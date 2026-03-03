Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

BĐBP Cầu Treo phối hợp tuần tra song phương bảo vệ đường biên với lực lượng chức năng nước bạn Lào.

“Thành đồng”, “lũy thép” bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Đóng quân trên tuyến biên giới trọng yếu, phức tạp, nên những ngày cao điểm nghỉ Tết cổ truyền vừa qua, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo luôn phải duy trì đủ quân số, vũ khí, trang bị và nâng cao cấp độ sẵn sàng chiến đấu để kịp ứng phó với mọi tình huống. Ngày cũng như đêm, những người lính biên phòng nơi đây luôn hiện diện khắp mọi nơi, ở mọi điểm “nóng” để bảo vệ đường biên, cột mốc, cửa khẩu, hai bên cánh gà, các vị trí trọng yếu…

Trung tá Phan Thái Hùng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho hay: “Những ngày Tết, chúng tôi đã triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển ma túy, xuất nhập cảnh trái phép. CBCS cũng liên tục tuần tra, kiểm tra, chốt chặn, theo dõi các đối tượng… để không xảy ra các vụ việc phức tạp về tội phạm, thế lực phản động không có cơ hội xâm nhập”.

Những người lính biên phòng không quản ngày đêm tuần tra, kiểm tra, chốt chặn các vị trí xung yếu ở hai bên cánh gà cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Không chỉ trong dịp cao điểm và cũng không chỉ ở Cầu Treo mà trong mọi nơi, mọi hoàn cảnh, BĐBP Hà Tĩnh đều luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động, vào cuộc quyết liệt, hành động hiệu quả. Dưới sự chăm lo của quân đội, cấp ủy chính quyền các cấp, sự đùm bọc của Nhân dân và sự nỗ lực không ngưng nghỉ của mỗi CBCS nên BĐBP Hà Tĩnh đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, có bản lĩnh tốt, sức chiến đấu cao, trở thành những “lũy thép”, “thành đồng” để quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, đảm bảo an ninh biên giới.

CBCS Đồn Biên phòng Bản Giàng tuần tra biên giới đầu năm.

Để bảo vệ an toàn tuyệt đối từng tấc đất, tấc biển, vùng trời thiêng liêng của quê hương, từ năm 2020 đến nay, BĐBP Hà Tĩnh đã tổ chức gần 300 cuộc tuần tra biên giới đơn phương, 20 cuộc tuần tra biên giới song phương, 350 cuộc tuần tra trên biển và hàng nghìn cuộc tuần tra địa bàn, cửa sông, cửa lạch, cảng cá; năm 2025 tổ chức 69 đợt tuần tra đơn phương, 11 cuộc tuần tra song phương, 142 đợt trên biển và 728 cuộc ở cửa sông, cửa lạch với 4.300 lượt CBCS tham gia.

Đặc biệt, những người lính quân hàm xanh đã có những “cú đấm thép”, lập được nhiều chiến công xuất sắc. Trong 5 năm gần đây, BĐBP Hà Tĩnh đã phối hợp đấu tranh, xử lý 54 vụ với 144 đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia; đấu tranh thắng lợi 149 chuyên án, vụ án, bắt giữ 255 đối tượng. Riêng năm 2025, toàn lực lượng đã bắt giữ, xử lý 12 vụ/35 đối tượng phạm tội về buôn lậu, ma túy và thu giữ 816 kg ma túy đá, 31 nghìn viên ma túy tổng hợp.

Lực lượng Biên phòng Thiên Cầm tuần tra bảo vệ bờ biển.

“Điểm tựa” để xây dựng biên cương giàu đẹp, bình yên

Bằng tình yêu, trách nhiệm của mình, BĐBP Hà Tĩnh luôn chăm lo cho người dân và hỗ trợ các địa phương biên giới. Riêng dịp tết Bính Ngọ và kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống BĐBP Việt Nam, 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (ngày 3/3), BĐBP Hà Tĩnh đã tổ chức các chương trình vui xuân, chỉnh trang xóm làng, khám chữa bệnh cho người nghèo... Cùng đó là huy động các nguồn lực để trao tặng 1.100 suất quà trị giá khoảng 600 triệu đồng và gần 1,8 tỷ đồng tiền mặt.

Lính biên phòng tham gia làm nhà cho đồng bào dân tộc Chứt ở bản Giàng 2 (xã Hương Xuân).

Ông Lê Văn Hòe - Trưởng thôn Phú Lâm (xã Hương Khê) cảm động: “Vì xóm làng yên vui và sự phát triển của đồng bào dân tộc Lào Thưng mà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Gia đã cống hiến, giúp đỡ hết mình. Chúng tôi luôn coi BĐBP như con em bản làng mình”.

Với tinh thần “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”, BĐBP Hà Tĩnh luôn xem xây dựng vùng “phên dậu” vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm. Vì vậy, mỗi đơn vị, mỗi người lính đều kiên trì giúp đỡ Nhân dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng NTM, củng cố hệ thống chính trị cơ sở... Nhiều chương trình, hoạt động đã được thực hiện hiệu quả như: “Bảo tồn, phát triển đồng bào dân tộc Chứt”, “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”...

Lực lượng vận động quần chúng của Đồn Biên phòng Sơn Hồng hỗ trợ, động viên người dân biên giới làm vườn mẫu.

Quyết tâm chăm lo “thế trận lòng dân” nên từ năm 2020 đến nay, BĐBP Hà Tĩnh đã đỡ đầu 2 địa phương về đích NTM, huy động 11.000 ngày công xây dựng NTM và phối hợp tặng 517 mô hình sinh kế, 144 công trình dân sinh, 25 mái ấm tình thương, 17.379 suất quà với tổng trị giá gần 16 tỷ đồng.

Riêng năm 2025, các đơn vị đã khám chữa bệnh cho gần 4.000 lượt cư dân biên giới, trao tặng 2.643 suất quà cho các đối tượng yếu thế và hỗ trợ hàng chục em học sinh nghèo vượt khó với số tiền gần 3,9 tỷ đồng, xây 5 nhà đồng đội, huy động hàng nghìn lượt CBCS tham gia phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai...

Người dân ở TDP Quý Huệ (phường Hoành Sơn) thường xuyên được BĐBP giúp đỡ chỉnh trang vườn hộ.

Đại tá Nguyễn Thái Bình - Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) khẳng định: “Phát huy truyền thống 67 năm của BĐBP Việt Nam và truyền thống cách mạng của quê hương, BĐBP Hà Tĩnh đã đoàn kết, tập trung khắc phục mọi khó khăn, vượt qua nhiều thử thách và không ngừng cống hiến, chiến đấu, xây dựng, trưởng thành. Toàn lực lượng cũng đã lập được nhiều chiến công xuất sắc, để lại những dấu ấn nổi bật trên tất cả các lĩnh vực công tác, được ghi nhận là một trong những đơn vị tiêu biểu nhất của BĐBP Việt Nam. Trước yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để trở thành điểm tựa vững chắc, đáng tin cậy của cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh”.