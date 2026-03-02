7 cán bộ sĩ quan Bộ CHQS Hà Tĩnh được điều động, bổ nhiệm vị trí mới

(Baohatinh.vn) - Sáng 2/3, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định công tác cán bộ cho 7 đồng chí sĩ quan đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh.
Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã công bố các quyết định của Chính ủy Quân khu 4 về công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.
Theo các quyết định, Thượng tá Nguyễn Đình Hoàng – Trung đoàn trưởng Trung đoàn 841 được điều động giữ chức Phó Chỉ huy trưởng, Ban CHPT Khu vực 1 – Nam Hồng Lĩnh; Trung tá Phạm Thanh Hùng – Trưởng ban Chính sách, Phòng Chính trị giữ chức Chủ nhiệm Chính trị Ban CHPT Khu vực 1 – Nam Hồng Lĩnh; Trung tá Nguyễn Bá Phúc – Phó Trưởng ban Quân lực giữ chức Trưởng ban Công binh; Trung tá Nguyễn Trọng Thịnh – Phó Trưởng ban Tác huấn giữ chức Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban CHPT Khu vực 3 – Kỳ Anh; Trung tá Nguyễn Tiến Tuẫn – Phó Trưởng ban Quân lực giữ chức Trưởng ban Quân lực; Thượng tá Lê Phúc Lam – Phó Chánh Văn phòng Bộ CHQS tỉnh giữ chức Trưởng ban Chính sách, Phòng Chính trị; Thượng tá Phạm Hữu Tiến – Phó Chánh Văn phòng Bộ CHQS tỉnh giữ chức Trưởng Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị.
Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh ghi nhận và đánh giá cao quá trình công tác của các đồng chí được điều động, bổ nhiệm; khẳng định qua nhiều cương vị, chức trách, các đồng chí luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đề nghị, trên cương vị mới, các đồng chí tiếp tục ra sức học tập, tu dưỡng đạo đức cách mạng; giữ vững nguyên tắc, thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm; phát huy truyền thống gia đình, quê hương, cơ quan, đơn vị và phẩm chất cao quý anh “Bộ đội Cụ Hồ”. Đồng thời, tiếp tục cống hiến, đóng góp quan trọng vào xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ địa phương ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
