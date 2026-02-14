Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Ông Vừ Chùng Mùa, bà Mùa Thị Máy chuẩn bị nấu bánh chưng để đón Tết Việt trên đất nước Lào.

Gia đình ông Vừ Chùng Mùa, bà Mùa Thị Máy quê ở xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ cũ (nay là xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An). Cách đây gần 30 năm, ông bà theo bố mẹ sang sinh sống tại bản Thoọng Pẹ, huyện Căm Cợt, tỉnh Bolikhămxay (Lào) và gắn bó với mảnh đất này đến nay.

Dẫu xa quê hương, ký ức những cái Tết sum vầy bên gia đình ở Việt Nam vẫn vẹn nguyên trong tâm trí ông bà. Bởi vậy, khi định cư trên đất bạn Lào, gia đình vẫn gìn giữ những nét truyền thống của Tết Việt như gói bánh chưng, mua cây quất trang trí, dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa đón xuân.

Ông Vừ Chùng Mùa chia sẻ: “Chúng tôi sinh sống ở Lào nhiều năm rồi nhưng cứ đến Tết Việt, gia đình lại gói bánh chưng, sum vầy bên nhau. Đó không chỉ là cách lưu giữ phong tục mà còn để con cháu hiểu và nhớ về Tết quê hương”.

Gia đình ông Vừ Chùng Mùa, bà Mùa Thị Máy cùng với cán bộ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh chuẩn bị đón Tết Việt trên đất nước Lào.

Ông Tít Viêng, Trưởng bản Na Pê, có bố mẹ quê ở xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh, sang định cư, sinh sống tại bản Na Pê, huyện Căm Cợt (Lào) từ hàng chục năm trước. Thuở nhỏ, mỗi dịp Tết đến, gia đình ông lại trở về Việt Nam sum vầy cùng người thân. Vì thế, Tết Việt với ông không chỉ là ký ức, mà là những hình ảnh đậm sâu về mái ấm, về bữa cơm đoàn viên đầu năm.

Giờ đây, dù sinh sống trên đất bạn Lào, cứ đến Tết cổ truyền của Việt Nam, gia đình ông lại tạm gác công việc thường ngày để quây quần bên nhau đón năm mới, giữ trọn nếp nhà và tình cảm hướng về quê hương.

Ông Tít Viêng vẫn luôn giữ Tết Việt trên đất bạn Lào.

Ông Tít Viêng chia sẻ: “Dù sinh sống, làm việc trên đất nước Lào đã nhiều năm nhưng trong mỗi người con xa quê, Tết Việt vẫn luôn thiêng liêng.

Tôi vẫn nhớ những cái Tết tuổi thơ khi cả gia đình trở về Sơn Kim, quây quần bên ông bà, họ hàng, cùng gói bánh chưng, thắp nén hương đầu năm. Vì thế, giờ đây ở Na Pê, mỗi dịp Tết đến, gia đình tôi vẫn dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị mâm cỗ, chúc Tết nhau để con cháu hiểu và nhớ về cội nguồn của mình”.

Không khí Tết Việt tại gia đình ông Tít Viêng

Không chỉ có gia đình ông Vừ Chùng Mùa, ông Tít Viêng mà người Việt Nam làm ăn, sinh sống trên đất nước bạn Lào có mặt ở hầu khắp các địa phương. Có người mới sang nhưng cũng có nhiều người đã ở nước bạn Lào đến thế hệ thứ 3, thứ 4.

Thời gian định cư, sinh sống khác nhau nhưng đều có một điều chung là giữ Tết Việt bằng những cách riêng của mình.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và bà con bản Thoọng Pẹ gói bánh chưng đón Tết

Trung tá Nguyễn Mậu Trung, cán bộ quân y thuộc Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ tại Trạm xá quân dân y kết hợp bản Thoọng Pẹ chia sẻ: “Dù công tác xa quê hương nhưng mỗi dịp Tết đến, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, sẻ chia của cấp ủy, chính quyền và người dân nước bạn Lào.

Anh em cán bộ, chiến sỹ cùng nhau gói bánh chưng, trang trí lại nơi làm việc, thăm hỏi bà con để giữ trọn không khí Tết Việt nơi đất bạn. Những tình cảm chân thành ấy không chỉ giúp vơi đi nỗi nhớ nhà mà còn góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt – Lào ngày càng bền chặt”.

Tết Việt luôn đầm ấm với những cán bộ BĐBP Hà Tĩnh làm việc trên đất bạn Lào

Những lời hỏi thăm, chúc mừng năm mới trên đất bạn Lào không chỉ là thanh âm của mùa xuân, mà còn là sợi dây bền chặt gắn kết những người con xa quê với cội nguồn dân tộc.

Nơi bên kia biên giới, trong từng nếp nhà nhỏ, Tết Việt vẫn hiện diện qua nồi bánh chưng đỏ lửa, qua mâm cơm sum vầy và qua tình người ấm áp. Để rồi giữa không gian bình yên của năm mới, mỗi người càng thấm thía rằng quê hương chưa bao giờ cách xa, bởi Tết Việt vẫn được gìn giữ, lan tỏa, bền chặt như nghĩa tình hai mái Trường Sơn.