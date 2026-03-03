Kinh doanh, sử dụng “hoa tiền”: Coi chừng phạm pháp!

Thời gian này, trên các nền tảng mạng xã hội như: Facebook, TikTok, Zalo…, hàng loạt tài khoản cá nhân, fanpage nhận đặt làm hoa tiền với đủ kiểu dáng, mẫu mã xuất hiện dày đặc. Từ hoa hồng, hoa hướng dương đến các bó thiết kế theo hình trái tim, giỏ hoa…, tất cả đều được kết bằng tiền thật với nhiều mệnh giá khác nhau như: 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng, thậm chí 500.000 đồng. Hình ảnh những bó hoa xếp tầng cầu kỳ, đính kèm phụ kiện bắt mắt thu hút nhiều người để làm quà tặng. Đặc biệt, khi Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 cận kề, dịch vụ này càng trở nên sôi động.

Tiền được kết thành những bó hoa, quà tặng với hình thù, kiểu dáng khác nhau.

Không chỉ sôi động trên không gian mạng, tại các tuyến phố trung tâm phường Thành Sen như: Phan Đình Phùng, Nguyễn Huy Tự, Xuân Diệu…, nhiều cửa hàng hoa tươi cũng kinh doanh hoa kết bằng tiền theo yêu cầu của khách hàng. Theo ghi nhận, giá mỗi bó hoa phụ thuộc vào tổng số tiền khách yêu cầu sử dụng và độ cầu kỳ của mẫu mã. Ngoài số tiền thật được gắn lên hoa, khách hàng phải trả thêm tiền công và chi phí phụ kiện trang trí.

Chị N.T.A – chủ một tiệm hoa trên đường Phan Đình Phùng cho biết: “Từ đầu tháng 3, lượng khách đặt hoa tiền khá đông, trung bình mỗi ngày tôi làm từ 10-15 bó, nhận giao từ khoảng 6 – 8/3. Khi đặt, khách hàng sẽ chuyển khoản trước số tiền cần kết thành hoa, đủ các mệnh giá theo yêu cầu. Ngoài số tiền gắn trên hoa, chi phí phát sinh tiền công dao động từ 50.000 – 100.000 đồng/bó, tùy mẫu mã và thời gian hoàn thiện”.

Nhiều người lựa chọn "hoa tiền" như một món quà thiết thực, nhưng không hề hay biết có thể dẫn đến vi phạm pháp luật.

Với nhiều người, việc lựa chọn “hoa tiền” làm quà tặng được xem là một món quà thiết thực. Chị Đỗ Thị Như Quỳnh (28 tuổi, xã Thạch Khê) chia sẻ: “Tôi thường chọn hoa tiền để tặng mẹ trong ngày 8/3, coi số tiền đó như một khoản biếu tặng, tránh lãng phí khi sử dụng hoa tươi. Tôi có thể đặt theo nhiều kiểu dáng và mức tiền phù hợp với điều kiện kinh tế. Tuy nhiên, không ít lần khi tháo hoa ra, tiền bị nhăn nhúm do ghim, băng dính cố định”.

Thực tế cho thấy, để tạo hình bắt mắt, nhiều cơ sở sử dụng kim bấm, ghim sắt, băng dính hai mặt hoặc keo dán để cố định tiền vào khung. Một số nơi còn cuộn tròn, gấp nếp các tờ tiền thành hình cánh hoa, lá, nụ… Quá trình này dễ khiến tiền bị nhàu, rách. Khi người nhận tháo ra, nếu không cẩn thận, các tờ tiền càng dễ hư hỏng. Nhiều người cho rằng, đây chỉ là hình thức trang trí tạm thời, không ảnh hưởng lớn, song ít ai để ý rằng, việc làm biến dạng, hư hỏng tiền có thể vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ đồng tiền Việt Nam.

Khi kết hoa tiền bằng việc gấp, dán... có thể gây rách, hư hỏng tiền.

Trao đổi về vấn đề này, luật sư Phan Văn Chiều – Giám đốc Công ty TNHH Luật Hà Châu cho biết: "Theo Nghị định 340/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, hành vi hủy hoại tiền Việt Nam trái pháp luật bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng và hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu toàn bộ tang vật, phương tiện thực hiện hành vi vi phạm, giao cơ quan có thẩm quyền xử lý".

Cùng đó, cần phân biệt giữa tiền rách do lưu thông tự nhiên và tiền bị hủy hoại do tác động từ con người. Nếu hành vi gấp, cuộn, dán, ghim làm rách, thủng, biến dạng tờ tiền thì có thể bị xem xét là hành vi hủy hoại tiền Việt Nam.

Dù mục đích chỉ là làm quà tặng, không nhằm trục lợi từ việc làm hư hỏng tiền, nhưng nếu hậu quả xảy ra, cá nhân thực hiện vẫn có thể bị xử phạt theo quy định.

Kinh doanh, sử dụng "hoa tiền", người dân dễ vướng vi phạm pháp luật.

Ngày 8/3 là dịp để bày tỏ sự trân trọng, yêu thương đối với phụ nữ. Tuy nhiên, việc chạy theo trào lưu “hoa tiền” mà không tìm hiểu kỹ quy định pháp luật có thể dẫn đến hệ lụy không đáng có.

Cận kề 8/3, mỗi người dân cần tỉnh táo, lựa chọn cách thể hiện tình cảm văn minh, đúng quy định; thay vì sử dụng tiền thật để trang trí, người dân có thể lựa chọn các hình thức quà tặng khác vừa ý nghĩa, vừa đảm bảo an toàn pháp lý.