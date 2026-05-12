Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

An ninh trật tự

Xe tải va chạm xe máy điện, 2 mẹ con ở Hà Tĩnh tử vong

Văn Đức
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Cú va chạm mạnh với xe tải chở đất trên tuyến đường huyện 36 ở xã Trường Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) khiến 2 mẹ con đi xe máy điện tử vong tại chỗ.

bqbht_br_tngt.jpg
Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 mẹ con tử vong ở xã Trường Lưu.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 14h ngày 12/5 tại tuyến đường huyện 36 (ĐH.36) đoạn gần cổng chào thôn Phúc Trường, xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, xe ô tô tải chở vật liệu xây dựng mang BKS 37C-128.xx do tài xế Nguyễn Thái C. (SN 1992, trú thôn Tân Tiến, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, đã xảy ra va chạm với xe máy điện không rõ biển số do ông Nguyễn Huy T. (SN 1970, trú thôn Phúc Trường, xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh) cầm lái, chở theo mẹ là cụ Nguyễn Thị S. (SN 1940, trú thôn Phúc Trường, xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh).

Hậu quả vụ TNGT khiến ông T. và cụ S. tử vong tại chỗ; xe máy điện hư hỏng.

Tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an xã và các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường làm rõ sự việc.

Tin liên quan

Tags:

#Tai nạn giao thông làm chết 2 người #Tai nạn 2 người chết #Tai nạn 2 người chết ở Hà Tĩnh #Tai nạn giao thông 2 người chết #Tai nạn giao thông ở Trường Lưu #Tai nạn 2 người chết ở xã Trường Lưu

Chủ đề An toàn giao thông

Chủ đề Tai nạn giao thông

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

"Ngừa" bà hoả ghé thăm trong dịp nghỉ lễ

"Ngừa" bà hoả ghé thăm trong dịp nghỉ lễ

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở các tổ chức, doanh nghiệp và người dân đảm bảo an toàn, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy, nổ trong kỳ nghỉ lễ.
Truy tìm nghi phạm liên quan vụ người phụ nữ tử vong ở Sơn Tiến

Truy tìm nghi phạm liên quan vụ người phụ nữ tử vong ở Sơn Tiến

Sau vụ người phụ nữ tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương ở xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định truy tìm người đối với Hà Huy Thập (SN 1974, trú thôn An Thịnh) để phục vụ điều tra vụ án “Giết người”.
Giao thông Hà Tĩnh thông thoáng trong kỳ nghỉ lễ

Giao thông Hà Tĩnh thông thoáng trong kỳ nghỉ lễ

Các tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh đã phát huy tối đa "tác dụng kép" khi vừa rút ngắn thời gian di chuyển cho người dân, vừa "chia lửa" cho các tuyến giao thông trên địa bàn, góp phần đảm bảo an toàn trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!