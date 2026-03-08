Thua bạc cướp lại tiền, 8 đối tượng cùng bị khởi tố

Ngày 8/3, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 – Hà Tĩnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với 8 đối tượng liên quan đến vụ đánh bạc và cướp tài sản xảy ra tại tổ dân phố Kinh Nam, phường Thành Sen.

4 đối tượng (từ trái qua phải): Phan Văn Ngọ, Phan Văn Bảo, Trần Hậu Bảo, Nguyễn Văn Lộc bị khởi tố bị can, bắt tạm giam về 2 tội danh: “Cướp tài sản” và “Đánh bạc”.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan điều tra, vào chiều và tối ngày 24/2, một số đối tượng đã tụ tập tại nhà Phan Văn Ngọ (SN 1978, trú TDP Kinh Nam, phường Thành Sen) để đánh bạc bằng hình thức “bài ba cây”.

Các đối tượng gồm: Phan Văn Ngọ, Trần Hậu Bảo (SN 2000), Phan Văn Bảo (SN 2004), Nguyễn Văn Lộc (SN 1989), Trần Hậu Mạnh (SN 1990), Trần Hậu Định (SN 1990), Trịnh Văn Hòa (SN 1987), cùng trú tại phường Thành Sen và Bùi Xuân Tiệp (SN 1991, trú tại xã Thạch Lạc) tham gia đánh bạc với số tiền đặt cược mỗi ván từ 100.000 đồng trở lên. Tổng số tiền đánh bạc gần 100 triệu đồng.

Đáng nói là, sau khi thua bạc, Trần Hậu Bảo nghi ngờ Bùi Xuân Tiệp gian lận trong quá trình đánh bạc nên đã đến nhà Phan Văn Ngọ để đòi lại tiền. Khi đến nơi, Bảo và một số đối tượng khác đã dùng tay chân đánh đập Bùi Xuân Tiệp, đồng thời ép buộc nạn nhân phải chuyển tiền để trả lại số tiền đã thắng trước đó.

Dưới sự đe dọa và hành hung của các đối tượng, Bùi Xuân Tiệp buộc phải chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản cho các đối tượng Trần Hậu Bảo, Nguyễn Văn Lộc, Phan Văn Bảo và Phan Văn Ngọ. Hành vi này đã được cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu của tội “Cướp tài sản”.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng liên quan. Trong đó, các đối tượng Trần Hậu Bảo, Nguyễn Văn Lộc, Phan Văn Bảo và Phan Văn Ngọ bị khởi tố 2 tội danh: “Cướp tài sản” và “Đánh bạc”; 4 đối tượng Trần Hậu Mạnh, Trần Hậu Định, Trịnh Văn Hòa, Bùi Xuân Tiệp bị khởi tố về tội “Đánh bạc”.

Các quyết định khởi tố, lệnh tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh phê chuẩn theo quy định của pháp luật. Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.