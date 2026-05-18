Khống chế 3 thanh niên trộm cắp xe máy, bỏ chạy khi gặp CSGT Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên quốc lộ 8, tổ công tác của Công an Hà Tĩnh đã phát hiện, khống chế 3 thanh niên có hành vi trộm cắp xe máy ở tỉnh Quảng Trị, đang lưu thông ra tỉnh Nghệ An.

2 trong 3 nam thanh niên bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ do có hành vi trộm cắp xe máy.

Lúc 9h40' ngày 18/5, tổ công tác của Công an tỉnh Hà Tĩnh do Đại úy Trần Anh Cường – Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh) làm tổ trưởng cùng 6 cán bộ, chiến sĩ tiến hành tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông.

Khi tới Km 16+800 quốc lộ 8 - khu vực ngã ba giao giữa quốc lộ 8 với tỉnh lộ 552 ở thôn Châu Lĩnh, xã Đức Thọ, tổ công tác phát hiện 3 nam thanh niên đi trên 2 xe mô tô không gắn biển số, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, gây nguy hiểm cho người và các phương tiện khác.

Tổ công tác đã dừng 1 phương tiện chở 2 thanh niên để kiểm tra. Nam thanh niên còn lại không chấp hành, điều khiển xe máy bỏ chạy. Tuy nhiên, khi tới đoạn Km 16+00 quốc lộ 8, đối tượng này đã bị tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh) đang làm nhiệm vụ trên tuyến khống chế.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác nhận thấy 2 phương tiện đều không có giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, phần ổ khóa có dấu hiệu bị cạy phá, 2 đầu dây điện được nối lại với nhau. Trong cốp xe có nhiều dụng cụ như tua vít đầu dẹt, kìm và các vật dụng khác, nghi là công cụ các đối tượng sử dụng để mở khóa xe máy.

Trong cốp xe máy có nhiều dụng cụ được cho là để sử dụng thực hiện hành vi trộm cắp.

Tiến hành đấu tranh khai thác nhanh, 3 nam thanh niên khai báo thông tin cá nhân ban đầu là Lê Đức Th. (SN 2009, trú phường Trảng Dài, thành phố Đồng Nai); Lê Hoàng V. (SN 2008) và Lê Văn H. (SN 2010, cùng trú tại xã Mỹ Đức, thành phố Hà Nội).

Cả 3 khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp xe máy khi đi trên đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Trị). Nhóm này dự tính di chuyển sang tỉnh Nghệ An, tuy nhiên, khi đến địa phận xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh thì bị lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu của tội phạm, tổ công tác đã phối hợp với Công an xã Đức Thọ và Công an xã Tuyên Hóa điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

