Sẵn sàng phương án PCCC tại các điểm bỏ phiếu

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, ngày hội lớn của toàn dân. Nhận thức rõ ý nghĩa đặc biệt của sự kiện này, thời gian qua, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CC&CNCH) khu vực Vũng Áng đã chủ động bám sát cơ sở, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các điểm tổ chức bầu cử trên địa bàn.

Cán bộ Đội CC&CNCH khu vực Vũng Áng chủ động kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện PCCC tại các điểm bỏ phiếu.

Từ ngày 28/2đến nay, Đội CC&CNCH khu vực Vũng Áng đã tập trung rà soát, kiểm tra, hướng dẫn công tác bảo đảm an toàn PCCC tại 4 phường gồm: Vũng Áng, Hoành Sơn, Sông Trí và Hải Ninh. Trên địa bàn 4 phường có 21 điểm tổ chức bầu cử với 82 điểm bỏ phiếu. Khối lượng công việc lớn, địa bàn rộng, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn PCCC ngay từ cơ sở.

Để chủ động phòng ngừa, Đội CC&CNCH khu vực Vũng Áng đã phối hợp chặt chẽ với Công an các phường tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch tổng thể bảo đảm an ninh, an toàn cho ngày bầu cử. Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc địa bàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Cùng đó, phần lớn các điểm bỏ phiếu trên địa bàn được bố trí tại nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, là những nơi tập trung đông người trong suốt thời gian diễn ra bầu cử. Vì vậy, bên cạnh việc phối hợp chính quyền địa phương hoàn thiện công tác chuẩn bị theo quy định, cán bộ Đội CC&CNCH khu vực Vũng Áng đã trực tiếp làm việc với các Tổ bầu cử để hướng dẫn thực hiện đầy đủ các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện và kiến nghị khắc phục một số tồn tại có nguy cơ mất an toàn như: bố trí vật dụng dễ cháy gần khu vực bỏ phiếu, lối thoát nạn chưa thật sự thông thoáng hoặc thiếu trang thiết bị chữa cháy ban đầu. Từ đó, các điểm bỏ phiếu được hướng dẫn sắp xếp lại khu vực tổ chức bầu cử hợp lý, trang bị bổ sung bình chữa cháy xách tay, đồng thời bố trí các lối thoát nạn bảo đảm thuận tiện khi có sự cố xảy ra.

Ngoài ra, Đội CC&CNCH khu vực Vũng Áng cũng đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ thường gặp cho thành viên Tổ bầu cử và lực lượng hỗ trợ tại cơ sở. Nội dung tập huấn tập trung vào việc sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, kỹ năng thoát nạn, xử lý sự cố điện và phương án tổ chức chữa cháy ban đầu khi xảy ra cháy.

Công tác bảo đảm an toàn PCCC tại các điểm bỏ phiếu ở KKT Vũng Áng đang được triển khai nghiêm túc, đồng bộ.

Ông Trần Đức Cường - Tổ trưởng Tổ bầu cử tại tổ dân phố Tân Phong (phường Vũng Áng) cho biết: “Sau khi được cán bộ Đội CC&CNCH khu vực Vũng Áng hướng dẫn, chúng tôi đã rà soát lại toàn bộ khu vực nhà văn hóa nơi đặt điểm bỏ phiếu, sắp xếp lại bàn ghế, dây điện, trang bị thêm bình chữa cháy và bố trí lối thoát nạn rõ ràng. Những kiến thức, kỹ năng được tập huấn giúp các thành viên Tổ bầu cử tự tin hơn trong việc xử lý tình huống nếu có sự cố xảy ra”.

Cùng đó, Đội CC&CNCH khu vực Vũng Áng cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng PCCC đến người dân bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, tuyên truyền lưu động, đăng tải thông tin trên các nhóm mạng xã hội của thôn, tổ dân phố. Nội dung tuyên truyền tập trung nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định an toàn PCCC, đặc biệt tại các hộ gia đình kết hợp kinh doanh, cơ sở sản xuất, nhà kho, nhà xưởng gần khu vực bỏ phiếu.

Chị Trần Thị Mai - người dân phường Sông Trí chia sẻ: “Chúng tôi được cán bộ Đội CC&CNCH khu vực Vũng Áng tuyên truyền rất cụ thể về các nguy cơ cháy nổ, nhất là trong khu dân cư đông người. Bà con cũng chủ động kiểm tra lại hệ thống điện, sắp xếp vật dụng gọn gàng, bảo đảm an toàn để ngày bầu cử diễn ra thuận lợi”.

Cán bộ, chiến sĩ Đội CC&CNCH khu vực Vũng Áng huấn luyện các đội hình chữa cháy.

Trung tá Lê Việt Hưng – Đội trưởng Đội CC&CNCH khu vực Vũng Áng cho biết: “Từ nay đến ngày bầu cử, chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung các điều kiện an toàn, đồng thời tăng cường tuyên truyền, tập huấn để nâng cao khả năng xử lý tình huống cháy, nổ tại cơ sở. Đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bố trí lực lượng, phương tiện thường trực tại các khu vực trọng điểm, bảo đảm sẵn sàng xử lý nhanh chóng khi có tình huống phát sinh, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và an toàn PCCC trên địa bàn”.

Với sự chủ động, trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân, công tác bảo đảm an toàn PCCC tại các điểm bỏ phiếu ở KKT Vũng Áng đang được triển khai nghiêm túc, đồng bộ. Đây là yếu tố quan trọng góp phần để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 trên địa bàn diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật, thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.