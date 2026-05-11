Hàng quán, biển quảng cáo lấn chiếm hành lang ATGT trên quốc lộ 8

Không để "khoảng trống" về ANTT mùa du lịch biển 06/05/2026 13:31 Để đảm bảo an ninh trật tự mùa du lịch biển, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động, triển khai đồng bộ các giải pháp, tạo môi trường du lịch an toàn, minh bạch.

Vận động 2 đối tượng trốn truy nã ở Angola về nước đầu thú 06/05/2026 10:58 Sau gần 3 năm lẩn trốn tại Angola, 2 đối tượng giữ vai trò tích cực trong đường dây đánh bạc từng bị triệt phá tại Hà Tĩnh đã trở về nước đầu thú sau quá trình vận động, thuyết phục của lực lượng công an.

Thông tin mới nhất về vụ cháy ô tô ở cây xăng khiến 2 thanh niên tử vong 05/05/2026 15:05 Qua khám nghiệm hiện trường và quan sát tử thi, công an đưa ra nhận định về nguyên nhân 2 người tử vong khi ô tô bốc cháy ở cây xăng.

“Giải cứu” vỉa hè tại các phường trung tâm Hà Tĩnh: Vì sao khó giữ hơn khó dọn? 05/05/2026 13:59 Dù các phường trung tâm Hà Tĩnh đã quyết liệt ra quân lập lại trật tự đô thị, song tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè vẫn diễn ra phổ biến...

Phát hiện thi thể nghi là nam giới trên núi Thiên Nhẫn 04/05/2026 13:04 Thi thể nghi là nam giới được phát hiện trên núi Thiên Nhẫn, cách vị trí nghi phạm giết người ở Sơn Tiến (Hà Tĩnh) bỏ lại xe máy chừng 700m.

Hà Tĩnh: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ 03/05/2026 17:24 Với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các phương án, trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông ở Hà Tĩnh cơ bản được đảm bảo, tạo điều kiện cho người dân vui chơi an toàn.

Công an phường Thành Sen ngăn chặn 30 "báo thủ" đua xe trái phép 03/05/2026 10:22 Từ 30/4 đến nay, Công an phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đã phát hiện và xử lý 30 trường hợp thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe tốc độ cao, gây mất ANTT.

Cháy cà phê Phong ở phường Thành Sen 02/05/2026 19:42 Vụ cháy xảy ra tại quán cà phê Phong, trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Thành Sen, Hà Tĩnh.

Danh tính 2 đối tượng cướp tiệm vàng táo tợn ở Đức Thọ 01/05/2026 23:12 Lực lượng Công an Hà Tĩnh đã bắt gọn 2 đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng táo tợn tại xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) và thu giữ tang vật để làm rõ hành vi phạm tội.

Khẩn trương truy bắt nghi phạm vụ cướp tiệm vàng ở Đức Thọ 01/05/2026 20:18 Lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm nữ và đang khẩn trương truy bắt nghi phạm nam liên quan đến vụ cướp tiệm vàng xảy ra trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Ô tô bốc cháy trong cây xăng, 2 người trên xe tử vong 01/05/2026 17:52 Vụ cháy ô tô xảy ra tại cây xăng ở xã Thăng Điền (thành phố Đà Nẵng) khiến 2 người trong xe tử vong tại chỗ, hiện trường đang được phong tỏa để điều tra nguyên nhân.

Hà Tĩnh: 427 trường hợp vi phạm giao thông bị xử phạt trong 2 ngày nghỉ lễ 01/05/2026 17:03 427 trường hợp vi phạm an toàn giao thông sau 2 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh lập biên bản xử phạt số tiền gần 640 triệu đồng.

"Xuyên" lễ cấp định danh điện tử cho công dân "nhí" 01/05/2026 10:21 Công an Hà Tĩnh tăng cường cán bộ trực "xuyên" dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ thu nhận, cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 cho công dân từ 6 đến dưới 14 tuổi.

Tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông dịp nghỉ lễ 01/05/2026 08:03 Để đảm bảo cho người dân có kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 an toàn, lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh đã tăng cường xử lý vi phạm giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ...

