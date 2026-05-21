Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây “rửa tiền” xuyên quốc gia

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, tháng 2/2026, Lê Việt Trinh (SN 1999, trú xã Bình An, tỉnh Ninh Bình) thông qua mạng xã hội đã kết nối với một tài khoản sử dụng chữ Trung Quốc. Qua trao đổi, chủ tài khoản này giới thiệu đang vận hành casino tại Campuchia, có nhu cầu chuyển đổi các khoản tiền thu lợi bất hợp pháp từ hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT nhằm hợp thức hóa dòng tiền.

Cơ quan điều tra làm việc với Lê Việt Trinh.

Biết rõ đây là hành vi “rửa tiền” bất hợp pháp nhưng Lê Việt Trinh vẫn đứng ra tổ chức, điều hành đường dây với sự tham gia của nhiều đối tượng gồm: Kim Thị Linh (SN 2001), Trần Thị Kim Ngân (SN 2003) đều ở phường Từ Liêm, TP Hà Nội; Bùi Quang Long (SN 2001, phường Việt Trì, Phú Thọ); Nguyễn Văn Năng (SN 1991), Nguyễn Thế Chinh (SN 1990) đều ở xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình và Vũ Văn Tuấn (SN 1995) ở xã Nam An Phụ, TP Hải Phòng.

Dưới sự điều hành của Lê Việt Trinh, các đối tượng mở nhiều tài khoản chính chủ tại các ngân hàng khác nhau để phục vụ hoạt động nhận, luân chuyển dòng tiền “bẩn”. Các tài khoản này sau đó được đăng tải lên các nhóm trên mạng xã hội chuyên hoạt động rửa tiền. Khi có tiền do các bị hại chuyển vào, nhóm đối tượng nhanh chóng thực hiện nhiều giao dịch lòng vòng qua hàng loạt tài khoản trung gian nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền. Sau khi “làm sạch”, tiền được chuyển trả cho các đối tượng đứng sau bằng hình thức chuyển khoản hoặc quy đổi sang USDT.

Kim Thị Linh - đối tượng tham gia đường dây "rửa tiền" vừa bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố.

Để vận hành đường dây, Lê Việt Trinh trả lương cố định cho các “nhân viên” từ 12 - 17 triệu đồng/tháng; đồng thời trả thêm 2,5 triệu đồng cho mỗi tài khoản dùng để nhận tiền “bẩn”. Nhóm đối tượng được hưởng lợi khoảng 2,5% trên tổng số tiền giao dịch.

Quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã làm rõ nhiều vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có liên quan đến đường dây này. Trong đó, các bị hại bị lừa đảo dưới nhiều thủ đoạn như đầu tư sinh lời qua mạng, mua thuốc online, đặt mua hàng hóa, giao hàng qua Internet… Sau khi chiếm đoạt tài sản, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng hệ thống tài khoản ngân hàng do nhóm của Lê Việt Trinh quản lý để hợp thức hóa dòng tiền.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 2/2026 đến khi bị triệt phá, các đối tượng đã tham gia "rửa tiền" thành công hơn 50 tỷ đồng.

Ngoài hành vi rửa tiền, cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của một số đối tượng trong đường dây. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, tối 6/5/2026, tại khu vực phường Từ Liêm, TP Hà Nội, Vũ Văn Tuấn và Bùi Quang Long đã bàn bạc góp tiền mua ma túy để sử dụng cùng nhóm đối tượng.

Sau khi mua được ma túy từ mạng xã hội, các đối tượng mang về phòng trọ để sử dụng. Kết quả xét nghiệm xác định Vũ Văn Tuấn, Bùi Quang Long và Nguyễn Văn Năng, Nguyễn Thế Chinh dương tính với chất ma tuý. Theo Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, các mẫu chất bám dính thu giữ trên dụng cụ sử dụng ma túy và túi nilon đều là ma túy loại Methamphetamine.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 7 bị can về các tội danh “Rửa tiền” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Hiện vụ án đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.