Dọn dẹp rác thải “bủa vây” cổng trường sau phản ánh của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh

Sáng 31/3, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đăng tải bài viết “Rác thải xây dựng “bủa vây” quanh cổng trường học” phản ánh tình trạng người dân đổ rác thải xây dựng, đất đá với khối lượng lớn trước khu vực cổng Trường THCS Đặng Dung ở xã Tùng Lộc.

Gần 100 khối đất đá, rác thải xây dựng bị đổ tràn lan ngay trên vỉa hè trước khu vực cổng trường không chỉ gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường mà còn cản trở việc đi lại của người dân và học sinh. Phụ huynh không khỏi lo lắng mỗi khi đưa đón con.

Sau phản ánh của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, UBND xã Tùng Lộc đã cử lực lượng công an làm việc với nhà trường và các hộ dân đổ rác thải, yêu cầu các hộ dân di chuyển số lượng rác trên đến đúng vị trí quy định.

Theo Trung tá Trần Khánh Dương - Phó trưởng Công an xã Tùng Lộc, thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp với nhà trường kiểm tra, nhắc nhở người dân để không tái diễn tình trạng này.