Tài xế mải dùng điện thoại, tông xe làm nữ lao công tử vong 30/04/2026 15:23 Nguyễn Trọng Tuân vừa lái ôtô vừa dùng điện thoại nên đã tông chết nữ công nhân môi trường đang làm việc.

"Ngừa" bà hoả ghé thăm trong dịp nghỉ lễ 30/04/2026 14:00 Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở các tổ chức, doanh nghiệp và người dân đảm bảo an toàn, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy, nổ trong kỳ nghỉ lễ.

Bắt giữ "ông trùm" và 14 đối tượng cộm cán trong đường dây ma túy lớn 30/04/2026 10:39 Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an Hà Tĩnh vừa bắt giữ 15 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Xử phạt 7,5 triệu đồng người xúc phạm lãnh đạo, chính quyền xã trên facebook 29/04/2026 13:47 Người đàn ông sinh năm 1959 thường xuyên đăng tải các bài viết có nội dung trái chiều trên mạng xã hội, liên quan đến quá trình giải quyết đơn thư đất đai. Một trong số đó có nội dung xúc phạm, xuyên tạc về lãnh đạo, chính quyền xã Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Cháy 2 ki-ốt hàng tạp hoá tại Sơn Tây lúc rạng sáng 29/04/2026 07:27 Vụ hoả hoạn xảy ra tại 2 ki-ốt hàng tạp hoá thuộc khu vực chợ Hà Tân, xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) vào rạng sáng nay khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Xác minh nữ sinh chạy xe điện tốc độ cao, đăng lên mạng xã hội 28/04/2026 16:11 Một video được đăng tải trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh nữ sinh ở Hà Tĩnh chở theo người ngồi sau, điều khiển xe máy điện chạy tốc độ cao, phương tiện có dấu hiệu nghi đã bị độ.

Truy tìm nghi phạm liên quan vụ người phụ nữ tử vong ở Sơn Tiến 28/04/2026 07:42 Sau vụ người phụ nữ tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương ở xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định truy tìm người đối với Hà Huy Thập (SN 1974, trú thôn An Thịnh) để phục vụ điều tra vụ án “Giết người”.

Người phụ nữ ở xã Sơn Tiến tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương 27/04/2026 21:28 Người dân xã Sơn Tiến (tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện một phụ nữ tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương trên cơ thể. Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ.

Tiệm vàng bị kẻ gian lừa cầm cố vàng giả chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng 27/04/2026 17:02 Đinh Văn Cường khai nhận, toàn bộ số kiềng đeo cổ, lắc tay vàng mà đối tượng mang đến hiệu vàng cầm cố đều là vàng giả, được đặt mua từ một tài khoản mạng xã hội zalo.

Nguy hiểm rình rập trên tuyến đường dài gần 6 km ở Đức Đồng 27/04/2026 07:50 Tuyến đường từ cầu Cố Bá đến cầu Đồng Văn (xã Đức Đồng, Hà Tĩnh) dài gần 6 km, đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT, trở thành nỗi lo đối với người dân mỗi khi lưu thông qua đây.

Giao thông Hà Tĩnh thông thoáng trong kỳ nghỉ lễ 27/04/2026 05:45 Các tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh đã phát huy tối đa "tác dụng kép" khi vừa rút ngắn thời gian di chuyển cho người dân, vừa "chia lửa" cho các tuyến giao thông trên địa bàn, góp phần đảm bảo an toàn trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Va chạm với xe bồn, người phụ nữ đi xe máy tử vong 26/04/2026 20:24 Vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên địa bàn xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) khiến người điều khiển xe máy tử vong.

Xe chở đoàn du khách lao xuống vực 100m, 2 người tử vong 26/04/2026 18:38 Xe chở đoàn khách du lịch từ Hà Nội đi suối nước nóng tại Sơn La lao xuống vực khi qua tuyến đường liên xã khiến hai người tử vong, 6 người bị thương.

Gác cho dân nghỉ lễ an toàn, bình yên 26/04/2026 10:21 Công an Hà Tĩnh tăng cường lực lượng, phương tiện, ứng trực 24/24h; chủ động trong mọi tình huống, bảo đảm tuyệt đối ANTT trong hai kỳ nghỉ lễ.