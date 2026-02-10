290 tân binh Hà Tĩnh sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 3/11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh về phân bổ chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân (CAND) năm 2026, Hà Tĩnh có 290 chỉ tiêu.

Công an tỉnh tổ chức khám phúc tra sức khỏe công dân thực hiện nghĩa vụ CAND.

Trong đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh 150 chỉ tiêu; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động 75 chỉ tiêu; Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng là 32 chỉ tiêu, gồm 1 chỉ tiêu nữ; Cục Quản lý Xuất nhập cảnh 8 chỉ tiêu; Bộ Tư lệnh Cảnh vệ 25 chỉ tiêu.

Về trình độ công dân được tuyển chọn, 30 công dân có trình độ đại học, 19 công dân có trình độ cao đẳng, 8 công dân có trình độ trung cấp, 233 công dân có trình độ THPT. Trong số các công dân được tuyển chọn, có 11 công dân là đảng viên; 75 công dân sức khỏe loại 1.

Các công dân trong độ tuổi nhập ngũ được kiểm tra sức khỏe tổng thể.

Để kêu gọi công dân nhập ngũ, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, định hướng nhận thức cho thanh niên và gia đình về ý nghĩa, trách nhiệm, quyền lợi khi thực hiện nghĩa vụ CAND.

Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, linh hoạt bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở, thông qua các buổi sinh hoạt đoàn thể, hệ thống loa truyền thanh, phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội chính thống của lực lượng công an; kịp thời thông tin đầy đủ về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình tuyển chọn, chế độ, chính sách đối với công dân nhập ngũ, qua đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ rộng rãi trong Nhân dân, khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ.

Hội đồng nghĩa vụ công an và công an các xã đã tiếp nhận nhiều lá đơn tình nguyện của các thanh niên ưu tú.

Công dân Nguyễn Thị Ngọc Trâm (xã Hương Khê) viết đơn xin tham gia nghĩa vụ CAND.

Đến thời điểm này, các công dân trúng tuyển đã được cấp quân tư trang, hướng dẫn sử dụng trang phục CAND và sẵn sàng chờ ngày lên đường nhận nhiệm vụ. Nhiều địa phương trong tỉnh đã tổ chức gặp mặt, tặng quà, động viên tân binh trước ngày nhập ngũ. Sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an các cấp là nguồn động viên thiết thực, tiếp thêm niềm tin để các tân binh vững vàng bước vào môi trường mới, yên tâm rèn luyện, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ ANTQ.