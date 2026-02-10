Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

290 tân binh Hà Tĩnh sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân

Thuỳ Dương - Hồng Nhung
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Mang theo hành trang là nhiệt huyết tuổi trẻ, tinh thần cống hiến cho Tổ quốc, 290 công dân ưu tú của Hà Tĩnh đã sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân.

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 3/11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh về phân bổ chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân (CAND) năm 2026, Hà Tĩnh có 290 chỉ tiêu.

bqbht_br_m0.jpg
Công an tỉnh tổ chức khám phúc tra sức khỏe công dân thực hiện nghĩa vụ CAND.

Trong đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh 150 chỉ tiêu; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động 75 chỉ tiêu; Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng là 32 chỉ tiêu, gồm 1 chỉ tiêu nữ; Cục Quản lý Xuất nhập cảnh 8 chỉ tiêu; Bộ Tư lệnh Cảnh vệ 25 chỉ tiêu.

Về trình độ công dân được tuyển chọn, 30 công dân có trình độ đại học, 19 công dân có trình độ cao đẳng, 8 công dân có trình độ trung cấp, 233 công dân có trình độ THPT. Trong số các công dân được tuyển chọn, có 11 công dân là đảng viên; 75 công dân sức khỏe loại 1.

bqbht_br_134.jpg
Các công dân trong độ tuổi nhập ngũ được kiểm tra sức khỏe tổng thể.

Để kêu gọi công dân nhập ngũ, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, định hướng nhận thức cho thanh niên và gia đình về ý nghĩa, trách nhiệm, quyền lợi khi thực hiện nghĩa vụ CAND.

Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, linh hoạt bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở, thông qua các buổi sinh hoạt đoàn thể, hệ thống loa truyền thanh, phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội chính thống của lực lượng công an; kịp thời thông tin đầy đủ về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình tuyển chọn, chế độ, chính sách đối với công dân nhập ngũ, qua đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ rộng rãi trong Nhân dân, khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ.

Hội đồng nghĩa vụ công an và công an các xã đã tiếp nhận nhiều lá đơn tình nguyện của các thanh niên ưu tú.

bqbht_br_123.jpg
Công dân Nguyễn Thị Ngọc Trâm (xã Hương Khê) viết đơn xin tham gia nghĩa vụ CAND.

Đến thời điểm này, các công dân trúng tuyển đã được cấp quân tư trang, hướng dẫn sử dụng trang phục CAND và sẵn sàng chờ ngày lên đường nhận nhiệm vụ. Nhiều địa phương trong tỉnh đã tổ chức gặp mặt, tặng quà, động viên tân binh trước ngày nhập ngũ. Sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an các cấp là nguồn động viên thiết thực, tiếp thêm niềm tin để các tân binh vững vàng bước vào môi trường mới, yên tâm rèn luyện, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ ANTQ.

“Với phương châm tuyển người nào, chắc người đó, Công an tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập hội đồng tuyển chọn, rà soát thanh niên trên địa bàn, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ, lý lịch chính trị. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để thanh niên và gia đình hiểu rõ quá trình rèn luyện, nhiệm vụ cũng như chế độ, chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ CAND”.

Thượng tá Nguyễn Công Dũng - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (Công an tỉnh)

Tin liên quan

Tags:

#Công an Hà Tĩnh #Thanh niên nhập ngũ #Nghĩa vụ CAND #Tuyên truyền nghĩa vụ CAND #Tuổi trẻ Hà Tĩnh lên đường nhập ngũ

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Những điểm mới trong công tác tuyển quân năm 2026

Những điểm mới trong công tác tuyển quân năm 2026

Thời gian qua, Hội đồng nghĩa vụ quân sự, cơ quan quân sự các địa phương đã làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng trong thực hiện các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân, bảo đảm công khai, công bằng, đúng luật, đúng quy trình, chất lượng tốt.
Giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chiều 8/1, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại biểu Quốc hội Khóa XV - người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.