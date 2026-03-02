Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh.

Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), chiều 2/3, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến tặng hoa, chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh.

Thay mặt đoàn công tác của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm gửi tới cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân ngày truyền thống của lực lượng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm biểu dương, đánh giá cao những chiến công, thành tích xuất sắc của lực lượng biên phòng, nhất là thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; tích cực tham gia công tác phòng chống thiên tai; đồng hành cùng các địa phương xây dựng nông thôn mới; làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, vun đắp tình hữu nghị Việt – Lào.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh: 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2031, trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai nhiều chủ trương, chính sách để đẩy mạnh phát triển kinh tế, triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm. Vì vậy, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cần tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, nhà nước, của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và của tỉnh để triển khai các nhiệm vụ phù hợp, hiệu quả.

Cần thực hiện tốt việc tuần tra, bảo vệ, quản lý đường biên, cột mốc, giữ vững bình yên trên 2 tuyến biên giới; làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các địa phương trong xây dựng nông thôn mới; phối hợp với các lực lượng chức năng, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững trật tự an toàn xã hội, đặc biệt đảm bảo các điều kiện cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra thành công, an toàn.

Thay mặt Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh, Đại tá Bùi Hồng Thanh - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh trân trọng cảm ơn tình cảm, sự tin tưởng mà đoàn công tác của tỉnh đã dành cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng.

Đại tá Bùi Hồng Thanh khẳng định, đơn vị sẽ quyết tâm giữ vững và phát huy truyền thống, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở, đảm bảo vững chắc an ninh biên giới quốc gia, đóng góp tích cực hơn nữa trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.