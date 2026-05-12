Xe tải va chạm xe máy điện, 2 mẹ con ở Hà Tĩnh tử vong

(Baohatinh.vn) - Cú va chạm mạnh với xe tải chở đất trên tuyến đường huyện 36 ở xã Trường Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) khiến 2 mẹ con đi xe máy điện tử vong tại chỗ.
Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 14h ngày 12/5 tại tuyến đường huyện 36 (ĐH.36) đoạn gần cổng chào thôn Phúc Trường, xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh.
Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, xe ô tô tải chở vật liệu xây dựng mang BKS 37C-128.xx do tài xế Nguyễn Thái C. (SN 1992, trú thôn Tân Tiến, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, đã xảy ra va chạm với xe máy điện không rõ biển số do ông Nguyễn Huy T. (SN 1970, trú thôn Phúc Trường, xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh) cầm lái, chở theo mẹ là cụ Nguyễn Thị S. (SN 1940, trú thôn Phúc Trường, xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh).
Hậu quả vụ TNGT khiến ông T. và cụ S. tử vong tại chỗ; xe máy điện hư hỏng.
Tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an xã và các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường làm rõ sự việc.
