tĩnh - Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại (Bộ Ngoại giao): "Đóng góp trí tuệ, kết nối Hà Tĩnh với muôn phương"

PGS.TS Lê Đình Tĩnh.



Tôi sinh ra và lớn lên tại phường Thành Sen, Hà Tĩnh. Những năm tháng học tập ở Trường THPT Phan Đình Phùng - ngôi trường có bề dày truyền thống của đất học Hồng Lam đã để lại trong tôi nhiều ký ức sâu đậm.

Khi ấy, điều kiện học tập còn không ít khó khăn, nhưng thầy cô luôn nghiêm cẩn, bạn bè chăm chỉ và chúng tôi được nhắc nhở phải học tập không ngừng. Chính từ những ngày tháng ấy, tôi dần hình thành thói quen học tập nghiêm túc và ý thức rằng tri thức là nền tảng quan trọng để mỗi người có thể đóng góp cho quê hương, đất nước.

Sau khi tốt nghiệp Học viện Ngoại giao, tôi có cơ hội công tác tại Bộ Ngoại giao và làm việc ở nhiều đơn vị khác nhau, từ các bộ phận nghiên cứu, tham mưu trong nước đến môi trường làm việc quốc tế tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ. Những trải nghiệm ấy giúp tôi hiểu rõ hơn tính chất đặc thù của công việc đối ngoại: luôn đặt Việt Nam trong tương quan với khu vực và thế giới, đòi hỏi tầm nhìn dài hạn, khả năng dự báo và tìm kiếm sự đồng thuận trong khác biệt.

Qua quá trình làm việc tại Vụ Chính sách đối ngoại, tôi có thêm cơ hội tiếp cận các vấn đề chiến lược, chứng kiến cách đất nước ta ngày càng chủ động, tự tin hơn trong hội nhập quốc tế. Điều đó củng cố trong tôi niềm tin rằng con đường Việt Nam đang đi là con đường đúng đắn, dựa trên đường lối độc lập, tự chủ, tự cường, vì hoà bình, hợp tác và phát triển, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại, là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Trong hành trình ấy, Hà Tĩnh luôn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi. Quê hương không chỉ là nơi để trở về với gia đình, mà còn là nơi tôi luôn trăn trở về khả năng đóng góp của bản thân. Với vai trò là thành viên Nhóm Tư vấn phát triển bền vững Hà Tĩnh, trong những năm qua, tôi có điều kiện cùng các chuyên gia trao đổi, góp ý, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy một số chủ trương, chính sách về phát triển tỉnh; gần đây là tham gia tham mưu xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bên cạnh hoạt động tư vấn chính sách, khi có điều kiện, tôi tham gia giới thiệu, quảng bá hình ảnh con người, văn hóa, tiềm năng và môi trường đầu tư của Hà Tĩnh tới bạn bè, đối tác trong nước và quốc tế. Từ góc nhìn của mình, tôi cho rằng Hà Tĩnh là địa phương giàu tiềm năng, có bản sắc riêng và nhiều dư địa để phát triển.

Những quan sát từ thực tiễn hội nhập quốc tế càng khiến tôi tin rằng, nếu biết tận dụng tốt các chủ trương lớn của Trung ương, đồng thời có những giải pháp chủ động, sáng tạo, Hà Tĩnh hoàn toàn có thể phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới.

Theo tôi, việc tập trung đầu tư cho hạ tầng, thể chế và nguồn nhân lực chất lượng cao, song song với nâng cao năng lực dự báo và tham mưu chiến lược, sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bứt phá của tỉnh trong những năm tới.

Cùng với đó, Hà Tĩnh nên tiếp tục chú trọng công tác đối ngoại, chủ động mở rộng quan hệ hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực như khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhằm phát huy tốt hơn lợi thế cạnh tranh của địa phương trong bối cảnh hội nhập toàn diện, sâu rộng.

Quan sát Hà Tĩnh trong những năm gần đây, tôi thấy rõ những chuyển động tích cực: hạ tầng từng bước được cải thiện, tư duy phát triển ngày càng cởi mở, và đặc biệt là lớp trẻ hôm nay chủ động hơn trong học ngoại ngữ, tiếp cận tri thức mới và tìm kiếm cơ hội vươn ra bên ngoài. Những thay đổi ấy cho thấy Hà Tĩnh đang dần sẵn sàng hơn để tham gia sâu rộng hơn vào không gian phát triển chung của đất nước và khu vực.

Được đóng góp cho quê hương, với tôi, là điều rất tự nhiên. Đó là cách một người con Hà Tĩnh, từng có cơ hội đi ra thế giới, bày tỏ niềm tin của mình vào tương lai của đất nước và mảnh đất đã nuôi dưỡng mình từ những ngày đầu.

Bà Hoàng Thu Hiền - Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư và Xuất nhập khẩu Thu Hiên (TP Hồ Chí Minh): "Gắn kết doanh nhân xa quê, đồng hành cùng tỉnh nhà phát triển"

Doanh nhân Hoàng Thu Hiền.

Lập nghiệp ở miền Nam nhiều năm nay nhưng tôi luôn dõi theo từng bước chuyển mình của quê hương bằng tình cảm sâu nặng của một người con xa xứ. Những năm gần đây, Hà Tĩnh đã cho thấy sự thay đổi rõ nét và đầy ấn tượng. Từ một tỉnh thuần nông, điều kiện còn nhiều khó khăn, Hà Tĩnh đã từng bước tạo lập nền tảng phát triển mới thông qua đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đầu tư hạ tầng và cải thiện môi trường kinh doanh.

