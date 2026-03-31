Dọn dẹp rác thải “bủa vây” cổng trường sau phản ánh của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sau phản ánh của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh về tình trạng rác thải xây dựng “bủa vây” cổng Trường THCS Đặng Dung (xã Tùng Lộc), địa phương đã vào cuộc xử lý.
Khu vực cổng Trường THCS Đặng Dung xảy ra tình trạng người dân đổ rác thải xây dựng, đất đá với khối lượng lớn.
Sáng 31/3, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đăng tải bài viết “Rác thải xây dựng “bủa vây” quanh cổng trường học” phản ánh tình trạng người dân đổ rác thải xây dựng, đất đá với khối lượng lớn trước khu vực cổng Trường THCS Đặng Dung ở xã Tùng Lộc.
Gần 100 khối đất đá, rác thải xây dựng bị đổ tràn lan ngay trên vỉa hè trước khu vực cổng trường không chỉ gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường mà còn cản trở việc đi lại của người dân và học sinh. Phụ huynh không khỏi lo lắng mỗi khi đưa đón con.
Sau phản ánh của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, UBND xã Tùng Lộc đã cử lực lượng công an làm việc với nhà trường và các hộ dân đổ rác thải, yêu cầu các hộ dân di chuyển số lượng rác trên đến đúng vị trí quy định.
Theo Trung tá Trần Khánh Dương - Phó trưởng Công an xã Tùng Lộc, thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp với nhà trường kiểm tra, nhắc nhở người dân để không tái diễn tình trạng này.
Một số khoản thu tiền “giọt dầu”, sớ giải hạn… tại Di tích Miếu Ao (xã Đồng Tiến) đang khiến người dân băn khoăn khi không được niêm yết rõ ràng, trong khi cách thức quản lý tiền công đức cũng bộc lộ dấu hiệu thiếu minh bạch.
Trước những nguy cơ ngộ độc nghiêm trọng do rượu ngâm gây ra, mỗi người dân Hà Tĩnh cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không sử dụng các loại rượu tự chế không rõ nguồn gốc, thành phần để bảo vệ sức khoẻ.
Từ nhiều tháng nay, hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư giao giữa Quốc lộ 8C với đường Nguyễn Biên (xã Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) không hoạt động, khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.
Sau bão 3-4 tháng, cột điện bị gãy đổ, cáp viễn thông chằng chịt sà xuống đường ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) chưa được xử lý dứt điểm, làm mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng đời sống dân sinh.