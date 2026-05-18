Khống chế 3 thanh niên trộm cắp xe máy, bỏ chạy khi gặp CSGT Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên quốc lộ 8, tổ công tác của Công an Hà Tĩnh đã phát hiện, khống chế 3 thanh niên có hành vi trộm cắp xe máy ở tỉnh Quảng Trị, đang lưu thông ra tỉnh Nghệ An.
Lúc 9h40' ngày 18/5, tổ công tác của Công an tỉnh Hà Tĩnh do Đại úy Trần Anh Cường – Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh) làm tổ trưởng cùng 6 cán bộ, chiến sĩ tiến hành tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông.
Khi tới Km 16+800 quốc lộ 8 - khu vực ngã ba giao giữa quốc lộ 8 với tỉnh lộ 552 ở thôn Châu Lĩnh, xã Đức Thọ, tổ công tác phát hiện 3 nam thanh niên đi trên 2 xe mô tô không gắn biển số, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, gây nguy hiểm cho người và các phương tiện khác.
Tổ công tác đã dừng 1 phương tiện chở 2 thanh niên để kiểm tra. Nam thanh niên còn lại không chấp hành, điều khiển xe máy bỏ chạy. Tuy nhiên, khi tới đoạn Km 16+00 quốc lộ 8, đối tượng này đã bị tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh) đang làm nhiệm vụ trên tuyến khống chế.
Quá trình kiểm tra, tổ công tác nhận thấy 2 phương tiện đều không có giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, phần ổ khóa có dấu hiệu bị cạy phá, 2 đầu dây điện được nối lại với nhau. Trong cốp xe có nhiều dụng cụ như tua vít đầu dẹt, kìm và các vật dụng khác, nghi là công cụ các đối tượng sử dụng để mở khóa xe máy.
Tiến hành đấu tranh khai thác nhanh, 3 nam thanh niên khai báo thông tin cá nhân ban đầu là Lê Đức Th. (SN 2009, trú phường Trảng Dài, thành phố Đồng Nai); Lê Hoàng V. (SN 2008) và Lê Văn H. (SN 2010, cùng trú tại xã Mỹ Đức, thành phố Hà Nội).
Cả 3 khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp xe máy khi đi trên đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Trị). Nhóm này dự tính di chuyển sang tỉnh Nghệ An, tuy nhiên, khi đến địa phận xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh thì bị lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra.
Xét thấy vụ việc có dấu hiệu của tội phạm, tổ công tác đã phối hợp với Công an xã Đức Thọ và Công an xã Tuyên Hóa điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Trong tháng 4/2026, toàn quốc xảy ra 276 vụ cháy, làm chết 13 người, làm bị thương 14 người, thiệt hại về tài sản ước tính sơ bộ thành tiền khoảng 43,14 tỷ đồng; toàn quốc xảy ra 01 vụ nổ, làm chết 02 người.
Trước diễn biến phức tạp của tai nạn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đưa video va chạm thực tế vào tuyên truyền tại doanh nghiệp vận tải và đơn vị sát hạch giấy phép lái xe.
Sau cú đẩy khiến người hàng xóm ngã đập đầu xuống nền sân, chấn thương sọ não và tử vong, bị cáo Lê Đình Tâm (trú xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) bị TAND khu vực 1 tuyên phạt 7 năm tù giam về tội "Cố ý gây thương tích".
Tại làng nghề chế biến hến ở xã Đức Minh (Hà Tĩnh), các lò luộc hến đỏ lửa liên tục để phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, việc sử dụng củi, than cùng nhiều vật liệu dễ cháy trong điều kiện thời tiết nắng nóng khiến nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn.
Thời gian qua, nhiều người tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 8 (Hà Tĩnh) không khỏi lo lắng khi tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Sau gần 3 năm lẩn trốn tại Angola, 2 đối tượng giữ vai trò tích cực trong đường dây đánh bạc từng bị triệt phá tại Hà Tĩnh đã trở về nước đầu thú sau quá trình vận động, thuyết phục của lực lượng công an.
Với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các phương án, trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông ở Hà Tĩnh cơ bản được đảm bảo, tạo điều kiện cho người dân vui chơi an toàn.
Trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, dù lượng phương tiện lưu thông trên các tuyến đường có tăng lên nhưng nhìn chung tình hình giao thông ở Hà Tĩnh vẫn khá thông thoáng, thuận lợi.