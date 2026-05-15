Người dân mòn mỏi chờ khắc phục đường sạt lở, xuống cấp

(Baohatinh.vn) - Đường Thống Nhất, đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) bị sạt lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và đe dọa tính mạng, nhà cửa của hàng chục hộ dân.

Đường Thống Nhất đoạn qua các TDP Trung Hậu, Trung Lý (phường Bắc Hồng Lĩnh).

Nhiều năm nay, đường Thống Nhất đoạn qua các TDP Trung Hậu, Trung Lý (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) dọc bờ sông Minh liên tục bị sạt lở, xuống cấp nghiêm trọng. Trận mưa lớn đầu tháng 5 vừa qua tiếp tục khiến mái taluy phía bờ sông tại khu vực TDP Trung Hậu bị sụt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Mái taluy phía bờ sông Minh bị sạt lở sau trận mưa lớn đầu tháng 5 vừa qua.

Theo ghi nhận, mái taluy phía bờ sông Minh bị sạt lở với chiều dài hơn 5m, cao khoảng 2,2m. Nền đường Thống Nhất cũng xuất hiện tình trạng sụt lún, mặt đường lún từ 5 - 10cm trên chiều dài hơn 30m. Vị trí sạt lở chỉ cách khu dân cư hơn 5m, đe doạ an toàn nhà ở của hơn 20 hộ dân ven sông Minh.

Bờ sông Minh bị sạt lở nhiều điểm ảnh hưởng đến mặt đường Thống Nhất.

Ông Nguyễn Công Liên - Tổ trưởng TDP Trung Hậu, phường Bắc Hồng Lĩnh thông tin: “Đường Thống Nhất là tuyến đường giao thông chính của phường Bắc Hồng Lĩnh và xã Đức Quang, có lưu lượng người và phương tiện qua lại lớn. Trong khi đó, hoạt động vận tải hàng hóa trên sông Minh tạo sóng, tác động vào bờ, làm gia tăng nguy cơ sạt lở và mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến đời sống, tâm lý người dân ven sông".

Mặt đường Thống Nhất nứt, gãy tạo rãnh sâu hàng chục cm.

Cùng chung tâm trạng lo lắng, ông Nguyễn Ngọc Thạch - TDP Trung Lý, phường Bắc Hồng Lĩnh cho hay: “Đường Thống Nhất đoạn qua TDP Trung Hậu và Trung Lý đã sạt lở, hư hỏng, xuống cấp từ nhiều năm nay. Sau trận mưa lớn vừa qua, điểm sạt lở càng nghiêm trọng hơn, ăn sâu vào mặt đường. Người dân đã nhiều lần kiến nghị sửa chữa nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục. Đường xuống cấp, nguy hiểm luôn rình rập nên bà con rất mong cơ quan chức năng sớm có phương án xử lý”.

Đường Thống Nhất hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Trước mắt, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến đường Thống Nhất, UBND phường Bắc Hồng Lĩnh đã tiến hành rào chắn khu vực sạt lở, lắp biển cảnh báo và hướng dẫn phân luồng giao thông.

UBND phường Bắc Hồng Lĩnh cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở nguy hiểm trên đường Thống Nhất.

Ông Nguyễn Viết Khanh, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Bắc Hồng Lĩnh cho biết: “Tuyến đường Thống Nhất đoạn qua các TDP Trung Hậu, Trung Lý được dự báo có nguy cơ tiếp tục sụt lún, sạt lở trong mùa mưa bão, ảnh hưởng đến nhà ở của các hộ dân lân cận cũng như hoạt động giao thông đường bộ, đường thủy qua khu vực.

UBND phường đã tổ chức khảo sát, lập dự toán kinh phí và đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan kiểm tra, xem xét hỗ trợ đầu tư công trình xử lý sạt lở bờ sông Minh. Việc xây dựng tuyến kè chống sạt lở dài khoảng 500m là hết sức cấp thiết, nhất là khi mùa mưa bão năm 2026 đang đến gần".

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông, UBND phường Bắc Hồng Lĩnh đã lắp tạm rào chắn.

Trước nguy cơ sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương cùng các hộ dân mong tỉnh và cơ quan chức năng sớm quan tâm đầu tư công trình xử lý sạt lở bờ sông Minh, bảo vệ tuyến đường Thống Nhất và đảm bảo an toàn lâu dài cho khu dân cư ven sông.

Video: Đường Thống Nhất bị sạt lở, xuống cấp nghiêm trọng.

