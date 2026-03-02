Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Sáng 2/3, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2026 và phát động phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối”. Dự lễ ra quân có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Quang Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Đại biểu tham dự lễ ra quân huấn luyện năm 2026.

Năm 2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Tư lệnh BĐBP; của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, sở, ngành, đoàn thể địa phương, LLVT tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp, chỉ lệnh, mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2025, thực hiện thắng lợi phong trào thi đua "Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, sẵn sàng chiến đấu cao, an toàn tuyệt đối".

Thông qua thực hiện phong trào thi đua, LLVT tỉnh đã kịp thời phối hợp tham mưu triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QP-AN; hoàn thành sắp xếp tinh gọn tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp; bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT- XH năm 2025 của địa phương.

Thường xuyên nắm chắc, dự báo chính xác tình hình, kịp thời trao đổi thông tin, chủ động phối hợp trong triển khai thực hiện Nghị định 03 của Chính phủ; công tác phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự giữa các lực lượng ngày càng chặt chẽ và hiệu quả. Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức diễn tập KVPT điểm của Quân khu 4 và Bộ Quốc phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại tá Võ Quang Thiện - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại lễ ra quân.

Trong năm hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng; tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt giải cao.

Trong không khí trang trọng, phấn khởi của lễ ra quân huấn luyện, Đảng uỷ, Hội đồng TĐKT Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh đã phát động phong trào thi đua huấn luyện năm 2026 với chủ đề: "Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối" gắn với đợt thi đua cao điểm chào mừng bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong LLVT tỉnh; phong trào thi đua "Dân vận khéo", xây dựng "Đơn vị dân vận tốt" trong lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Thời gian thực hiện phong trào thi đua "Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối" từ ngày 1/3 đến ngày 15/12/2026. Với các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua như: 100% cán bộ, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu với ý chí quyết tâm cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ; tổ chức quán triệt, triển khai toàn diện, đồng bộ các kế hoạch, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026. Chú trọng đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, trình độ phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ…

Hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng. Cơ quan, đơn vị cấp cơ sở xây dựng, phát triển ít nhất 1 mô hình "Dân vận khéo" có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Phát huy dân chủ, tích cực, tự giác, mẫu mực về thực hiện quyền, nghĩa vụ trong việc lựa chọn, bầu những người tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, năng lực, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031…

Đại diện Phòng Tham mưu (Bộ CHQS tỉnh), Phòng Công tác Chính trị (Công an tỉnh), Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh (Bộ CHQS tỉnh), Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Nam Hồng Lĩnh (Bộ CHQS tỉnh) và Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh) ký giao ước thi đua.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân huấn luyện năm 2026, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đề nghị, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị - quân sự quan trọng, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân huấn luyện năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh, lực lượng vũ trang tỉnh cần thực hiện nghiêm phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; huấn luyện sát thực tế, sát địa bàn, nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa. Đặc biệt, cần gắn công tác huấn luyện với yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhất là trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, lực lượng quân sự chính quy đã được tổ chức ở cấp xã; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, đặc biệt là bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp; công tác cứu hộ, cứu nạn; bảo đảm an ninh trong triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường phối hợp hiệp đồng giữa quân sự - biên phòng - công an. Góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; củng cố vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành huấn luyện khoa học, nghiêm túc; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; chấp hành nghiêm kỷ luật; không để xảy ra mất an toàn.

“Mỗi cán bộ phải gương mẫu, mỗi chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao. Đồng thời, thực hiện kiểm tra, đánh giá khách quan, thực chất; kịp thời khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng” - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, lực lượng vũ trang tỉnh nhà sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ luật và quyết tâm cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và tạo môi trường ổn định cho tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và các đại biểu tham quan mô hình, học cụ huấn luyện

Các khối tham gia diễu hành.

Tham gia diễu hành có 15 khối cán bộ, chiến sĩ gồm: Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Nam Hồng Lĩnh, các đơn vị trực thuộc và lực lượng dân quân, tự vệ...

Phong trào thi đua huấn luyện năm 2026 với chủ đề: "Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối".

Các lực lượng diễu hành qua lễ đài.

Những đôi mắt tinh anh, khí thế hiên ngang của các cán bộ, chiến sĩ thể hiện quyết tâm vượt nắng, thắng mưa, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Khắc ghi lời Bác dạy, LLVT tỉnh nhà không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ kỹ chiến thuật, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh Tổ quốc.

Lính trinh sát cơ giới tham gia diễu hành, biểu dương lực lượng.

Tinh thần quyết liệt trong từng thế võ trên thao trường là minh chứng cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả thể lực lẫn ý chí của lực lượng vũ trang Hà Tĩnh.

Màn trình diễn khí công của cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Chó nghiệp vụ tham gia ra quân huấn luyện.