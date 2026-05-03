“Ngộp thở” vì bãi rác ùn ứ, cháy âm ỉ

Thanh Quý
(Baohatinh.vn) - Bãi tập kết rác thải sinh hoạt tại thôn Sơn Bằng, xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã ùn ứ hơn 1 tháng nay, gây ô nhiễm nghiêm trọng, trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân địa phương.

Bãi tập kết rác thải sinh hoạt tại thôn Sơn Bằng, xã Lộc Hà bị dồn ứ thành từng đống lớn, tồn đọng kéo dài do hơn 1 tháng nay không được xử lý. Ảnh: Hà Phương.
Bãi tập kết rác nằm này nằm sát khu dân cư. Dưới thời tiết nắng nóng, quá trình phân hủy diễn ra nhanh, làm tăng mức độ ô nhiễm.
Ruồi nhặng sinh sôi dày đặc tại bãi tập kết rác.
Bên trong xưởng đông lạnh nằm cạnh bãi tập kết rác của gia đình anh Trần Văn Trung, ruồi bám trên tường và các vật dụng.
Anh Trần Văn Trung bức xúc cho biết: “Hơn 1 tháng nay, bãi tập kết rác ngay cạnh xưởng không được vận chuyển. Ruồi nhặng bay vào từng lớp, mùi hôi thối nồng nặc. Đặc biệt khi trời mưa, dòi còn bò vào trong nhà, khiến xưởng phải đóng cửa nhiều ngày, không thể sản xuất".
Không chỉ mùi hôi thối, bãi tập kết rác còn liên tục bốc cháy trong nhiều ngày qua. Khói bay nghi ngút, bao trùm cả khu dân cư, kèm theo đó là mùi khét, mùi hôi thối.
Các đống rác bốc cháy, lan rộng sang nhiều điểm khác.
Bà Trần Thị Minh (xã Lộc Hà) cho hay: “Từ Tết âm lịch 2026 đến nay, rác ùn ứ mỗi ngày một nhiều, cứ hai ba ngày lại thấy rác bị đốt. Mùi khét, hôi thối phả vào nhà, ăn cơm hay sinh hoạt đều phải đóng kín cửa, rất bất tiện.”
Điều đáng lo ngại, bãi tập kết rác nằm sát Trường THCS Thạch Kim, Trường Tiểu học Thạch Kim và chùa Kim Quang. Môi trường học tập và sinh hoạt tâm linh cũng bị ảnh hưởng bởi khói bụi và mùi rác.
Ông Đặng Tiến Nam (xã Lộc Hà) cho biết: “Mỗi khi bãi tập kết rác bị đốt, chúng tôi không thể thở nổi. Đặc biệt gần trường học, học sinh phải chịu mùi hôi và khói độc hại. Chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương sớm có phương án giải quyết.”
Mỗi ngày, lượng lớn rác thải vẫn tiếp tục được người dân đưa đến bãi tập kết. Trong khi đó, việc vận chuyển đi xử lý bị gián đoạn, khiến khối lượng rác tồn đọng ngày càng lớn.
Theo HTX Dịch vụ vệ sinh môi trường Thạch Kim (xã Lộc Hà), trung bình mỗi tuần, đơn vị sẽ thu gom rác 3–4 lần. Tuy nhiên, do bãi rác xã Hồng Lộc ngừng tiếp nhận và bãi xử lý tại xã Thạch Lạc quá tải, hàng chục tấn rác đã bị ùn ứ tại điểm tập kết rác hơn 1 tháng nay.
Bà Trần Thị Thắm - Giám đốc HTX Dịch vụ vệ sinh môi trường Thạch Kim (xã Lộc Hà) cho hay: “Hiện nay, lượng rác tại bãi tập kết rác thải ở thôn Sơn Bằng ước tính hàng chục tấn. Việc đốt rác chủ yếu do người dân tự ý làm. Hiện nay, HTX phải thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân đổ rác đúng nơi quy định, không vứt bừa bãi ra đường. Chúng tôi mong chính quyền sớm có giải pháp để vận chuyển rác đi xử lý."
Tình trạng rác thải ùn ứ kéo dài tại xã Lộc Hà không chỉ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người dân. Nếu chậm xử lý, sẽ để lại nhiều hệ lụy, gây bức xúc trong Nhân dân. Vì vậy, cần sớm có giải pháp căn cơ, dứt điểm để bảo vệ đời sống và môi trường địa phương.

Hiện nay, tình trạng rác thải ùn ứ đang là vấn đề nan giải trên địa bàn xã Lộc Hà. Chính quyền địa phương cũng đã ký hợp đồng với Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh để thực hiện việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải. Tuy nhiên, do khối lượng rác phát sinh ngày càng lớn, trong khi năng lực tiếp nhận và xử lý còn hạn chế nên tình trạng tồn đọng rác vẫn xảy ra. Địa phương đang liên hệ với nhà máy xử lý rác thải ở xã Cổ đạm để hỗ trợ tiếp nhận và xử lý rác thải. Về lâu dài, xã Lộc Hà sẽ đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình phân loại và xử lý rác thải tại nguồn, nhằm giảm tải cho hệ thống thu gom, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân.

Bà Nguyễn Thị Minh - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Lộc Hà

Video: Bãi tập kết rác thải tại thôn Sơn Bằng, xã Lộc Hà ùn ứ, cháy âm ỉ.

