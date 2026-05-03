“Ngộp thở” vì bãi rác ùn ứ, cháy âm ỉ

(Baohatinh.vn) - Bãi tập kết rác thải sinh hoạt tại thôn Sơn Bằng, xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã ùn ứ hơn 1 tháng nay, gây ô nhiễm nghiêm trọng, trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân địa phương.
Ruồi nhặng sinh sôi dày đặc tại bãi tập kết rác.
Bên trong xưởng đông lạnh nằm cạnh bãi tập kết rác của gia đình anh Trần Văn Trung, ruồi bám trên tường và các vật dụng.
Anh Trần Văn Trung bức xúc cho biết: “Hơn 1 tháng nay, bãi tập kết rác ngay cạnh xưởng không được vận chuyển. Ruồi nhặng bay vào từng lớp, mùi hôi thối nồng nặc. Đặc biệt khi trời mưa, dòi còn bò vào trong nhà, khiến xưởng phải đóng cửa nhiều ngày, không thể sản xuất".
Không chỉ mùi hôi thối, bãi tập kết rác còn liên tục bốc cháy trong nhiều ngày qua. Khói bay nghi ngút, bao trùm cả khu dân cư, kèm theo đó là mùi khét, mùi hôi thối.
Mỗi ngày, lượng lớn rác thải vẫn tiếp tục được người dân đưa đến bãi tập kết. Trong khi đó, việc vận chuyển đi xử lý bị gián đoạn, khiến khối lượng rác tồn đọng ngày càng lớn.
Hiện nay, tình trạng rác thải ùn ứ đang là vấn đề nan giải trên địa bàn xã Lộc Hà. Chính quyền địa phương cũng đã ký hợp đồng với Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh để thực hiện việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải. Tuy nhiên, do khối lượng rác phát sinh ngày càng lớn, trong khi năng lực tiếp nhận và xử lý còn hạn chế nên tình trạng tồn đọng rác vẫn xảy ra. Địa phương đang liên hệ với nhà máy xử lý rác thải ở xã Cổ đạm để hỗ trợ tiếp nhận và xử lý rác thải. Về lâu dài, xã Lộc Hà sẽ đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình phân loại và xử lý rác thải tại nguồn, nhằm giảm tải cho hệ thống thu gom, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân.
Bà Nguyễn Thị Minh - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Lộc Hà
