Xe tải va chạm xe đạp điện, 1 người tử vong

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ở xã Toàn Lưu. Ảnh công an cung cấp.

Vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng xảy ra lúc 8h30' ngày 27/5 trên đường tỉnh 550 (ĐT.550 - đường từ cầu vượt tuyến tránh quốc lộ 1 lên ngã ba Khe Giao) thuộc địa phận xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh.

Vào thời gian trên, xe tải chở vật liệu xây dựng BKS 38C - 146.xx do tài xế Đặng Th. (SN 1986, trú thôn Khe Giao 1, xã Toàn Lưu) điều khiển lưu thông trên đường tỉnh 550 theo hướng ngã ba Khe Giao đi phường Thành Sen.

Khi tới Km 22+700 qua thôn Vĩnh Cát, xã Toàn Lưu, xe tải xảy ra va chạm với xe đạp điện do ông Đậu Khắc Th. (SN 1959, trú tại thôn Vĩnh Cát, xã Toàn Lưu) cầm lái. Va chạm mạnh khiến ông Th. tử vong tại chỗ, xe đạp điện hư hỏng nặng.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Toàn Lưu phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh và đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, điều tra làm rõ vụ TNGT.

