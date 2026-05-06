Nỗi lo mất an toàn giao thông trên quốc lộ 15A đoạn qua xã Đồng Lộc

Hà Vân
(Baohatinh.vn) - Trên tuyến quốc lộ 15A đoạn qua xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh), nhiều năm nay hạ tầng giao thông chưa được đầu tư đồng bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trên tuyến quốc lộ 15A đoạn qua xã Đồng Lộc, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông khá đông. Tuy nhiên, tại các ngã ba, ngã tư trên tuyến vẫn còn nhiều bất cập, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại của người dân.
Tuyến quốc lộ 15A qua xã Đồng Lộc dài khoảng 13km, có nhiều ngã ba, ngã tư tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất lớn.
Tại ngã tư giao nhau giữa quốc lộ 15A và đường ĐH.37 (đoạn qua thôn Đông Phong, xã Đồng Lộc) luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Tại nút giao này, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông khá đông nhưng không có hệ thống biển báo và đèn tín hiệu. Bên cạnh đó, tầm nhìn tại nút giao bị che khuất nên thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.
Ông Lê Trọng Thiện - Bí thư Chi bộ thôn Đông Phong (xã Đồng Lộc - người bên phải) cho biết: "Tại nút giao này, va chạm giao thông thường xuyên xảy ra. Cách đây khoảng 1 tháng, đã xảy ra một vụ tai nạn khiến 1 người tử vong. Chúng tôi mong muốn các cấp, ngành liên quan sớm quan tâm đầu tư đồng bộ hệ thống biển báo, đèn tín hiệu để đảm bảo an toàn khi lưu thông qua đây".
Còn tại ngã tư giao nhau giữa quốc lộ 15A với đường ĐH.35 đoạn qua thôn Vĩnh Xá, tình trạng mất an toàn giao thông cũng diễn ra tương tự. Khu vực này chưa được lắp đặt biển báo, đèn tín hiệu, trong khi tầm nhìn ở các hướng đều bị che khuất bởi cây cối, quán hàng và nhà dân, khiến nguy cơ xảy ra tai nạn luôn ở mức cao.
Các phương tiện khi lưu thông qua đây thường phải dừng chờ khá lâu để quan sát, nhường đường rồi mới dám di chuyển.
Ngoài việc thiếu hệ thống biển báo và đèn tín hiệu, dọc hai bên tuyến đường còn tồn tại nhiều đoạn mương thoát nước không có nắp đậy, thiếu rào chắn bảo vệ. Bởi vậy, vào ban đêm hoặc trong điều kiện thời tiết xấu, tầm nhìn hạn chế, người đi đường rất dễ rơi xuống mương.
Ông Phạm Văn Sơn (thôn Vĩnh Xá, xã Đồng Lộc - người bên phải) bày tỏ lo lắng: “Mương thoát nước rộng khoảng 1,2m nhưng không có nắp đậy, cũng không có rào chắn bảo vệ nên mỗi khi đi qua, người dân đều rất bất an. Thực tế đã có nhiều trường hợp bị rơi xuống mương, nguy cơ mất an toàn là rất lớn".
Mặt khác, tại các nút giao ngã ba, ngã tư và những khúc cua trên tuyến, mặt đường ở một số đoạn đã xuống cấp, xuất hiện tình trạng hư hỏng, bong tróc. Điều này không chỉ gây khó khăn cho việc lưu thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Các nút giao ngã ba, ngã tư trên tuyến quốc lộ 15A đoạn qua địa bàn xã vẫn còn mất an toàn giao thông; trong khi đó, nguồn lực của địa phương còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu đầu tư, khắc phục đồng bộ. Chúng tôi đề nghị các cấp, ngành quan tâm bố trí kinh phí, sớm triển khai đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông tại các nút giao. Việc triển khai các giải pháp đồng bộ và kịp thời sẽ góp phần quan trọng đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

Ông Phan Anh Đức – Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Lộc

Video: Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông tại các nút giao trên tuyến quốc lộ 15A đoạn qua xã Đồng Lộc.