Diện mạo tỉnh nhà ngày càng khởi sắc với hệ thống giao thông được đầu tư đồng bộ, đô thị phát triển theo hướng văn minh, hiện đại. Đặc biệt, tinh thần đổi mới trong cải cách hành chính, xây dựng chính quyền kiến tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp đã góp phần tạo nên một Hà Tĩnh năng động, cởi mở, giàu tiềm năng phát triển. Những dự án lớn được triển khai không chỉ tạo động lực tăng trưởng kinh tế mà còn nâng cao vị thế của tỉnh trong khu vực.

Là người con xa quê, tôi cùng nhiều doanh nhân Hà Tĩnh tại phía Nam luôn mong muốn được đóng góp thiết thực hơn cho quê hương. Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam ra đời như một mái nhà chung, nơi kết nối những người con quê hương đang làm ăn xa, không chỉ để sẻ chia tình đồng hương mà còn tập hợp trí tuệ, nguồn lực hướng về tỉnh nhà.

Nhiều năm qua, hội đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như: đồng hành cùng tỉnh trong công tác an sinh xã hội, xây dựng nhà tình nghĩa, ủng hộ quỹ khuyến học, tổ chức “Chuyến xe 0 đồng” đưa sinh viên, công nhân về quê đón Tết; đồng thời, tích cực kết nối, kêu gọi đầu tư vào các dự án tại địa phương. Các doanh nghiệp hội viên cũng ưu tiên tạo việc làm cho lao động là con em Hà Tĩnh, hỗ trợ những người trẻ khởi nghiệp, lập nghiệp nơi đất khách.

Thời gian tới, tôi kỳ vọng Hà Tĩnh tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng hơn nữa, có thêm chính sách khuyến khích để doanh nhân xa quê yên tâm trở về đầu tư, gắn bó lâu dài. Với chúng tôi, được góp phần vào sự phát triển của quê hương không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm hạnh phúc lớn lao của mỗi người.

Nhạc sĩ Bùi Xuân Hùng (sinh sống ở Đồng Nai): "Quê hương - mạch nguồn bất tận trong sáng tác"

Nhạc sỹ Bùi Xuân Hùng.

Tôi sinh ra trong một gia đình đông con ở Hà Tĩnh. Cha là cán bộ thủy nông, cần mẫn với đồng ruộng, luôn chân luôn tay làm lụng để nuôi các con khôn lớn. Mẹ tôi tần tảo sớm hôm nhưng lại có một đời sống tinh thần phong phú, am hiểu Truyện Kiều, văn thơ và đặc biệt say mê những làn điệu dân ca ví, giặm. Tuổi thơ tôi lớn lên giữa mồ hôi lao động của cha và lời ru, câu hát của mẹ. Những giá trị ấy đã âm thầm bồi đắp trong tôi tình yêu với những điều giản dị của cuộc sống và niềm đam mê âm nhạc từ rất sớm.

Năm học lớp 6, tôi xin cha mẹ cho theo học nhạc với nhạc sĩ Ngọc Thịnh tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi Hà Tĩnh. Những bài học đầu đời, những lần tham gia biểu diễn văn nghệ quần chúng đã nuôi dưỡng ước mơ và định hình con đường mà tôi đi. Đến năm 1990, khi nhập ngũ, nhờ năng khiếu âm nhạc, tôi được tham gia khóa học thanh nhạc tại Nhà Văn hóa Quân khu IV và có cơ hội biểu diễn trong các chương trình nghệ thuật của Quân khu. Quãng thời gian trong quân ngũ giúp tôi trưởng thành hơn, hiểu rằng âm nhạc không chỉ là đam mê cá nhân mà còn có thể lan tỏa những giá trị tinh thần.

Xuất ngũ, công tác trong ngành văn hóa tại Quảng Bình mở ra cho tôi nhiều cơ hội tiếp xúc, giao lưu với giới văn nghệ sĩ. Sau này, dù vào miền Nam lập nghiệp theo con đường kinh doanh, âm nhạc vẫn luôn là một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của tôi.

Hình ảnh người mẹ, ký ức tuổi thơ và quê hương Hà Tĩnh trở thành mạch nguồn cảm hứng bất tận trong những sáng tác của tôi. Tôi đã viết nhiều ca khúc về quê hương như: Về Hà Tĩnh cùng em, Thành Sen tôi yêu, Hà Tĩnh quê tôi, Thương lắm câu ví mẹ ru, Hà Tĩnh - anh nhớ anh thương, Vì em là câu ví, Quê hương và nỗi nhớ… Một trong số đó đã được trao giải tại Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh năm 2025 do Báo và PT-TH Hà Tĩnh tổ chức. Đó là nguồn động viên lớn để tôi tiếp tục sáng tác.

Với tôi, quê hương trong âm nhạc và trong cuộc sống luôn hiện lên đẹp đẽ, sâu lắng và đầy yêu thương. Mỗi ca khúc viết về Hà Tĩnh không chỉ là lời tri ân nguồn cội mà còn là cách tôi gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa của mảnh đất quê hương đến với công chúng gần xa.