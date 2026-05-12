Liều lĩnh trộm xe máy ngay trước trụ sở công an

(Baohatinh.vn) - Đối tượng Trần Hậu Phúc đã liều lĩnh trộm xe máy của một công dân khi người này đến giải quyết thủ tục hành chính tại Đội Địa bàn Thạch Hà, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Công an xã Thạch Hà vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Hậu Phúc (SN 1980, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, đơn vị tiếp nhận tin báo của ông P.Q.T. (trú xã Gia Hanh, Hà Tĩnh) về việc bị mất xe máy Honda Airblade BKS 38C1-181.45. Thời điểm xảy ra vụ việc, chiếc xe được dựng trước khu vực Đội Địa bàn Thạch Hà - Phòng CSGT, Công an tỉnh Hà Tĩnh khi ông T. vào giải quyết thủ tục hành chính.

Cơ quan công an tống đạt các quyết định khởi tố đối với Trần Hậu Phúc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thạch Hà đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát địa bàn, truy xét đối tượng liên quan. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định Trần Hậu Phúc là người thực hiện hành vi trộm cắp và nhanh chóng tiến hành bắt giữ.

Theo cơ quan công an, Phúc là đối tượng từng có 2 tiền án và 1 tiền sự liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản. Dù đã nhiều lần vi phạm pháp luật nhưng đối tượng vẫn tiếp tục tái phạm với thủ đoạn manh động, liều lĩnh.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Thạch Hà tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

"Ngừa" bà hoả ghé thăm trong dịp nghỉ lễ

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở các tổ chức, doanh nghiệp và người dân đảm bảo an toàn, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy, nổ trong kỳ nghỉ lễ.
Truy tìm nghi phạm liên quan vụ người phụ nữ tử vong ở Sơn Tiến

Sau vụ người phụ nữ tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương ở xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định truy tìm người đối với Hà Huy Thập (SN 1974, trú thôn An Thịnh) để phục vụ điều tra vụ án “Giết người”.
