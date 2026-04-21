Vận động thành công đối tượng truy nã ra đầu thú

(Baohatinh.vn) - Sau thời gian vận động và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận đối tượng truy nã Lê Đức Mạnh ra đầu thú.
Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã vận động thành công đối tượng truy nã Lê Đức Mạnh (SN 16/6/2007, trú tại xã Hương Sơn) ra đầu thú.
Trước đó, Mạnh bị Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn (cũ) hủy quyết định cho hưởng án treo và buộc chấp hành 18 tháng tù giam về các tội "Trộm cắp tài sản", "Cố ý gây thương tích" nhưng đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương nhằm trốn tránh việc chấp hành án.
Ngày 31/3/2025, Cơ quan Thi hành án hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định truy nã số 27/QĐTN-CQTHAHS-PC10 đối với Lê Đức Mạnh về hành vi trốn thi hành án.
Ngay sau khi ra quyết định truy nã, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, thu thập các thông tin có liên quan. Qua xác minh, Lê Đức Mạnh thường xuyên thay đổi chỗ ở, lẩn trốn tại nhiều địa phương, rất ít khi liên hệ với người thân, có nhiều thời điểm chủ động cắt đứt hoàn toàn liên lạc với gia đình.
Tuy nhiên, sau thời gian kiên trì nắm tình hình, tiếp cận, tuyên truyền, vận động của lực lượng chức năng, đến ngày 20/4/2026, Lê Đức Mạnh đã đến trụ sở Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Hà Tĩnh để đầu thú.
Hiện nay, Lê Đức Mạnh đã được áp giải và bàn giao cho Trại Tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh để chấp hành án theo đúng quy định.
