Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

An ninh trật tự

Hàng quán, biển quảng cáo lấn chiếm hành lang ATGT trên quốc lộ 8

Ngọc Khánh
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, nhiều người tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 8 (Hà Tĩnh) không khỏi lo lắng khi tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

bqbht_br_18.jpg
Quốc lộ 8 là tuyến giao thông huyết mạch nối Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo với nhiều địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh. Mỗi ngày, tuyến đường này có nhiều phương tiện lưu thông, trong đó có nhiều xe container và xe tải trọng lớn.
bqbht_br_16-6906.jpg
bqbht_br_15-1378.jpg
Tại khu vực ngã ba Nầm (xã Tứ Mỹ), hoạt động mua bán của các tiểu thương diễn ra nhộn nhịp. Đáng nói, có nhiều hộ kinh doanh chiếm dụng hành lang an toàn giao thông để bày bán hàng hóa ngay sát mép quốc lộ 8.
bqbht_br_14-8836.jpg
Nhiều biển quảng cáo được đặt sát mép đường khiến tầm nhìn của người tham gia giao thông bị thu hẹp, nhất là trong các thời điểm đông phương tiện qua lại.
bqbht_br_2-3844.jpg
bqbht_br_3-5849.jpg
Thậm chí, một cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng tập kết gạch ngay sát mép đường. Xe bốc xếp hàng thường xuyên dừng đỗ ven quốc lộ 8. Khu vực này lại nằm ngay khúc cua khiến các phương tiện lưu thông qua đây gặp nhiều khó khăn, nguy cơ xảy ra tai nạn luôn hiện hữu.
bqbht_br_12-3307.jpg
Không khó để bắt gặp hình ảnh vật liệu xây dựng được tập kết sát lề đường. Anh Nguyễn Hải Nam - lái xe đường dài (xã Đức Thọ) chia sẻ: "Tôi thường xuyên vận chuyển hàng hóa đi qua tuyến đường này. Tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông khiến tôi hết sức lo lắng. Vào những thời điểm phương tiện qua lại đông đúc, các phương tiện khó tránh nhau, nguy cơ cao xảy ra tai nạn".
bqbht_br_4-3306.jpg
Bà Nguyễn Thị An (xã Tứ Mỹ) cho hay: “Mỗi lần di chuyển qua đây, tôi đều thấy rất lo. Xe tải trọng lớn chạy nhiều, trong khi hàng quán và biển quảng cáo dựng sát đường nên rất khó quan sát, nhất là với người lớn tuổi”.
bqbht_br_11-9908.jpg
Người dân vô tư sửa xe máy ngay trên mép quốc lộ 8 đoạn qua địa bàn xã Tứ Mỹ, bất chấp dòng phương tiện đang lưu thông với tốc độ khá cao.
bqbht_br_7.jpg
Một cửa hàng sửa chữa, kinh doanh xe máy nằm ngay vị trí khúc cua trên quốc lộ 8 đoạn qua xã Tứ Mỹ cũng tận dụng hành lang giao thông để bày bán phương tiện. Ông Nguyễn Kiều Hưng - Chủ tịch UBND xã Tứ Mỹ cho biết: “Dù địa phương đã tăng cường tuyên truyền, đồng thời tổ chức tháo dỡ một số biển quảng cáo, công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông, song việc xử lý triệt để vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp chấn chỉnh tình trạng này, góp phần bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến”.
bqbht_br_8-673.jpg
Một cửa hàng bán vịt ngay trên vỉa hè, sát làn xe chạy trên tuyến quốc lộ 8 qua địa bàn xã Đức Thọ.
bqbht_br_21.jpg
Tại khu vực khúc cua trên tuyến quốc lộ 8 qua địa bàn xã Đức Thịnh, biển quảng cáo dựng sát mép đường, che khuất tầm nhìn của người đi đường. “Việc đặt các biển quảng cáo ngay trên vỉa hè khiến chúng tôi bị hạn chế tầm quan sát, nhất là tại các ngã ba, ngã tư. Nhiều biển báo giao thông cũng bị che khuất, tiềm ẩn nhiều nguy cơ va quệt khi tham gia giao thông", anh Bùi Quang Hòa (xã Đức Thịnh) bày tỏ lo ngại.
bqbht_br_20-5773.jpg
Để giải quyết thực trạng này không chỉ cần sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng mà còn đòi hỏi ý thức chấp hành của mỗi người dân, nhằm trả lại hành lang thông thoáng, đảm bảo an toàn cho tuyến giao thông huyết mạch của Hà Tĩnh.

Tin liên quan

Tags:

#quốc lộ 8 #an toàn giao thông #lấn chiếm hành lang #Hà Tĩnh

Chủ đề An toàn giao thông

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

"Ngừa" bà hoả ghé thăm trong dịp nghỉ lễ

"Ngừa" bà hoả ghé thăm trong dịp nghỉ lễ

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở các tổ chức, doanh nghiệp và người dân đảm bảo an toàn, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy, nổ trong kỳ nghỉ lễ.
Truy tìm nghi phạm liên quan vụ người phụ nữ tử vong ở Sơn Tiến

Truy tìm nghi phạm liên quan vụ người phụ nữ tử vong ở Sơn Tiến

Sau vụ người phụ nữ tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương ở xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định truy tìm người đối với Hà Huy Thập (SN 1974, trú thôn An Thịnh) để phục vụ điều tra vụ án “Giết người”.
Giao thông Hà Tĩnh thông thoáng trong kỳ nghỉ lễ

Giao thông Hà Tĩnh thông thoáng trong kỳ nghỉ lễ

Các tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh đã phát huy tối đa "tác dụng kép" khi vừa rút ngắn thời gian di chuyển cho người dân, vừa "chia lửa" cho các tuyến giao thông trên địa bàn, góp phần đảm bảo an toàn trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Gác cho dân nghỉ lễ an toàn, bình yên

Gác cho dân nghỉ lễ an toàn, bình yên

Công an Hà Tĩnh tăng cường lực lượng, phương tiện, ứng trực 24/24h; chủ động trong mọi tình huống, bảo đảm tuyệt đối ANTT trong hai kỳ nghỉ lễ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!